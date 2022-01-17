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17 января, 23:00

Левандовски наконец-то победил Месси. Поляк — лучший игрок года по версии ФИФА

Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Роберт Левандовски.
Фото Getty Images
И никаких споров.

В той или иной степени любая премия — это хайп и вкусовщина. А наличие или отсутствие награды не делает того или иного персонажа менее великим. Ну, не получил бы Леонардо ди Каприо свой «Оскар» — это не делает его менее значимым актером (кстати, как по мне, в «Выжившем» Том Харди сыграл сильнее, чем Лео, но какое это имеет значение). А Оксимирон и Noize MC наверняка не получат даже номинацию на ближайшем «Золотом граммофоне» от «Русского радио». И что? Это не сделает их альбомы, выпущенные в декабре 2021-го, менее важными для русской музыки.

В этом смысле награда ФИФА с претенциозным названием The Best, созданная в 2017 году после развода с «Золотым мячом» от France Football, вполне себе неплоха. Главное, что у нее есть четкие и прописанные критерии, которые каждый может найти на официальном сайте, — это едва ли не самое важное, что может быть, чтобы потом не было споров и криков о несправедливости и заговорах, хотя, конечно, от них все равно никуда не деться.

Что касается главной номинации — «Лучший игрок года», то специальное жюри из экспертов ФИФА выбирает 11 номинантов. Далее идет голосование, в котором принимают участие тренеры и капитаны национальных сборных, журналисты (по одному из каждой страны) и болельщики, которые могут сделать свой выбор на официальном сайте организации. Из 11 претендентов нужно выбрать тройку — первое место получает пять очков, второе — три очка, третье — одно очко.

Роберт Левандовски, Лионель Месси, Криштиану Роналду. Итоги обновления Transfermarkt в топ-5 лигах. Левандовски — в конце первой сотни, Месси — 63-й, Роналду — 181-й

Победитель в каждой из четырех категорий голосующих получает 13 очков, занявший второе место — 12 очков и так далее. В случае равенства очков выше ранжируется тот номинант, у кого больше «пятиочковых» первых мест.

И что самое важное — четко прописан период, за который оценивается игрок: с 8 октября 2020 года по 8 августа 2021 года. То есть это прошлый сезон, начавшийся из-за ковида позже предыдущих, а также Евро-2020, Кубок Америки и Олимпиада-2020 в Токио. Все, что было в первой половине сезона-2021/22, не имеет никакого значения.

Соответственно, бессмысленны все разговоры о Лео Месси и «ПСЖ». А в прошлом сезоне аргентинец был невероятно хорош — пожалуй, это был лучший его год со времен Луиса Энрике и трио МСН (Месси — Суарес — Неймар). Он в свой последний сезон в «Барселоне» тащил на себе кризисных каталонцев, а 30 голов и 9 ассистов в ла лиге — достаточное тому подтверждение. Плюс долгожданный титул со сборной на Кубке Америки. В общем, вопросов нет.

Точно так же их нет и по Роберту Левандовски. Поляк в бундеслиге побил, казалось, вечный рекорд Герда Мюллера по числу голов за сезон, а на Евро-2020 был единственным живым в мертвой сборной Польши, которая умудрилась проиграть даже Словакии.

Кто из них был лучше в отрезок времени, предложенный ФИФА, — чистая вкусовщина. Оба были невероятно круты и достойны награды The Best. Второй год подряд выиграл Левандовски — и никто не считает это несправедливым. Даже фанаты Месси, которые удовлетворены «Золотым мячом».

Так что единственное, что вызывает удивление, — это присутствие в топ-3 Мохамеда Салаха. Египтянин показывает волшебный футбол в этом сезоне, творя магию не хуже Месси (просто погуглите и пересмотрите его гол в ворота «Манчестер Сити»), но в прошлом (а, повторим еще раз, оценивается именно он) он был далеко не так хорош, как и весь «Ливерпуль». Даже забавно: в ролике-представлении Салаха показывали голы, забитые им нынешней осенью, — это, например, четко видно по форме «Ливерпуля», она сезона-2021/22.

Но тут вступает в силу региональный патриотизм — Африка в лице капитанов и тренеров не могла не поддержать своего выдвиженца. Это, конечно, издержки системы, предложенной ФИФА для определения лучших, но идеальной все равно пока не придумали.

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