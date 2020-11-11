Дания одержала победу в матче со Швецией

Сборная Дании в товарищеском матче обыграла команду Швеции (2:0). В составе победителей отличились Йонас Винн и Александр Ба.

Товарищеский матч

Дания — Швеция — 2:0 (0:0)

Голы: Винн, 61 (1:0). Ба, 74 (2:0).

Дания: Кристенсен, Йергенсен, Стрюгер Ларсен (Максе, 46), Нельссон, Мехле (Альманн, 81), Дилэйни (Абильдгор, 60), Эриксен (Ба, 46), Андерсен (Линдстрем, 87), Йенссон, Дольберг (Винн, 46), Дамсгор.

Швеция: Нордфельдт, Ольссон, Юханссон (Андерссон, 64), Старфельт (Хольмен, 75), Даниэльсон, Свенссон (Себ.Ларссон, 75), Хильемарк (Кулушевски, 75), Куэйсон (Д.Ларссон, 65), Сванберг, Каюсте, Исак.

Предупреждения: Максе, 67. Абильдгор, 70. Сванберг, 76. Кулушевски, 79.

Судья: Эскос (Норвегия).

11 ноября. Бреннбю. Стадион «Бреннбю»