Бесконечный кошмар «МЮ», «Атлетико» обошел «Барселону», «Рома» дожала «Наполи» в битве с двумя удалениями

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: сенсация в Лутоне и удача «Тоттенхэма»

Эрик тен Хаг, у которого можно сформировать отдельный состав из травмированных, кроме 19-летнего Гарначо выпустил с первых минут его ровесника Камбвалу и 18-летнего Майну. Это отчасти объясняет установленный «МЮ» антирекорд сезона: гости не нанесли ни одного удара за первые 29 минут. Поэтому своими шансами нужно было распоряжаться бережно, тогда как выскочивший на ворота слева Гарначо бесхитростно пробил во вратаря.

У манкунианцев случались отрезки с хорошим контролем мяча и перспективными подходами, однако сумма командного мастерства и опыта «Вест Хэма» оказалась ключевым фактором. Класс — это мягкий заброс за спины защитникам на выскочившего один на один и открывшего счет Боуэна. А отсутствие опыта — не обработанный Майну простой пас в центральной зоне, после чего Лукас Пакета и Кудус соорудили второе взятие ворот.

Дэвид Мойес испортил своей бывшей команде праздники и дал работу статистикам. А они выяснили, что прошлый раз «МЮ» проигрывал более 13 матчей до католического Рождества аж в 1930 году. А серии из четырех игр без забитых мячей не было с ноября 1992-го — на шестой год работы Алекса Фергюсона. Ну а «Вест Хэм» обошел в таблице и «дьяволов», и «Брайтон», и удививший спустя несколько часов «Ньюкасл».

«Лутон» с его удивительным умением создавать проблемы фаворитам на своем стадионе не стал изменять себе и в противостоянии с «Ньюкаслом». «Сороки» не могли пробить поймавшего кураж Камински даже когда Уилсон бил головой с линии площади ворот. Зато Таунсенд, которого считают специалистом по навесам, сам замкнул подачу, подкорректированную Баркли.

Впрочем, гол не забивавшего в АПЛ более двух лет вингера ничего не гарантировал. Последние гости «шляпников» — «Арсенал» и «Ман Сити» — одержали волевые победы. Вот только у них, в отличие от команды Эдди Хау, не наблюдалось проблем с реализацией. Когда же Исак отправил мяч в сетку, ВАР смог обнаружить у шведа крошечный офсайд. А большего опустившиеся на седьмое место гости не добились.

Эффективность в атаке позволила «Тоттенхэму» создать серьезный задел еще в первом тайме. Ришарлисон огорчил бывших одноклубников, идеально выскочив на передачу с фланга, а Сон Хын Мин отправил в сетку отраженный Пикфордом мяч. Только есть стойкое ощущение, что забить два гола лондонцам было гораздо проще, чем сохранить этот перевес, так как «Эвертон» провел очень мощный второй тайм.

И сколько же эмоций растратил за это время Шон Дайч! Он негодовал, когда из-за фола в начальной стадии атаки отменили гол Калверта-Льюина. Отказывался понимать, как мяч останавливали Викарио, помогавшие ему защитники и штанга. Забить удалось только Андре Гомешу, который из-за травм не играл несколько месяцев и заменил получившего повреждение Гея. А пик невезения «ирисок» пришелся на компенсированное время, когда мяч после атаки не закрепившегося в свое время в «Тоттенхэме» Данжумы от перекладины отлетел в ногу вратарю. Пусть пока и временно, «шпоры» выбили из первой четверки «Манчестер Сити».

Италия: Миранчук не помог

В середине недели «Фрозиноне» пошумел в Кубке Италии, разгромив в гостях «Наполи» (4:0). Однако та игра не только отняла много сил и эмоций, но и серьезно настроила «Ювентус». Бьянконери вышли собранными и мотивированными, а мощный прессинг не только напряг вратаря хозяев, но и стал предвестником самого юного гола «Старой синьоры» в серии А в исполнении резко пробившего в ближний угол Кенана Йылдыза (18 лет и 233 дня).

Обычно для Массимилиано Аллегри минимального преимущества достаточно, однако в субботу туринцы еще в первом тайме не только снова потеряли измученного травмами Алекса Сандро, но и сразу после перерыва позволили хозяевам отыграться как раз из зоны, которую прикрывал замененный бразилец. Пришлось включаться на полную, проведя тройную замену, и если удар Маккенни пришелся в каркас ворот, то подача американца увенчалась победным голом Влаховича со «второго этажа». «Юве» точно не собирается отпускать «Интер» в отрыв.

