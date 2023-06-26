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Сегодня, 18:54

«Локомотив» не смог обыграть омский «Иртыш» в товарищеском матче, Самошников и Сильянов вышли с первых минут

Руслан Минаев
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«Локомотив» — «Иртыш».
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» дома не смог обыграть омский «Иртыш» в товарищеском матче — 1:1.

У хозяев гол на 39-й минуте забил Максим Глушенков. У гостей на 89-й минуте отличился Артур Шлеермахер.

В стартовом составе у москвичей вышли Александр Сильянов, который прошлый сезон провел в аренде в «Ростове», и новичок клуба Илья Самошников.

30-го числа железнодорожники сыграют товарищескую игру с «Волгарем». 6 июля — с «Балтикой».

Александр Сильянов
Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Иртыш
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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