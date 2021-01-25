Бывший руководитель «Лиги ТВ» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с ТВ-контрактом в российской премьер-лиге.

— Я не согласен, когда люди говорят, что у нас маленький контракт на телеправа. Цена зависит от спроса и предложения. Если она такая, значит такова сейчас реальность в нашей индустрии. Нужно исходить из того, сколько дают. А смотреть на другие страны и говорить, что они продают дороже... Так они и игроков выгоднее продают. Условно, наш самый дорогой футболист стоит 20 миллионов, а в той же Австрии — 60.

Сейчас в России, по большому счету, нет модели, по которой можно было бы эффективнее продавать ТВ-права. Разделяю мысль, что «Матч ТВ» больше не является единственным покупателем. Появились другие игроки на рынке. Тот же Okko. Но было бы слишком неосторожно утверждать, что это уже успешный проект. Они купили где-то за 6-7 миллионов евро АПЛ, но пока я не видел информации, что вышли хотя бы в ноль. Насколько понимаю, они теряют деньги, может, несильно уже, однако не зарабатывают. Я не слышал, что и «Матч ТВ» в серьезном плюсе от показа игр РПЛ. Понимаете, это рынок, таков спрос. Нельзя в одночасье увеличить стоимость ТВ-прав с 2 до 4 миллиардов рублей. Невозможно!

Идея, чтобы матчи показывались еще и на Первом канале? Подарить им игры? Или продать? Тогда за сколько? Как правило, Первый канал не тратит больших денег на продукт. У них есть сборная России по футболу, сборная России по хоккею, фигурное катание, рейтинги у которого просто невероятные. Любой матч РПЛ не даст таких цифр. Тогда зачем им задорого приобретать права на показ футбольных матчей российского первенства? И потом надо понимать, что у этого канала другая аудитория — более возрастная, более женская.

OTT-платформа? Не так просто ее запустить, да еще и зарабатывать на ней сразу. Нужны годы. Хочется сразу предостеречь от сверхожиданий. Мгновенной отдачи мы не получим. Принципиально больше денег не будет. Возможно, в полтора-два раза. Но ведь никто к своим миллионам не шел стремительно! Надо в течение долгих лет придерживаться одной стратегии. По одному щелчку ничего не случится.

Наш рынок существенно отличается по своей структуре от европейского. Мы только сейчас делаем первые шаги, и то больше в интернет-сервисе — онлайн-кинотеатры и так далее.

Повторяю, нет спроса. Никто не обивает пороги в надежде приобрести права на показ матчей премьер-лиги. Какой выход? Телеконтракт, конечно, не большой, но он и не маленький. Его можно развивать и продавать, убеждать партнеров, запускать рекламу, промокампании, снимать контент. Продукт нужно упаковать и убедить рынок в его привлекательности. Это кропотливая ежедневная работа. Нужно засучить рукава и ей заниматься. Инвестировать в неё время, ресурсы, менеджеров.