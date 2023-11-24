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Сегодня, 01:55

Диас: «У сборной России очень сильные футболисты, особенно Головин и Миранчук»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Кубы Даниэль Диас рассказал, что его команде пришлось трудно в товарищеском матче с Россией (0:8).

«В первую очередь, спасибо большое за хороший прием. Мне понравилось, что российские болельщики нам хлопали. Играть было действительно трудно, но не из-за погоды или поля, у сборной России очень сильные футболисты, особенно Головин и Миранчук, они творили невероятные вещи с мячом. Но в первую очередь, для нас такой матч — это большой опыт. Проигрывать неприятно, и главное извлечь из этого поражения полезный опыт», — цитирует Диаса.

В понедельник сборная России разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче. Встреча состоялась в Волгограде.

Футболисты сборной России радуются победе над Кубой. 8:0 — Россия показала всю мощь и раскрошила Кубу. Но переоценивать результат не стоит
Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005469618_igrok_sbornoy_kubyi_dias_golovin_i_miranchuk_tvorili_neveroyatnyie_veschi_s_myachom
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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