Курильщик и универсал, которого никто не понял. Почему Наингголан уехал заканчивать в Индонезию

Причем в команду-аутсайдер.

Это не шутка. Некогда сверкавший в Италии Раджа Наингголан, считавшийся едва ли не главным бриллиантом самого талантливого за многие годы поколения сборной Бельгии, будет заканчивать карьеру в Индонезии. Этот переход — своего рода попытка спасти имидж. Точнее то, что от него осталось.

Роковой восемнадцатый

Наингголан раскрылся поздно. Впервые о нем заговорили в 2014-м, когда Раджа перешел из «Кальяри» в «Рому». Бельгийцу в тот момент было уже двадцать шесть, за пару месяцев до перехода его соотечественники дошли до четвертьфинала чемпионата мира. В тот год бельгийского возвращения в мировую футбольную элиту звездами планетарного масштаба стали Тибо Куртуа, Эден Азар и Кевин Де Брейне. Наингголан в Бразилию не ездил, но за следующие два года стал важнейшим игроком сборной. Марк Вильмотс души в полузащитнике не чаял. Еще бы, ведь Наингголан мог с одинаковым успехом играть опорника, бокс-ту-бокса или и вовсе классическую «десятку». Да, футбол в тот момент уже постепенно от «десяток» избавлялся, но Вильмотс, сам бывший плеймейкером, видел в Радже своего наследника. И тот играл у него под нападающими, а порой и вовсе в атаке.

Вот только Евро-2016 для Бельгии закончился скверно. «Золотое поколение», находившееся в самом своем расцвете, влетело в четвертьфинале Уэльсу 1:3. Вильмотса из сборной уволили едва ли не с позором, а его место занял Роберто Мартинес.

Наингголан тем временем стал одним из лидеров «Ромы», помог ей сенсационно выбить из Лиги чемпионов «Барселону», а в полуфинале положил дубль «Ливерпулю» и едва не вытащил команду в финал. Казалось, такой игрок, пусть ему уже и под тридцать, точно должен стать одной из звезд чемпионата мира... Но Наингголана туда не взяли. Причем по причинам далеко не игровым. У Раджи всегда были проблемы с дисциплиной, а у Мартинеса — с игроками, которые дисциплину не соблюдали.

Что именно произошло — неизвестно. Возможно, дело в скандальном видео, которое Раджа выложил в интернет в новогоднюю ночь. Там полузащитник пил, курил и нецензурно выражался. Впрочем, может быть, видео вовсе и ни при чем. Просто у игрока с тренером не сложились отношения. Из России бельгийцы вернулись с бронзовыми медалями. Это высшее достижение поколения Азара и Де Брейне за пять турниров, на которых оно сыграло. Выходит, Мартинес был прав. На звездном статусе Наингголана это все не сказалось. Тем летом его подписал «Интер», выложивший «Роме» почти 40 миллионов евро.

И тут...

Фото Global Look Press

«Курение — это яд»

И тут Наингголан познакомился со Спаллетти, а Лучано — тренер-сектант, который решительно стоит на своем и быстро избавляется от игроков, не готовых подчиняться. Наингголан же просто не создан для того, чтобы соблюдать правила. Если вы хотите, чтобы он раскрывался, надо закрыть глаза на его поведение, дать ему свободу и не придираться к нарушениям дисциплины. Массимо Растелли в «Кальяри» и Эусебио Ди Франческо в «Роме» так и поступали. Закрывали они, в частности, глаза и на то, что Наингголан курил. Но Спаллетти не был бы Спаллетти, если бы спускал такое.

