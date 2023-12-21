Главные события среды в европейском футболе.

Англия: красный каток

Если накануне на «Стэмфорд Бридж» случилась настоящая драма с развязкой в серии пенальти, то «Ливерпуль» вышел в полуфинал Кубка лиги, не оставив ни одного шанса «Вест Хэму». Тот факт, что долгое время счет был всего лишь 1:0, не должен вводить в заблуждение. Гости, которых окончательно сломал мяч забившего почти с нулевого угла Джонса, в первый раз пробили по воротам только на 71-й минуте. И тут же получили результативный ответ от Гакпо. Дальнейшее превратились в добивание беспомощного соперника, который еще легко отделался. Тот же Салах после выхода на замену мог забить больше одного гола.

Испания: нервотрепка с аутсайдером

Перед заключительным матчем календарного года Хави уверял, что сезон может получиться успешным, и сам он уверен в том, что делает. А главной проблемой тренер назвал реализацию моментов, заметив, что в этом виноват не один Левандовски, а вся команда. Получился практически анонс игры с аутсайдером чемпионата, который совсем не боялся чемпиона.

Голкипер гостей Луиш Машимиану включил режим супермена, остановив в числе прочего удар Левандовски из убойной позиции. Даже гол Рафиньи случился с добивания после еще одного крутого сейва. При всех проблемах сине-гранатовым удавались угловые, после которых состоялось и первое взятие ворот, и второе, когда Сержи Роберто классно подрезал мяч головой. И это точно было сложнее, чем в атаке, когда не смогли забить почти с линии Левандовски с Гюндоганом.

Счет голевых моментов пошел на второй десяток, только на табло горели две двойки. В первом тайме у «Альмерии» была одна толковая атака, и она закончилась выходом Лео Баптистао один на один. Во второй половине и вовсе случился подарок в виде столкновения Иньяки Пеньи с Араухо, после которого мяч свалился к Эдгару Гонсалесу. Как такое объяснить? Но, видимо, удача решила, что настрадавшаяся в последнее время «Барса» заслужила благосклонность.

Однако можно ли говорить о везении, когда атака — как в случае с изящным пасом Левандовски на Роберто, по-капитански вытянувшего команду из пропасти, получилась образцовой? Зато реабилитация Пеньи, который отразил удар с трех метров с отскоком от земли, без доли удачи была бы невозможна.

Теперь у каталонцев появилась возможность хоть немного перевести дух. А там эффективность атаки, возможно, повысит бразильский талант Витор Роке.

Италия: феноменальная «Болонья»

Вслед за «Наполи» из Кубка Италии вылетел действующий обладатель трофея — «Интер», хотя у нерадзурри были все шансы оформить выход в четвертьфинал в основное время. Подвел не реализовавший пенальти лучший снайпер серии А Лаутаро Мартинес. Вот она — обратная сторона ротации состава, в котором не нашлось место идеальному исполнителю 11-метровых Хакану Чалханоглу.

Хотя, в какой еще игре Симоне Индзаги мог использовать одновременно конкурирующих на позиции левого латераля Димарко и Карлоса Аугусто? Здесь же они отыграли почти час и организовали гол при подаче углового. Только первый же корнер позволил «Болонье» сравнять счет, когда Зиркзее с лета шведкой вернул уходивший за пределы поля мяч под удар партнеру. И голландец же организовал победный гол Ндоя. Феноменальный по меркам «Болоньи» сезон продолжается. В чемпионате команду Тиагу Мотты в топ-4, а до четвертьфинала кубка она добралась после паузы в 11 лет.

Германия: книга рекордов «Байера»

Если накануне фавориты дружно оступались, то в среду у них не наблюдалось никаких проблем, а в Леверкузене вдохновение посетило Шика. Чешский форвард восстанавливался в течение семи месяцев, после чего стал использовать каждую минуту игрового времени, которое давал ему не желавший рисковать здоровьем футболиста Хаби Алонсо. Шик даже забил три мяча в Кубке Германии и в Лиге Европы, а когда дело дошло до долгожданного появления в стартовом составе — оформил хет-трик уже к перерыву. Причем забивал на любой вкус. С пенальти, в быстрой атаке при передаче с фланга, после углового. Это второй леверкузенский «трюк со шляпой» в исполнении Шика, что, как ни странно, стало повторением клубного рекорда за автором знаменитого Ульфа Кирстена.

