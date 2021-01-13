Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов XXI века, в котором мировые звезды соседствуют с неизвестными локальными героями.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов XXI века. На первых двух строчках, понятное дело, Криштиану Роналду и Лионель Месси — португалец опережает аргентинца на 11 мячей (голы, забитые в 2021 году, пока не учитываются). Такие рейтинги всегда любопытны тем, что в них мировые звезды соседствуют с неизвестными локальными героями. Златан Ибрагимович — третий, Луис Суарес — четвертый, а на пятой строчке — Александар Джурич. Слышали о таком? На Олимпиаде 1992 года он выступал за Боснию в гребле на каноэ-одиночке и только после этого стал всерьез играть в футбол. Выступал он в основном в чемпионатах Австралии и Сингапура. За сингапурскую сборную дебютировал в возрасте 37 лет, отыграл за нее более 50 матчей и стал капитаном команды. Джурич так и вошел в историю как сингапурский футболист сербского происхождения.

Из России в этом списке никого нет. Но есть игроки, выступавшие в нашем чемпионате, — Самюэль Это'О и Вагнер Лав. А Маркус Берг из «Краснодара» ворвался в рейтинг, забив в декабре свой 200-й мяч. Куда больше в списке малоизвестных футболистов с приметными фамилиями из соседних стран. Здесь Заховайко и Грузнов из Эстонии, узбек Бердыев, Болдыгин из Киргизии, белорус Василюк, литовец Лукшис, узбек Холмуродов.

Бомбардир, разочарованный «Спартаком»

В 2001 году «Спартак» шел за очередным чемпионством, и укрепить состав перед Лигой чемпионов и решающими осенними матчами был призван белорусский бомбардир Роман Василюк. В дебютном матче с «Ростсельмашем» он вышел на замену, отдал голевую передачу Владимиру Бесчастных, а затем и сам забил. Правда, после этого месяц провел в дубле. Следующий шанс Василюк получил в дерби с «Динамо»: вышел в основе и снова забил. Но к постоянному место в составе это его никак не приблизило. Как и легендарные четыре мяча в ворота сборной Польши. Одна из британских букмекерских контор называла Василюка в числе претендентов на звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Наряду с Раулем, Клайвертом и Батистутой.

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Правда, в Лиге белорус так и не сыграл, и уже в ноябре дал чувственное интервью «Прессболу»: «Откровенно говоря, «Спартаком» разочарован. Это совсем не то, что я ожидал. Тренеры мне не доверяют и, по большому счету, так и не дали себя проявить. Как я понял, Бесчастных и Робсон незаменимы. Романцев в них верит и будет ставить постоянно. Но даже если, не дай бог, у них случатся травмы или перебор карточек, Олег Иванович наверняка предпочтет мне других».

Василюк начал в «Спартаке» и следующий сезон, забил на Кубке Содружества, но потом пошли травмы. У красно-белых к тому же появился Дмитрий Сычев, так что Василюк остаток своего четырехлетнего контракта провел по арендам. Большую часть карьеры он отыграл в чемпионате Белоруссии и стал абсолютным рекордсменом по количеству голов в турнире.

Несостоявшийся зенитовец с серым паспортом

??ФОТО-НОВОСТЬ: Максим Грузнов навсегда останется легендой клуба! Поздравление Николая Бурдакова с 45-летием лучшего бомбардира Чемпионата Эстонии и неповторимую девятку #jknarvatrans ???#нашклубнашгород #ВпередНарваТранс #OnlyOneGruznov pic.twitter.com/FjedCAzT8H — JK NARVA TRANS (@jknarvatrans) April 22, 2019

Мог оказаться в чемпионате России и легенда эстонского футбола Максим Грузнов. Его хотел пригласить саратовский «Сокол», а с «Зенитом» он даже прошел два сбора. Это был момент, когда в составе команды уже появились Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев. «В «Зените» мне помешала травма в последней тренировочной игре, мениски порвал, — рассказывал Грузнов пресс-службе «Нарвы-Транс». — А так бы уже все — я приезжал и подписывал бы контракт. В итоге накрылось. На тренировочных сборах я выглядел неплохо. Тогда мы прошли второй сбор и мне сказали, что уже подписывают со мной контракт. Но вот та глупая травма в итоге меня оставила дома. Ну а если игрок серьезно травмировался, то сами знаете — никто его подписывать не будет. Как и любому футболисту, хотелось бы поиграть на высоком уровне. А «Зенит», я считаю, это высший уровень. Жалею, но что уж сделать, раз судьба такая. От судьбы не убежишь, как говорится».

В конце карьеры Грузнов был дисквалифицирован футбольным союзом Эстонии в связи с букмекерским мошенничеством. Позже его оправдали, и он занялся тренерской работой.