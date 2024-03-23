Испания проиграла Колумбии

Сборная Испании потерпела поражение от команды Колумбии в товарищеском матче — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Лондон».

Единственный гол забил защитник «Кристал Пэлас» Даниель Муньос на 61-й минуте встречи.

За колумбийскую команду в этой встрече сыграли три футболиста из РПЛ: Матео Кассьерра («Зенит»), Хорхе Карраскаль («Динамо») и Кевин Кастаньо («Краснодар»).

В следующем товарищеском матче колумбийцы сыграют с Румынией, а испанцы встретятся с Бразилией. Обе встречи запланированы на 26 марта.