И таких достижений у «Байера» в нынешнем сезоне масса. Вирц на пару с Сака из «Арсенала» — лучший ассистент в лигах топ-5 с 12 голевыми передачами. Заработавшие по 11 баллов Гримальдо и Фримпонг — самые результативные защитники Европы. Все это — слагаемые феноменальных достижений «Байера», который впервые в своей истории выиграл за календарный год 22 матча бундеслиги. А еще лидер чемпионата стал первой немецкой командой, которая прошла без поражений 25 игр с начала сезона. Осталось главное — взять первый в титул.

У «Баварии» тоже солировал футболист, получающий в этом сезоне меньше игровой практики, чем обычно. Речь о Мюллере, две передачи которого решили судьбу матча в Вольфсбурге. Сначала Томас идеальной подачей поздравил Мусиалу с сотым матчем за мюнхенский клуб. Эту отметку преодолели многие баварцы, но никто не достигал ее в таком возрасте — 20 лет и 257 дней. Если же брать историю всей бундеслиги, то более юными юбилярами становились Хаверц, Вернер и Дракслер.

Не рядовой получилась и вторая результативная атака чемпиона. В ней Мюллер перехитрил защитника резким финтом и покатил мяч попавшему в «девятку» Кейну. Англичанин за пятнадцать туров выполнил норматив самого результативного игрока прошлого сезона Коло Муани, набрав 26 (21+5) баллов. А «Бавария» явно пришла в себя после унижения во Франкфурте (1:5) и завершила год тремя победами. Отставание от лидера — четыре очка при игре в запасе.

Между тем в спину «Баварии» продолжает дышать «Штутгарт», которому удалось вернуть себе третье место и обойти сыгравший накануне вничью «Лейпциг». Швабы добились своего так же легко, как открыли счет, когда защиту соперника словно парализовало при элементарном розыгрыше углового. Ундав завершил его, расстреляв ворота с нескольких метров, после чего отличился второй бомбардир сезона Гирасси. Если бы не феноменальный Кейн, космической бы назвали результативность нападающего сборной Гвинеи, который забил 17 мячей за 14 матчей.

Франция: Мбаппе сыграл с братом

У Килиана Мбаппе получился идеальный день рождения, причем он стал первым именинником, отличившимся в текущем чемпионате Франции. Роскошный удар в «девятку» — настоящее украшение вечера на «Парк де Пренс», а второе взятие ворот форвард посвятил своим родным, подбежав к трибуне, где они располагались. Если бы счет на тот момент не был бы скользким, мог получиться настоящий семейный праздник в режиме лайв. Но в любом случае игра выдалась особенной, так как в добавленное арбитром время Луис Энрике выпустил на поле дебютировавшего в главной команде 16-летнего Этана Мбаппе. Единственное, чего не хватило Килиану — это третьего точного удара. И речь не о хет-трике, а о звании лучшего бомбардира мирового футбола по итогам года. Его 25-летний Мбаппе разделил с Кейном. У этой парочки по 52 мяча, а у Холанна и Криштиану Роналду — по 50.

«Ницца» не позволила «Монако» вернуться на второе место, додавив «Ланс» в концовке центрального матча тура. Дубль Моффи за две минуты позволил сохранить двухочковых отрыв от монегасков, а также прервать впечатляющую серию не проигрывавшего на протяжении 12 туров «Ланса» (+8=4). Результат кроваво-золотых показывает, какая плотность сейчас в верхней части таблице. Они могли быть пятыми, но первая с 16 сентября осечка отбросила их за пределы еврокубковой шестерки.

Статистика дня

4 мяча забил в первом тайме нападающий «Бреста» Думбия. Это второй подобный случай в лиге 1 за последние 60 лет после покера форварда «ПСЖ» Кавани в сентябре 2016-го.

21 гол пропустила «Барселона» за 18 туров. На один больше, чем за весь чемпионский сезон.

250 мячей на профессиональном уровне забил нападающий «Монако» Бен Йеддер.

357 матчей сыграл за «Барселону» Сержи Роберто и в первые в карьере оформил голевой дубль.