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Аргентинский футболист попался на измене. Сбил бывшую жену на машине и убежал с любовницей

Аргентинский футболист с любовницей сбил на машине мать своих детей
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Читать «СЭ» в
Эдуардо Сальвио и Магали Аравена.
Теперь футболисту потребуется помощь свыше.
Фото Global Look Press
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Экс-футболист «Атлетико», «Бенфики» и сборной Аргентины Эдуардо Сальвио попал в неприятную историю и теперь скрывается от полиции.

Сальвио вернулся на родину в 2019 году и с тех пор выступал за «Бока Хуниорс». Но сейчас карьера и свобода 31-летнего полузащитника под вопросом.

В 2020 году аргентинец развелся со своей женой Магали Аравеной, с которой его связывали восемь лет совместной жизни и два ребенка. Казалось бы, каждый может жить своей жизнью, но все оказалось не так просто. Либо пара неудачно сошлась снова, либо ревность экс-супруги находится на космическом уровне, потому что она вычислила, с кем и где проводил время бывший муж, и приехала на разборки.

По иронии судьбы помогла в этом та самая новая девушка. Ее зовут Сол Ринальди, и ее оплошность заключалась в выложенной в соцсетях истории. На ней оказался готовящий барбекю футболист, а по оставленной геолокации стало понятно, где влюбленные находятся. Кстати, вот так выглядит эта роковая красотка.

33-летняя модель и бизнесвумен перехватила автомобиль, в котором находился Сальвио с любовницей, на выезде из апартаментов в районе Пуэрто-Мадеро. И тем самым сильно удивила влюбленную парочку.

Теперь футболисту потребуется помощь свыше. Фото Global Look Press
Теперь футболисту потребуется помощь свыше.
Фото Global Look Press

Аргентинец не захотел выслушивать претензии бывшей жены и не придумал ничего лучше, чем вдавить педаль газа в пол. Инцидент попал на видео. Футболист задел крылом автомобиля мать своих детей. Девушка попыталась открыть пассажирскую дверь и выволочь конкурентку на проезжую часть.

Сальвио с любовницей все же уехал с места происшествия, оставив бывшую жену с травмой ноги, о чем она позднее сообщила полиции. Теперь аргентинец в бегах и не явился на утреннюю тренировку «Боки». Но ответить за содеянное ему рано или поздно придется.

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