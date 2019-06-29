Джорджевич помог "Зениту" разгромить "Гонвед" в товарищеском матче в Австрии

"Зенит" одержал победу над венгерским "Гонведом" (3:0) в товарищеском матче на сборах в Австрии. Защитник Миха Мевля, полузащитник Эрнани и нападающий Лука Джорджевич отличились в составе питерцев.

Товарищеский матч

"Гонвед" – "Зенит" – 0:3 (0:1)

Голы: Мевля, 21 (0:1). Эрнани, 74 (0:2). Джорджевич, 86 – с пенальти (0:3).

"Гонвед": Лефковиц (Берла, 61), Ковач, Батик (Белометти, 51), Ловрич (Кальноки-Кис, 51. Камбер, 79), Кукоч (Узома, 51), Бано-Сабо (Хеффлер, 46), Газдаг (Хегедус, 57), Надь (Эрдейи, 79), Майер (Лукач, 30. Ципф, 61), Н`Гог (Херьецки, 41. Мутари, 68).

"Зенит": Кержаков (Гойло, 76), Терентьев, Маммана, Мевля, Набиуллин (Мусаев, 62), Мак (Мостовой, 62), Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Джорджевич, Заболотный (Прохин, 76).

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020