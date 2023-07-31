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Сегодня, 00:30

«Манчестер Юнайтед» — «Боруссия»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» начнется в 04.00 мск 31 июля
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Джейдон Санчо.
Джейдон Санчо.
Фото USA Today Sports

31 июля в Лас-Вегасе (США) «Манчестер Юнайтед» сыграет с дортмундской «Боруссией» в товарищеском матче.

Встреча на «Эллиджент Стэдиум» начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «МЮ» — «Боруссия» Д можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

27 июля команда Эрика тен Хага проиграла «Реалу» со счетом 0:2. 28 июля дортмундцы одержали разгромную победу над «Сан Диего Лойал» (6:0).

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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