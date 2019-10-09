Жунинью: «Лион» должен быть в тройке к перерыву"

Спортивный директор «Лиона» Жунинью обозначил задачи, которые поставлены перед командой. Главный тренер Силвинью в понедельник был отстранен от работы, а работать с командой был поставлен Жеральд Батикл.

— В чемпионате мы должны сократить разницу, которая сейчас есть, и перед зимним перерывом у нас есть амбиции быть на подиуме, — цитирует пресс-служба лиги Жунинью.

Напомним, после 9 туров «Лион» с 9 очками находится на 14-м месте.