«Манчестер Юнайтед» — «Боруссия»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» начнется в 04.00 мск 31 июля
31 июля в Лас-Вегасе (США) «Манчестер Юнайтед» сыграет с дортмундской «Боруссией» в товарищеском матче.
Встреча на «Эллиджент Стэдиум» начнется в 04.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию игры «МЮ» — «Боруссия» Д можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.
27 июля команда Эрика тен Хага проиграла «Реалу» со счетом 0:2. 28 июля дортмундцы одержали разгромную победу над «Сан Диего Лойал» (6:0).
Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном
Новости