«Реал» ждал кубкового триумфа 9 лет, Милан сильнее Рима, исторические успехи Кейна и Салаха

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Челси» наконец-то выиграл

Отчаянно сражающийся за выживание «Лидс» позвал возглавить операцию спасения заскучавшего на пенсии Сэма Эллардайса. Возможно, опыт 68-летнего специалиста поможет, только большой Сэм — не волшебник, и против «Манчестер Сити» оборона его команды продержалась недолго. «Горожане» дважды разорвали ее почти под копирку. Перевод направо, Махрез разбирается с защитником и катит мяч под удар Гюндогану.

После ЧМ-2022 алжирец — лучший ассистент АПЛ с девятью результативными передачами. Гюндоган же был близок к хет-трику, но когда Холанн уступил ему право на исполнение 11-метрового, попал в штангу. Эта самодеятельность не понравилась Хосепу Гвардиоле, о чем он сказал после финального свистка. Тем более, спустя минуту Родриго сократил отставание и сделал концовку чуточку нервной. Но все обошлось, и «Сити» уверенно мчится к титулу.

Противостояние впервые за 10 матчей не пропустившего «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» стало примечательным благодаря победному голу Кейна. Для форварда «шпор» он стал 209-м в АПЛ, и теперь в списке лучших снайперов всех времен он делит второе место с Уэйном Руни. Чтобы догнать Алана Ширера с его 260 мячами, Кейну понадобится пара сезонов, но в чем-то он уникален уже сейчас.

Во-первых, никто еще не забивал более ста как в гостевых, так и в домашних матчах. Во-вторых, ни у одного бомбардира с трехзначной результативность нет в активе более 40 результативных ударов с нерабочей ноги и головой. Атаки со «второго этажа» — отдельная тема. Кейн теперь единственный, кто забил так 10 раз в одном турнире.

Что касается игры наконец-то победившего «Челси», то два гола в концовке обеспечили синим первый успех с 11 марта. Получается, в одном матче лондонцы забили больше, чем за шесть предыдущих встреч с момента увольнения Грэма Поттера. Если бы серия неудач продлилась, команда Фрэнка Лэмпарда рисковала пропустить «Борнмут» вперед и упасть на 13-е место. Теперь о вылете говорить не приходится, а у фанатов «Челси» все в порядке с чувством юмора. В концовке они распевали: «Мы остаемся!».

Поражение «МЮ», который в четверг на последних минутах пропустил решающий гол от «Брайтона», несколько повысило шансы «Ливерпуля» на Лигу чемпионов. Они все еще призрачные, но красные делают все от себя зависящее. Особенно Салах, который сам начал атаку переводом на другой край штрафной и рванул к воротам замыкать скидку ван Дейка. Так одним ударом египтянин отметил юбилей, забив 100 мячей на «Энфилде», и установил клубный рекорд, отличившись в девяти подряд домашних матчах. А еще с учетом всех турниров Мо третий сезон подряд преодолевает отметку в 30 результативных ударов. После шестой победы подряд до «МЮ» осталось лишь одно очко, только сыгравшие на два матча меньше «красные дьяволы» все равно фавориты этой гонки.

Испания: Анчелотти покончил с кубковым комплексом

У «Реала» и Кубка Испании сложные отношения. Предыдущий (19-й по счету) трофей мадридцы завоевали девять лет назад, и тоже с Карло Анчеллотти. С тех пор чего только ни произошло! И техническое поражение из-за забытой дисквалификации Черышева, и проигрыш представителю третьего дивизиона. А о прошлом триумфе кроме главного тренера помнили только Модрич, Начо, Бензема и Карвахаль. Последний из этого квартета в субботу оказался единственным испанцем в стартовом составе, чего не случалось за 120-летнюю историю турнира.

Сильный контраст с почти импортозамещенной «Осасуной», только болельщиков это вряд ли волнует. Например, много классных бразильцев — гарантия красоты. Ее уже на второй минуте подарил Винисиус Жуниор, «разувший» защитников и выдавший пас на Родриго. А как автор гола пасом пяткой вывел на удар Бензема! Против Карима оказались блестящий Эррера и проклятие «Осасуны», которой француз не забивает целых девять матчей — с того самого победного Кубка-2014. А еще один шедевр — после штрафного Алабы — отменила перекладина.

Одни в это время расстраивались, другие радовались сохранению интриги, ведь «Осасуна» по пути в финал демонстрировала сумасшедший характер, проведя три овертайма. И когда Торро сравнял счет, на фанатской трибуне памплонцев пришлось в прямом смысле тушить небольшой пожар.

Но либо «Осасуна» испугалась своей смелости, либо «Реал» снова включил полные обороты. Очередное обострение Винисиуса — и еще один гол Родриго. Пусть атака и затянулась, а на помощь пришел рикошет после удара Крооса. В любом случае главное — результат. А это — 20-й кубок «Реала». Правда, праздновать его некогда: впереди «Манчестер Сити».

Италия: «Милан» теряет Леау

Споткнувшись в середине недели на аутсайдере «Кремонезе» (1:1), против «Лацио» Стефано Пиоли выставил уже боевой состав, и это помогло «Милану» сделать результат еще в первом тайме. Сначала хозяева накрыли «орлов» прессингом при розыгрыше свободного, и Жиру вывел на удар Беннасера. А потом настоящий шедевр исполнил Эрнандез. Получив мяч от Меньяна, француз дотащил его от собственной до чужой штрафной и пальнул в верхний угол.