Несмотря на результативные действия в трех последних матчах (1+2), Джан Пьеро Гасперини практически не дает игрового времени Алексею Миранчуку. В гостях у «Болоньи» российский легионер появился на поле на 86-й минуте. Или тренер рассчитывал, что и сейчас полузащитник успеет что-нибудь придумать и доведет до ума хотя бы одну атаку? До этого «Аталанта» создала достаточно, но игроки всякий раз промахивались. Да и с концовкой не заладилось, и уже с Миранчуком на поле бергамаски позволили Фергюсону забить при подаче углового — и вылетели из еврокубковой зоны. А великолепная «Болонья» вернулась в топ-4, где всего сутки продержалась победившая накануне «Фиорентина».

«Интер» оказался в непривычной ситуации, так как в заявке из-за травмы отсутствовал лучший снайпер итальянского чемпионата Лаутаро Мартинес. Такого не случалось с апреля 2022 года, и за это время аргентинец принял участие в 89 матчах. Естественно, при таком раскладе ждали новых откровений от Тюрама или подвигов Арнаутовича, но так как дела у форвардов шли не лучшим образом, инициативу на себя взял защитник Биссек. Отыгравший три сезона в Дании 194-сантиметровый гигант сначала попал в перекладину, а потом замкнул подачу Хакана Чалханоглу с углового.

Только легче команде Симоне Индзаги не стало, и ей пришлось поволноваться. Как в силу активности «Лечче», в котором выделялся бывший игрок тульского «Арсенала» Банда, удаленный в концовке за оскорбление арбитра. Так и после решения назначить пенальти. Судья посчитал, что Карлос Аугусто остановил мяч рукой, однако ВАР помог исправить ошибку. А вопрос с исходом матча был снят ближе к концу игры — после гениального паса Арнаутовича пяткой на не испортившего такую красоту Бареллу. Отрыв от «Ювентуса» по-прежнему составляет четыре очка.

Первый тайм главного матча тура складывался по сценарию «Ромы». Не хватило главного — гола. Хотя в одной атаке Бове вывели на удар из вратарской, но Мерет сыграл бесподобно. Игра же «Наполи» разбивалась в числе прочего за счет римских фолов, и больше всего доставалось Кварацхелии. Это в итоге спровоцировало скандал с желтыми карточками обоим главным тренерам, но в итоге Жозе Моуринью, оставшийся недовольным слишком картинным, на его взгляд, падением Хвичи, обнял грузинского вингера после почти отеческого общения.

А после перерыва «Наполи» стал ломаться — в прямом и в переносном смысле. Сначала травму на ровном месте в момент передачи получил Лоботка. Потом не выдержали нервы у Политано, который после откровенного фола Залевски не придумал ничего лучше, чем пнуть обидчика ногой. Получился почти хоккейный провокационный размен, по итогам которого игрок хозяев отделался предупреждением, а один из лидеров южан досрочно отправился в раздевалку.

Методы Особенного действуют, и численный перевес оказался решающим фактором. Чемпиона банально додавили, и героем стал проводящий непривычно скромный для себя сезон Пеллегрини. Его необычный удар — в падении с разворота — получился по-настоящему шикарным. «Наполи» же не ответил ничем, не считая удаления нарвавшегося на вторую желтую карточку только подписавшего новый контракт Осимхена. Без его голов южане вылетели из еврокубковой шестерки, пропустив туда «Рому», для которой украшением важного матча стал гол Лукаку.

Испания: норма по удалениям

Если остальные команды уже отправились на рождественские каникулы, то «Атлетико» и «Севилье» пришлось задержаться на работе и провести матч, отложенный в свое время из-за непогоды. Теперь у всех в таблице одинаковое количество игр, а мадридцы при равном количестве очков обошли «Барселону», поднявшись на третье место. Между тем команда Диего Симеоне в последних турах забуксовала. Уступила в Бильбао, после чего упустила перевес в два мяча над «Хетафе» (3:3).

Причем в субботу «матрасникам» снова пришлось завершать игру в меньшинстве, так как вышедший на замену укреплять оборону Чаглар Сеюнджю всего через четыре минуты после подсказки ВАР увидел перед собой красную карточку. Данное удаление — восьмое для мадридцев за календарный год, и в этом отношении они стабильны, как и в 2022-м. Что касается непосредственно игры, то первая с сентября победа «Севильи» в предыдущем туре оказалась разовым всплеском. В большинстве за двадцать с лишним минут андалусийцы не создали ничего и скорее рисковали пропустил второй раз.

Статистика дня

11 мячей с игры забил в текущем чемпионате Англии полузащитник «Вест Хэма» Боуэн, сравнявшийся с лидером сезона Холанном.

11 мячей забил в Англии защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. С момента его дебюта так результативной не выступал ни один из игроков центра обороны.

25 матчей серии А с забитыми голами — рекорд «Интера» под началом одного тренера.

26 раз в календарном году «Рома» забивала в последних пятнадцатиминутках. Римляне повторили свой рекорд семилетней давности.

57 передач на счету лучших защитников АПЛ — Александра-Арнолда и Робертсона из «Ливерпуля».