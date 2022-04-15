Аргентинский футболист попался на измене. Сбил бывшую жену на машине и убежал с любовницей

Экс-футболист «Атлетико», «Бенфики» и сборной Аргентины Эдуардо Сальвио попал в неприятную историю и теперь скрывается от полиции.

Сальвио вернулся на родину в 2019 году и с тех пор выступал за «Бока Хуниорс». Но сейчас карьера и свобода 31-летнего полузащитника под вопросом.

В 2020 году аргентинец развелся со своей женой Магали Аравеной, с которой его связывали восемь лет совместной жизни и два ребенка. Казалось бы, каждый может жить своей жизнью, но все оказалось не так просто. Либо пара неудачно сошлась снова, либо ревность экс-супруги находится на космическом уровне, потому что она вычислила, с кем и где проводил время бывший муж, и приехала на разборки.

По иронии судьбы помогла в этом та самая новая девушка. Ее зовут Сол Ринальди, и ее оплошность заключалась в выложенной в соцсетях истории. На ней оказался готовящий барбекю футболист, а по оставленной геолокации стало понятно, где влюбленные находятся. Кстати, вот так выглядит эта роковая красотка.

33-летняя модель и бизнесвумен перехватила автомобиль, в котором находился Сальвио с любовницей, на выезде из апартаментов в районе Пуэрто-Мадеро. И тем самым сильно удивила влюбленную парочку.

Теперь футболисту потребуется помощь свыше. Фото Global Look Press

Аргентинец не захотел выслушивать претензии бывшей жены и не придумал ничего лучше, чем вдавить педаль газа в пол. Инцидент попал на видео. Футболист задел крылом автомобиля мать своих детей. Девушка попыталась открыть пассажирскую дверь и выволочь конкурентку на проезжую часть.

<br>

Сальвио с любовницей все же уехал с места происшествия, оставив бывшую жену с травмой ноги, о чем она позднее сообщила полиции. Теперь аргентинец в бегах и не явился на утреннюю тренировку «Боки». Но ответить за содеянное ему рано или поздно придется.