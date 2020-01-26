«Арсенал» обыграл девятую команду чемпионата Сербии

«Арсенал» в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке победил девятую команду чемпионата Сербии «Младост» со счетом 2:1.

Товарищеский матч

«Арсенал» Т (Россия) — «Младост» Л (Сербия) — 2:1 (2:0)

Голы: Ткачев, 36 (1:0). Кангва, 38 — с пенальти (2:0). Божович, 53 (2:1).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Григалава, 45), Беляев (Денисов, 45), Володько (Альварес, 45), Бауэр (Сокол, 45), Пантелеев (Ткачев, 45), Ломовицкий (Костадинов, 45), Громыко (Чаушич, 45), Кангва (Ковалев, 45), Банда (Луценко, 45), Тудорие (Лесовой, 45).

Предупреждения: Ломовицкий, 65. Беляев, 84.