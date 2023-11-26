В Италии готовятся к главной битве осени. «Ювентус» и «Интер» борются за первое место — у кого больше шансов?
Скоро начнется центральный матч не только 13-го тура, но и всей осени серии А: лидеры таблицы «Ювентус» и «Интер» сойдутся в Турине. Миланцы пока лидируют в чемпионате и опережают бьянконери на два очка. Так что их встреча точно будет увлекательным зрелищем.
Ну а накануне состоялся интересный матч в Бергамо, где сошлись четвертая и пятая команды серии А. Хотелось бы назвать этот поединок дерби имени РПЛ, но не получилось. Алексей Миранчук не попал в стартовый состав, что, впрочем, не удивляет. А вот Хвича Кварацхелия провел полный матч и забил гол.
Перспективы Миранчука в Бергамо настолько туманны, что разглядеть что-то конкретное просто нереально. А вот Хвича, который предыдущий матч начал на скамейке запасных, вновь обрел себя при новом наставнике. Похоже, опытный Вальтер Маццарри сумел быстро подобрать ключик к нервной раздевалке «Наполи». Неаполитанцы как минимум не заслуживали поражения в Бергамо, а ошибка голкипера «Аталанты» позволила им одержать важнейшую победу.
После победы «Наполи» укрепился на четвертом месте, а «Милан», победив дома «Фиорентину», обосновался в трех очках от «Ювентуса». Решающий гол забил с пенальти Тео Эрнандес, но вовсе не он стал главным героем вечера на «Сан-Сиро». Таковым оказался юноша по имени Франческо Камарда. Этот пацан, выйдя на 14 минут, стал самым молодым игроком в истории серии А — в 15 (!) лет, 8 месяцев и 15 дней. У нас еще будет время поговорить о нем в другой раз, а пока напомним, что уже во вторник «Милан» ждет важнейший матч в Лиге чемпионов против «Боруссии».
Нельзя не отметить и еще один эпизод прошедшего игрового дня. «Лацио» неожиданно проиграл «Салернитане», и знаменитый Мауцирио Сарри публично признался, что будет готов подать в отставку в самое ближайшее время, если атмосфера в команде не улучшится. Между тем находящаяся на последнем месте «Салернитана», которую теперь возглавляет Пиппо Индзаги, немного подтянулась к другим аутсайдерам.
Ну а пока 50-летний Филиппо борется со своей «Салернитаной» за выживание, его младший брат бьется сегодня в Турине за право сохранить первое место. 47-летний Симоне подошел к этому поединку с двумя очками преимущества над более опытным Массимилиано Аллегри. Противостояние «Ювентуса» с «Интером» давно называется всеитальянским дерби, так что оно не может быть банальным само по себе. А тут еще очная борьба за лидерство!
Вокруг любого матча «Ювентуса» с «Интером» всегда хватает колорита и дискуссий. В данном же случае на первое место вышло вот что: оба клуба накануне столь важного матча обмениваются не колкостями, а, наоборот, комплиментами. «Интер» уверяет, что фаворитом этого сезона является «Ювентус», у которого больше сил на длинной дистанции из-за неучастия в еврокубках. В «Ювентусе» же отдают на публике предпочтение «Интеру» за то, что у него более солидный бюджет и звездный состав.
Посмотрим, кому принесет в итоге больше пользы такая форма завуалированного давления.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|12
|10
|1
|1
|29-6
|31
|
2
|Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|
3
|Милан
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
5
|Фиорентина
|13
|6
|2
|5
|20-17
|20
|
6
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
7
|Рома
|12
|5
|3
|4
|22-14
|18
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
9
|Монца
|13
|4
|6
|3
|14-12
|18
|
10
|Лацио
|13
|5
|2
|6
|14-15
|17
|
11
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
12
|Фрозиноне
|12
|4
|3
|5
|17-20
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|
17
|Кальяри
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
18
|Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|13
|1
|5
|7
|10-25
|8
|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|2 : 1
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|1 : 0
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|1 : 1
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|- : -
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|- : -
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|10
|1
|1