«Барселона» снова без победы, «Ман Сити» упустил перевес в два мяча, команда Кузяева помогла «Монако» Головина

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: в «Ньюкасле» зажигается новая звезда

На клубный чемпионат мира «Манчестер Сити» отправляется не в лучшем настроении, хотя по тому, как складывалась игра, скорее можно было ожидать третью подряд победу чемпиона. В первом тайме «горожане» владели преимуществом и соорудили настоящую красоту. Точнее, это дело Фодена, который вывел Грилиша к ворота, изящно пустив мяч между ногами защитника. Да, потом отменили гол Альвареса, так как при его подаче со штрафного находившийся в офсайде Родри смутил вратаря движением головы. Но уже в следующей атаке Льюис все сделал по правилам и удвоил перевес хозяев.

Обычно при таких раскладах команда Хосепа Гвардиолы своего не упускает. Показателем контроля над игрой было то, что уже к перерыву Opta насчитала созданные моменты у всех десяти полевых игроков «Сити». Возможно, это и убаюкало хозяев. Сначала защитники зевнули заброс себе за спины, и Шлупп выкатил мяч Матета. А в компенсированное время автор гола был столь настырен, что пытавшийся выбить мяч из штрафной Фоден попал французу по ноге, а организовавший несколько ярких атак Олисе реализовал пенальти. Вроде бы шок для «горожан», но все уже привыкли, что они не могут сохранить свои ворота на замке на протяжении восьми матчей.

Стоит «Челси» выдать яркую игру вроде безумных 4:4 в гостях у «Манчестер Сити», как начинаются разговоры о том, что вот сейчас дела у синих наладятся. Только график команды Маурисио Почеттино по-прежнему напоминает синусоиду с резкими перепадами, и после яркой победы над «Брайтоном» (3:2) последовали два поражения. А судя по тому, как складывалась игра с «Шеффилд Юнайтед», лондонцы какое-то время находились в нижней точке своего графика.

Вроде бы и активность присутствовала, и контроль над мячом, а создать реальные проблемы аутсайдеру не удавалось. Больше тайма было именно так, после чего Стерлинг резко ушел от защитника и прострелил вдоль линии площади ворот на Палмера. С этого момента жизнь стала налаживаться. Джексона после успешных для хозяев рикошетов вывели на пустые ворота, и «Челси» не просто прервал серию неудач — ему удалось выиграть два матча подряд на «Стэмфорд Бридж» впервые с октября 2022 года. По нынешним временам это даже удивительно.

Изрядно пошумевший в последних турах и в четырех матчах подряд забивавший от трех до пяти мячей «Фулхэм» оказался разбит на «Сент-Джеймс Парк». Словно «дачники» попали под горячую руку «Ньюкаслу», который за несколько дней смог прийти в себя после болезненного вылета из еврокубков. К тому же хозяевам помогло удаление Хименеса уже в середине первого тайма.

А ключом к победе «сорок» стал успех сумевшего ярко проявить себя во время эпидемии травм лидеров Майли, который в 17 лет и 229 дней стал автором самого юного гола клуба в АПЛ. Кстати, юноша, отметившийся результативным пасом в игре с «Миланом», начал игру в запасе, но еще до перерыва поднялся со скамейки в связи с травмой Жоэлинтона. А до этого Эдди Хау по той же причине пришлось менять еще и центрального защитника Шера.

Однако «Ньюкасл» уже привык к перманентным кадровым проблемам и прервал серию декабрьских поражений. Во многом благодаря классной игре Бруно Гимарайнса. Бразилец своим сольным проходом и гол Майли подготовил, и изумительно вырезал шведкой передачу на поддержавшего атаку Берна. Как минимум до воскресенья «сороки» обошли в таблице «МЮ» и могут спокойно переключаться на предстоящий в середине следующей недели четвертьфинал Кубка лиги против «Челси».

Испания: у «Атлетико» гостевой комплекс?

