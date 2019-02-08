Боб Бунер: "Дадонов был разозлен из-за безголевой серии"

Главный тренер "Флориды" Боб Бунер похвалил Евгения Дадонова, открывшего счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" (3:2 ОТ). Россиянин реализовал большинство в первом периоде и прервал 9-матчевую безголевую серию.

- Он был разозлен и расстроен, - цитирует официальный сайт НХЛ Бунера. - Мы много говорили с ним об этом. Он усердно работает и сегодня это наконец-то дало плоды. Всегда приятно это видеть. Мы много делаем в большинстве, бросаем, добиваем. Приятно, что удалось забить.