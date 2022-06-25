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Сегодня, 18:51

Евгения Медведева приехала на матч «Динамо» — «Амкал»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в одиночном разряде фигуристка Евгения Медведева приехала на товарищеский матч между футбольным «Динамо» и клубом блогеров «Амкал».

Не так давно Медведева уже посетила один матч бело-голубых: она приехала на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака», который закончился победой красно-белых со счетом 2:1.

«Я не особый знаток футбола, честно говоря. Знаю, что у «Спартака» много фанатов, но сегодня я поболею за «Динамо», — сказала тогда перед матчем Медведева.

Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. В ее активе также есть две серебряные медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Пока 22-летняя фигуристка приостановила свою профессиональную карьеру.

ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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