В течение недели только и было разговоров, что о крутой игре «Атлетико» на своем поле. С учетом всех турниров мадридцы выиграли на «Метрополитано» двадцать матчей подряд, а в ла лиге в этом сезоне с восемью победами из восьми возможных показывают лучший результат в Европе наряду с «Астон Виллой». Однако за пределами Мадрида у «матрасников» не все ладно, и там образовалась своя серия — из трех поражений. В Бильбао команда Диего Симеоне дважды пропустила после перерыва и не смогла оторваться от «Барселоны». Зато «Атлетик», традиционно мощно выступающий на родном «Сан-Мамес», еще на шаг приблизился к лигочемпионской четверке. Играющий в воскресенье «Реал Сосьедад» отстает от принципиального соперника на три балла.

Попав под огонь критики после двух болезненных поражений, «Барселона» вышла на «Месталью» настроенной и максимально сконцентрированной. Да, пару раз обстановку у ворот сине-гранатовых разряжал хорошо читавший игру Иньяки Пенья, но в целом было видно: стремясь к доминированию, гости старались быть внимательными в обороне. Что до моментов у ворот Мамардашвили, то самой яркой в первом тайме получилась попытка Левандовски забить боковыми «ножницами». Вратарь выручил, а когда из хорошей позиции атаковал Педри, мяч прошел выше цели.

После перерыва в игре каталонцев стало больше движения и конкретики в атаке. Как результат — разыгранная словно по нотам комбинация с изящным забросом Френки де Йонга и пасом Рафиньи на находившегося перед пустыми воротами Жоау Феликса. С голом пришли легкость и раскованность, только эффектный номер Рафиньи завершился сейвом Мамардашвили, а «Валенсия» выжала максимум из простой атаки. Подача с фланга, выигранные подборы, и Гильямон идеально попал в верхний угол.

Черная полоса — она такая. Тем более, куда более очевидный момент тут же упустил едва вышедший на поле Ферран Торрес. А потом еще был остановленный выход Рафиньи один на один, что в очередной раз напомнило: «Барса» — худшая в лигах топ-5 по числу упущенных явных голевых моментов. Их счет пошел на пятый десяток, а «Валенсия», проиграв каталонцам пять раз подряд, вцепилась в ничью зубами и перешла на схему с тремя центральными защитниками.

Все просто: мало голов — мало побед, хотя в данном случае «Барса» наиграла на 3,4 xG! Да еще при том, что критикуемый в последнее время Левандовски после перерыва не нанес ни одного удара. Тут вам и невезение, и кризис. Педри после финального свистка сказал, что это сложный момент и выразил поддержку Хави, заявив: «Мы с тренером. Мы все должны быть вместе, чтобы изменить ситуацию».

Италия: Хвича и Осимхен подняли Неаполь в топ-4

Матч в Неаполе начался с получасовой задержкой, так как сильный ветер повредил крышу стадиона, и потребовалось время, чтобы проверить, насколько все безопасно. Соответственно, часть болельщиков начали пускать на трибуны с задержкой, и они стали свидетелями настоящего футбольного урагана ближе концу матча. Движущей силой этого процесса стал Осимхен, который сначала открыл счет с подачи Мариу Руя, а когда «Кальяри» быстро сравнял счет, сотворил маленькое футбольное чудо. Находясь в штрафной в окружении защитников, нигериец сохранял контроль над мячом, жонглируя коленом, и выдал передачу на Кварацхелию. Хвича действия партнера оценил и показал — это его гол, и, как это нечасто бывает, вся команда помчалась поздравлять не автора победного гола, а его ассистента. Ну а «Наполи» поднялся на четвертое место и ждет, как в воскресенье сыграют между собой преследователи — «Болонья» и «Рома».

