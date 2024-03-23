Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

23 марта, 01:27

Испания проиграла Колумбии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
22 марта. Испания — Колумбия — 0:1.
Фото Reuters

Сборная Испании потерпела поражение от команды Колумбии в товарищеском матче — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Лондон».

Единственный гол забил защитник «Кристал Пэлас» Даниель Муньос на 61-й минуте встречи.

За колумбийскую команду в этой встрече сыграли три футболиста из РПЛ: Матео Кассьерра («Зенит»), Хорхе Карраскаль («Динамо») и Кевин Кастаньо («Краснодар»).

В следующем товарищеском матче колумбийцы сыграют с Румынией, а испанцы встретятся с Бразилией. Обе встречи запланированы на 26 марта.

Товарищеские матчи.
22 мар, 23:30. London Stadium (Лондон)
Испания
0:1
Колумбия
Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Колумбии по футболу
2
0
Читайте также
Форма сборных на Евро-2024: фиолетовая Англия и комиксы для Бельгии
В Москве простились с журналистом Василием Уткиным
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол нападающего ЦСКА Давилы помог Чили переиграть Албанию

Аргентина разгромила Сальвадор
Новости
RSS RSS
Все новости