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Сегодня, 20:20

Каменский считает, что участие Овечкина в матче «Динамо» — «Амкал» привлечет много зрителей

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возможно примет участие в футбольном матче «Динамо» — «Амкал».

«Есть ли риск для Александра участвовать в этом матче? Он же не перестает тренироваться в отпуске, поэтому для него участие в матче «Динамо» — «Амкал» будет как тренировка, плюс придет много народа, чтобы посмотреть, как Овечкин играет в футбол. Если он любит играть в футбол, то почему бы и нет? Это его пожелание. Вообще инициатива отличная, с удовольствием сам бы сыграл, если бы пригласили», — сказал Каменский «СЭ».

Товарищеский матч между бело-голубыми и командой блогеров пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
Валерий Каменский
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Овечкин может принять участие в матче «Динамо» — «Амкал»

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