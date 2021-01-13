Лучшие бомбардиры века — Василюк, Бердыев и Заховайко. Что они делают в одном списке с Роналду и Месси?
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов XXI века. На первых двух строчках, понятное дело, Криштиану Роналду и Лионель Месси — португалец опережает аргентинца на 11 мячей (голы, забитые в 2021 году, пока не учитываются). Такие рейтинги всегда любопытны тем, что в них мировые звезды соседствуют с неизвестными локальными героями. Златан Ибрагимович — третий, Луис Суарес — четвертый, а на пятой строчке — Александар Джурич. Слышали о таком? На Олимпиаде 1992 года он выступал за Боснию в гребле на каноэ-одиночке и только после этого стал всерьез играть в футбол. Выступал он в основном в чемпионатах Австралии и Сингапура. За сингапурскую сборную дебютировал в возрасте 37 лет, отыграл за нее более 50 матчей и стал капитаном команды. Джурич так и вошел в историю как сингапурский футболист сербского происхождения.
#IFFHS rankings: pic.twitter.com/UveZTVM4M0— M•A•J (@Ultra_Suristic) January 12, 2021
Из России в этом списке никого нет. Но есть игроки, выступавшие в нашем чемпионате, — Самюэль Это'О и Вагнер Лав. А Маркус Берг из «Краснодара» ворвался в рейтинг, забив в декабре свой 200-й мяч. Куда больше в списке малоизвестных футболистов с приметными фамилиями из соседних стран. Здесь Заховайко и Грузнов из Эстонии, узбек Бердыев, Болдыгин из Киргизии, белорус Василюк, литовец Лукшис, узбек Холмуродов.
Бомбардир, разочарованный «Спартаком»
В 2001 году «Спартак» шел за очередным чемпионством, и укрепить состав перед Лигой чемпионов и решающими осенними матчами был призван белорусский бомбардир Роман Василюк. В дебютном матче с «Ростсельмашем» он вышел на замену, отдал голевую передачу Владимиру Бесчастных, а затем и сам забил. Правда, после этого месяц провел в дубле. Следующий шанс Василюк получил в дерби с «Динамо»: вышел в основе и снова забил. Но к постоянному место в составе это его никак не приблизило. Как и легендарные четыре мяча в ворота сборной Польши. Одна из британских букмекерских контор называла Василюка в числе претендентов на звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Наряду с Раулем, Клайвертом и Батистутой.
Правда, в Лиге белорус так и не сыграл, и уже в ноябре дал чувственное интервью «Прессболу»: «Откровенно говоря, «Спартаком» разочарован. Это совсем не то, что я ожидал. Тренеры мне не доверяют и, по большому счету, так и не дали себя проявить. Как я понял, Бесчастных и Робсон незаменимы. Романцев в них верит и будет ставить постоянно. Но даже если, не дай бог, у них случатся травмы или перебор карточек, Олег Иванович наверняка предпочтет мне других».
Василюк начал в «Спартаке» и следующий сезон, забил на Кубке Содружества, но потом пошли травмы. У красно-белых к тому же появился Дмитрий Сычев, так что Василюк остаток своего четырехлетнего контракта провел по арендам. Большую часть карьеры он отыграл в чемпионате Белоруссии и стал абсолютным рекордсменом по количеству голов в турнире.
Несостоявшийся зенитовец с серым паспортом
??ФОТО-НОВОСТЬ: Максим Грузнов навсегда останется легендой клуба! Поздравление Николая Бурдакова с 45-летием лучшего бомбардира Чемпионата Эстонии и неповторимую девятку #jknarvatrans ???#нашклубнашгород #ВпередНарваТранс #OnlyOneGruznov pic.twitter.com/FjedCAzT8H— JK NARVA TRANS (@jknarvatrans) April 22, 2019
Мог оказаться в чемпионате России и легенда эстонского футбола Максим Грузнов. Его хотел пригласить саратовский «Сокол», а с «Зенитом» он даже прошел два сбора. Это был момент, когда в составе команды уже появились Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев. «В «Зените» мне помешала травма в последней тренировочной игре, мениски порвал, — рассказывал Грузнов пресс-службе «Нарвы-Транс». — А так бы уже все — я приезжал и подписывал бы контракт. В итоге накрылось. На тренировочных сборах я выглядел неплохо. Тогда мы прошли второй сбор и мне сказали, что уже подписывают со мной контракт. Но вот та глупая травма в итоге меня оставила дома. Ну а если игрок серьезно травмировался, то сами знаете — никто его подписывать не будет. Как и любому футболисту, хотелось бы поиграть на высоком уровне. А «Зенит», я считаю, это высший уровень. Жалею, но что уж сделать, раз судьба такая. От судьбы не убежишь, как говорится».
В конце карьеры Грузнов был дисквалифицирован футбольным союзом Эстонии в связи с букмекерским мошенничеством. Позже его оправдали, и он занялся тренерской работой.
Интересно, что Грузнов так и не сыграл за сборную Эстонии. «Мое-то желание всегда было, меня даже два раза приглашали в сборную. И оба раза приглашение снималось, когда узнавали, что у меня серый паспорт», — рассказывал футболист. Формулировка «серый паспорт» не подразумевает подделку документов, это всего лишь цвет обложки. Такие паспорта выдавались лицам, имеющим статус негражданина Эстонии. Как правило, это были бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии и не получившие ее гражданства после распада Союза.
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