Курящие футболисты не норма, но и не экзотика. Фабьену Бартезу курение не помешало стать чемпионом мира, Франку Райкарду — чемпионом Европы и трехкратным обладателем Кубка (Лиги) чемпионов. Спаллетти не требовал, чтобы Наингголан завязал, он просил бельгийца не дымить на тренировках. Тренер и игрок поговорили, Раджа обещал соблюдать договоренность, но вскоре Спаллетти обнаружил в СМИ фотографию курящего на базе бельгийца. Их встреча произошла в раздевалке. «Простите, тренер, — оправдывался Наингголан, — журналисты застукали меня за курением». Все это игрок произносил с сигаретой во рту. Так описал их конфликт сам Спаллетти.

Из таких мелких историй складывается репутация. Наингголан не поладил с Мартинесом, не сработался со Спаллетти, а позже еще и с Конте. Так за бельгийцем закрепилась репутация токсичного игрока. Спасти имидж могла бы весьма теплая история о том, как Наингголан помогал своей жене Клаудии бороться с раком груди. Правда, супруги в итоге развелись, а бельгийца в какой-то момент даже заподозрили в домашнем насилии, хотя до предъявления обвинений и суда та история не дошла.

На самом деле Наингголан не токсичен. Он не скандалист и не склочник, как Неймар, Доннарумма или Балотелли. Самую точную характеристику Радже дал полузащитник «Кальяри» Даниэле Конти: «Он просто ребенок, который не вполне понимает, как устроен этот мир».

Вниз

В 2019-м Наингголан вернулся в «Кальяри» и в последний раз сверкнул. По осени он сделал 6+7, признавался игроком месяца, а «Кальяри» под управлением Роландо Марана выдал серию из 15 матчей без поражений. Сардинское чудо закончилось в середине декабря. Команда сдулась, и вот уже 13-матчевая серия без побед, включавшая в себя цикл из пяти поражений. Марана уволили, Наингголан сдулся, его карьера пошла вниз.

Потом было возвращение в Бельгию. В «Антверпене» Наингголан запомнился в основном скандалами. Покурил на скамейке запасных перед матчем, гнал по центру города со скоростью сто километров в час при разрешенных тридцати пяти. Его чаще отстраняли, чем выпускали на поле. Наингголан хлопнул дверью и ушел в СПАЛ из серии В, где тоже оказался не нужен. Летом его в статусе свободного агента предлагали «Спартаку» и «Динамо». Посидев без работы три месяца, полузащитник вдруг объявил о подписании контракта с «Бхаянгкарой» — аутсайдером чемпионата Индонезии. В 22 матчах у команды одна победа, разница мячей 20:39 и последнее место в таблице.

Фото Global Look Press

Почему все не так плохо

Согласитесь, чемпионат Индонезии — очень странное место для статусного игрока на финише карьеры. Тут есть разные варианты. Кто-то возвращается в клуб, в котором начинал, но чаще игроки выбирают хорошие зарплаты. Вариантов много: Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, МЛС. Предложить неплохой контракт могут в Бразилии или Мексике. Раньше были еще варианты с Китаем и даже Индией. Всегда рада таким игрокам японская J-Лига.

Но Индонезия... Просто тут особый случай. Дело в том, что в этой стране Наингголан невероятно популярен. Тут он звезда, для здешних поклонников футбола сопоставимая с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Дело в том, что отец Раджи — индонезиец. Впервые он побывал тут в десять лет, а став известным футболистом, приезжал регулярно. Помогал жертвам нескольких из многочисленных извержений (вулканы в Индонезии извергаются на постоянной основе), создавал футбольные проекты, а несколько лет назад стал одним из организатором выставочного матча, в котором «Рома» играла против звезд местного чемпионата. Наингголан вышел за индонезийцев, хотя в тот момент официально был футболистом римского клуба.

В общем, так и не повзрослевший 35-летний поломавший себе карьеру игрок отправился туда, где его любят и знают. Думаю, в Индонезии никто не предъявит ему за курение и не отстранит за нарушение ПДД. Возможно, он снова начнет выдавать матчи-концерты. Мы, правда, этого, скорее всего, не увидим. Зато болельщики из Индонезии будут счастливы.