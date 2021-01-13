Клопп больше не крутой? Лучшим тренером десятилетия признан Симеоне

Разбираемся в решении Международной федерации футбольной истории и статистики.

Если сейчас спросить любителей футбола, кого они считают лучшим тренером в мире за последние годы, многие ответят — Юргена Клоппа. Действительно, немец пришел в растерзанный и осмеянный «Ливерпуль», осуществил глобальную тактическую и трансферную революцию, потерпел ряд неудач, но в итоге добился успеха. Победы в Лиге чемпионов и премьер-лиге тому подтверждение.

Однако у экспертов иное мнение. Например, Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучшим тренером десятилетия Диего Симеоне из «Атлетико». Второе место занял Хосеп Гвардьола, сейчас работающий в «Манчестер Сити». А третье — полюбившийся многим Клопп.

Лучшие тренеры десятилетия по версии IFFHS. Фото «СЭ»

Получается, что немца обидели?

С одной стороны, да. И дело не только в «Ливерпуле», если учитывать достижения за десятилетие. Попробуйте конкурировать с «Баварией» в бундеслиге! Той самой «Баварией», которая стремится увести у вас топовых футболистов. У Клоппа получилось.

Попробуйте прийти в «Ливерпуль», где на вас сразу же навесят клеймо неудачника. Не обращать внимания на насмешки и осечки, поступательно двигаться вперед, приводя в порядок то прессинг, то оборону, то вратарскую линию.

А еще попробуйте проиграть три крупных финала. Один — в Лиге Европы с «Ливерпулем». Два других — в Лиге чемпионов с «Боруссией» и красными. Причем последний проиграть глупо — с ляпами голкипера Кариуса, которые навсегда останутся мемами турнира.

Да у большинства опустились бы руки! Но только не у Клоппа. Итогом его работы в «Ливерпуле» стал каток. Когда-то он проехался по «Спартаку», раздавив красно-белых со счетом 7:0. На следующий год — по всем остальным, все же разорвав Лигу чемпионов. А еще через год — по консервативной АПЛ, привыкшей считать «Ливерпуль» вечным лузером. Крики слышались и в прошлом сезоне: мол, не надо доигрывать из-за коронавируса, пусть чемпиона не будет. Чемпион был. И сейчас красные продолжают отстаивать свой титул.

Итак, Юргена любят все. За результаты, харизму, послематчевые интервью и пресс-конференции, стремление побеждать. Какой же он крутой!

С другой стороны, Симеоне — это максимальная преданность «Атлетико». Он сделал эту команду по-настоящему топовой, узнаваемой и претендующей на победу в Лиге чемпионов.

Да, от игрового стиля «Атлетико» вам может стать плохо, если только вы не привыкли все время смотреть футбол без мяча. С тем же «Ливерпулем» в прошлом году команда Симеоне чертила геометрические построения 4-4-2 на своей половине поля. А еще раньше использовала тактику мелкого фола (кажется, в ла лиге появился достойный преемник — «Хетафе») и всякие раздражающие приемы наподобие выброса второго мяча на поле.

Симеоне — это такая же непростая конкуренция. Только не с «Баварией», а с «Реалом» и «Барселоной». Попробуйте!

И такие же неудачи: многим было обидно за «Атлетико» в проигранных командой финалах Лиги чемпионов. Может, сказывается проклятье Лиги Европы? Там-то «матрасники» короли!

Наконец, харизма Симеоне вполне сопоставима с Клоппом. Здесь и неприличные жесты с ответными пародиями от Криштиану Роналду, и удаления, и вопли от, казалось бы, интеллигентного с виду человека в строгом черном костюме.

Впрочем, Клопп может не расстраиваться. Юрген был признан лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА. Что, кстати, тоже вызвало скепсис. Болельщики справедливо восклицают: а где же Ханс-Дитер Флик, который довел «Баварию» до совершенства?

Клопп и Симеоне сейчас сражаются за чемпионство в своих лигах и продолжают восхождение в Лиге чемпионов. Время рассудит, кто будет лучшим по итогам сезона.

А что касается Гвардьолы, оставим этого тренера в покое. В космосе — там его уровень.