Что подпортило победителям общую картину — так это травма Рафаэла Леау. Вроде бы согласившийся подписать с «Миланом» новый пятилетний контракт португалец уже на 11-й минуте получил мышечное повреждение и вряд ли сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Это серьезный удар по амбициям «россонери», а сам по себе субботний успех позволяет остаться в гонке за место в первой четверке. Что до «Лацио», то при отсутствии ударов в створ третье поражение в четырех турах логично, а нынешнее второе место под угрозой.

Вторая часть субботнего противостояния Милана и Рима тоже завершилась не в пользу Вечного города. После того, как первое взятие ворот организовали латерали «Интера» Дюмфрис и Димарко, «Рома» с точки зрения статистики не могла рассчитывать больше, чем на ничью. «Волки» в этом сезоне никогда не побеждали, уступая к перерыву, а «нерадзурри» с перевесом в таких ситуациях еще не проигрывали.

Хозяева в итоге остались без очков, и все стало понятно после ошибки Ибаньеса. Перехвативший мяч Лаутаро Мартинес мгновенно вывел на удар набравшего отличную форму Лукаку. Бельгиец, кстати, заставил Симоне Индзаги поволноваться, повредив в первом тайме плечо. Однако, в отличие от ситуации с миланцем Леау, все обошлось. «Интер» вернулся в зону Лиги чемпионов, сравнявшись по очкам с играющим в воскресенье «Ювентусом». Ну а команде Жозе Моуринью, похоже, придется пробиваться в главный еврокубок через Лигу Европы.

Германия: «Лейпциг» уже третий, Гнабри снова решает

Во вторник «Лейпциг» уже приезжал в гости к «Фрайбургу» и унизил соперника в полуфинале Кубка Германии (4:0). Казалось, хозяева выучили тот урок, однако в рукаве Марко Розе оказался козырь в лице Кампля. Страхуя у центрального круга одноклубников, он взял инициативу на себя, а при попытке отдать передачу на входе в штрафную словно сыграл в «стенку» с перехватившим мяч соперником.

Удачный отскок, изящный удар «шведкой» над обескураженным вратарем, и этого (в комплекте с сейвом голкипера в компенсированное время) хватило, чтобы «быки» стали главным триумфатором субботы в рамках гонки за путевками в Лигу чемпионов. За три тура до финиша «Лейпциг» взлетел с пятого места на третье, а «Фрайбург» теперь пятый. При равном количестве очков он уступает по дополнительным показателям «Униону», который проиграл «Аугсбургу».

«Баварию» продолжает потряхивать даже на протяжении отдельно взятого тайма. В Бремени вернувшие себе лидерство мюнхенцы спокойно контролировали игру, и вдруг едва не пропустили два мяча с интервалом в несколько минут. Но класс есть класс, и, как и в случае с «Гертой», чемпион додавил «Вердер» в середине второго тайма. Причем снова переломным оказался гол Гнабри, к которому мяч отскочил прямо напротив ворот. А Шмидт все же поставил Зоммера в тупик попаданием в «девятку» уже после того, как перевес «Баварии» удвоил вышедший на замену Сане. «Музыканты» заставили чемпиона поволноваться, но тот выстоял. До очередного титула осталось три шага. Если, конечно, «Боруссия» раньше не допустит очередную осечку.

Франция: «Ланс» в погоне за Парижем

Еще недавно игру «Ланса» и «Марселя» можно было рассматривать через призму их конкуренции с «Монако». Однако после двух крупных поражений монегасков им нужно думать о том, как не остаться без Лиги Европы. Игра же в Лансе стала сражением за второе место и, соответственно, прямой пропуск в групповой турнир Лиги чемпионов.

Она получилась ожидаемо горячей, и первая вызвавшая споры ситуация не заставила себя ждать. Сходивший к монитору Клеман Тюрпен убедился, что Алексис Санчес сфолил на Дансо, и отменил взятие ворот. К середине первого тайма арбитр удалил со скамейки по одному представителю тренерских штабов, а Жиго потребовалась замена из-за травмы.

И уже без бывшего спартаковца «Марсель» на нашел рецептов против лидера хозяев Фофана. Первый дальний удар капитана пришелся в штангу, а второй лег точно в угол. Шикарным получилось и второе взятие ворот — с эффектном «стеночкой» после вброса аута и подачей на неудержимого Опенду.

При 2:0 шансов не было даже у самой волевой команды лиги 1. Максимум, на что хватило «Марсель», — гол не забивавшего с декабря ветерана Пайета. «Ланс» теперь первый и отстает от «ПСЖ» на три очка. Прилично — с учетом имеющейся у лидера игры в запасе. Но пока никто не понимает, какими для парижан будут последствия отстранения Месси.

Статистика дня

1-й раз во второй части сезона «Шальке» завершит тур бундеслиги вне зоны вылета.

3 сезона подряд не менее 10 мячей забивает в лиге 1 Ляборд. Уникальность ситуацию для всех чемпионатов топ-5 заключается в том, что форвард отличился за три разные команды — «Монпелье», «Ниццу» и «Ренн».

9 раз «Реал» играл с «Осасуной» в кубковых турнирах и выиграл все матчи.

33 трофея выиграл Бензема — самый титулованный игрок Франции.

43 года и 38 дней — рекордная в истории АПЛ разница в возрасте тренеров соперничавших команд: 75-летнего Роя Ходжсона («Кристал Пэлас») и 31-летнего Райана Мэйсона («Тоттенхэм»).

300-й матч за «Бенфику» провел защитник Гримальдо.

500 матчей в лиге 1 провел голкипер «Ренна» Манданда. Больше сыграли только Бальмон (513) и Илтон (512).

600 игр отработал в турецкой суперлиге главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш. До абсолютного рекорда осталось 29 матчей.