Германия: прощальный бенефис Форсберга

У «Боруссии» с начала декабря не было побед (=2-2), и в Аугсбурге дортмундцам тоже пришлось непросто. Даже ВАР не помогал, так как изучивший у монитора запись первой голевой атаки арбитр остался при своем мнении и не увидел со стороны Демировича нарушения на Шлоттербеке. И там действительно руками активно работали оба футболиста. Но если «шмели» посчитали это несправедливостью, то она их здорово мотивировала, и Мален, обыгравшись с Фюллькругом на входе в штрафную, до перерыва сравнял счет.

Вот только продолжения не последовало, хотя несколько раз «Боруссия» имела реальные возможности наказать вратаря соперника за авантюрные действия. Тот, впрочем, выручил в концовке, дважды не дав Малену оформить дубль. И по-настоящему невероятным получился сейв, когда Фюллькруг с нескольких метров бил боковыми «ножницами», однако Дамен сумел перевести мяч в штангу. И это еще не все моменты на финальном отрезке, но словно силы и удачу «Боруссия» растратила на выход из «группы смерти» в Лиге чемпионов. После борьбы за титул команда Эдина Терзича не входит даже в топ-4.

«Лейпциг» получил шанс уйти в отрыв, однако «быкам» не приходилось рассчитывать на легкую прогулку. «Хоффенхайм» в этом сезоне хорош, и для него ничья «Боруссии» стала шансом в случае победы сравняться со «шмелями» по набранным очкам. В итоге два достойных друг друга и максимально мотивированных соперника к перерыву обменялись результативными ударами защитников. И если Бауманн не раз спасал гостей от неприятностей, то Бласвих допустил ошибку, стоившую ответного гола.

Она, впрочем, не стал для «Лейпцига» роковой, и впечатление, что гости успокоили игру после перерыва, оказалось обманчивым. А равновесие — по всем законам драматургии — нарушил вышедший на замену Форсберг, для которого субботняя игра стала последней домашней перед отъездом в МЛС. Швед, играющий в «Лейпциге» с 2015 года, поможет в «Нью-Йорк РБ» принявшему эту команду экс-тренеру московского «Динамо» Сандро Шварцу. А пока он подсобил «быкам» победным голом, благодаря которому отрыв от пятого места вырос до шести очков.

Франция: «Гавр» прорвало

В пятницу без дисквалифицированного Александра Головина «Монако» преподнес подарок конкурентам, проиграв дома начавшему подавать признаки жизни «Лиону». Однако сутки спустя одному российскому легионеру помог другой. Точнее, речь о командах, но все равно факт любопытный. Роль же Далера Кузяева в этот раз оказалась минимальной, так как он вышел на замену на 84-й минуте, когда основные события уже произошли. Во-первых, «Гавр», будучи одной из самых скромных команд лиги 1 в плане результативности, впервые с сентября сумел забить три мяча. Во-вторых, оба соперника остались вдесятером, а форвард хозяев Грандсир к моменту своего удаления за вторую желтую карточку провел на поле всего семь минут. «Ницца» не смогла уйти в отрыв и по-прежнему опережает «Монако» на два очка, а вот отставание от лидирующего «ПСЖ» уже в воскресенье может вырасти до семи баллов.

Статистика дня

10 голов принесли «Эвертону» стандартные положения. «Ириски» лидируют по этому показателю в АПЛ.

10 успешных обводок в одном матче выступающего за «Лечее» экс-вингера тульского «Арсенала» Банда — рекорд текущего чемпионата Италии.

17 матчей подряд «Барселона» не выигрывала с перевесом больше одного мяча. Таких серий у команды не было с сезона-1962/63.

181 (120+61) результативный балл заработал в АПЛ нападающий «Челси» Стерлинг, сравнявшийся по данному показателю с Майклом Оуэном и Деннисом Бергкампом.

189 контактов с мячом защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша — рекорд текущего чемпионата Англии. Также португалец установил рекорды сезона по общему числу передач (180) и количеству точных пасов (173).

500 мячей забил в бундеслиге «Лейпциг». «Быкам» хватило для этого 253 матчей, быстрее до данной отметки добирались только «Бавария» (231 игра) и менхенгладбахская «Боруссия» (240).