31 июля в Лас-Вегасе (США) «Манчестер Юнайтед» сыграет с дортмундской «Боруссией» в товарищеском матче.

Встреча на «Эллиджент Стэдиум» начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «МЮ» — «Боруссия» Д можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

27 июля команда Эрика тен Хага проиграла «Реалу» со счетом 0:2. 28 июля дортмундцы одержали разгромную победу над «Сан Диего Лойал» (6:0).

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