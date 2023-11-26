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Сегодня, 16:40

В Италии готовятся к главной битве осени. «Ювентус» и «Интер» борются за первое место — у кого больше шансов?

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Фото Global Look Press
Пока соперники обмениваются комплиментами.
Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Скоро начнется центральный матч не только 13-го тура, но и всей осени серии А: лидеры таблицы «Ювентус» и «Интер» сойдутся в Турине. Миланцы пока лидируют в чемпионате и опережают бьянконери на два очка. Так что их встреча точно будет увлекательным зрелищем.

Ну а накануне состоялся интересный матч в Бергамо, где сошлись четвертая и пятая команды серии А. Хотелось бы назвать этот поединок дерби имени РПЛ, но не получилось. Алексей Миранчук не попал в стартовый состав, что, впрочем, не удивляет. А вот Хвича Кварацхелия провел полный матч и забил гол.

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Перспективы Миранчука в Бергамо настолько туманны, что разглядеть что-то конкретное просто нереально. А вот Хвича, который предыдущий матч начал на скамейке запасных, вновь обрел себя при новом наставнике. Похоже, опытный Вальтер Маццарри сумел быстро подобрать ключик к нервной раздевалке «Наполи». Неаполитанцы как минимум не заслуживали поражения в Бергамо, а ошибка голкипера «Аталанты» позволила им одержать важнейшую победу.

Алексей Миранчук и Амаду Данте
Алексей Миранчук и Амаду Данте.
Фото AFP

После победы «Наполи» укрепился на четвертом месте, а «Милан», победив дома «Фиорентину», обосновался в трех очках от «Ювентуса». Решающий гол забил с пенальти Тео Эрнандес, но вовсе не он стал главным героем вечера на «Сан-Сиро». Таковым оказался юноша по имени Франческо Камарда. Этот пацан, выйдя на 14 минут, стал самым молодым игроком в истории серии А — в 15 (!) лет, 8 месяцев и 15 дней. У нас еще будет время поговорить о нем в другой раз, а пока напомним, что уже во вторник «Милан» ждет важнейший матч в Лиге чемпионов против «Боруссии».

Нельзя не отметить и еще один эпизод прошедшего игрового дня. «Лацио» неожиданно проиграл «Салернитане», и знаменитый Мауцирио Сарри публично признался, что будет готов подать в отставку в самое ближайшее время, если атмосфера в команде не улучшится. Между тем находящаяся на последнем месте «Салернитана», которую теперь возглавляет Пиппо Индзаги, немного подтянулась к другим аутсайдерам.

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Ну а пока 50-летний Филиппо борется со своей «Салернитаной» за выживание, его младший брат бьется сегодня в Турине за право сохранить первое место. 47-летний Симоне подошел к этому поединку с двумя очками преимущества над более опытным Массимилиано Аллегри. Противостояние «Ювентуса» с «Интером» давно называется всеитальянским дерби, так что оно не может быть банальным само по себе. А тут еще очная борьба за лидерство!

Вокруг любого матча «Ювентуса» с «Интером» всегда хватает колорита и дискуссий. В данном же случае на первое место вышло вот что: оба клуба накануне столь важного матча обмениваются не колкостями, а, наоборот, комплиментами. «Интер» уверяет, что фаворитом этого сезона является «Ювентус», у которого больше сил на длинной дистанции из-за неучастия в еврокубках. В «Ювентусе» же отдают на публике предпочтение «Интеру» за то, что у него более солидный бюджет и звездный состав.

Посмотрим, кому принесет в итоге больше пользы такая форма завуалированного давления.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
6
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 2 : 1
25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 1 : 0
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 1 : 1
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 - : -
26.11 20:00
Рома – Удинезе
 - : -
26.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
27.11 20:30
Верона – Лечче
 - : -
27.11 22:45
Болонья – Торино
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 10 1 1
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