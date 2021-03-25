В европейском футболе грядут реформы.

«Тратить столько, сколько необходимо»

В среду La Gazzetta dello Sport и итальянский журналист Танкреди Палмьери сообщили, что УЕФА собирается серьезно реформировать существующую систему финансового fair-play (ФФП), в результате чего клубы получат больше свободы в своих тратах. По сути, речь идет о закрытии программы, которая была придумана экс-руководителями европейского футбольного союза Мишелем Платини и Джанни Инфантино и существовала с 2011 года.

UEFA to blow final whistle over financial fair-play:



it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 24, 2021

По информации La Gazzetta dello Sport, суть изменений такова: перейти от системы «тратить столько, сколько вы зарабатываете» к схеме «тратить столько, сколько необходимо, но без убытков».

Еще одна идея — введение потолка зарплат, который будет иметь форму налога на роскошь. То есть клуб покупает игрока, но при этом платит определенный процент. Кроме того, спортивные санкции против нарушителей — например, отлучение от еврокубков — могут быть упразднены в пользу более жестких экономических санкций.

В любом случае, как пишет издание, УЕФА вряд ли будет вводить новую систему без предварительного диалога с клубами. Работа над новым проектом уже началась, и ожидается, что она будет завершена к концу года. При этом футбольный союз рассчитывает на помощь ЕС. Первое обсуждение состоялось в четверг во время видеоконференции представителей УЕФА и Европарламента.

Новая система может быть введена начиная с сезона-2022/23.

Позже Палмьери в интервью TalkSport также пояснил, о чем, по его мнению, может идти речь:

«УЕФА думал об этом уже довольно долго, а пандемия только ускорила процесс. Но в любом случае это долгая история. Речь не идет о полной отмене ФФП, что клубы смогут завтра же начать швыряться деньгами. УЕФА хочет перейти к другому формату ФФП, который не ограничивал бы вливания денег в клуб. Речь не об отмене регулирования, а о том, чтобы предоставить клубам больше свободы».

«Идея ФФП родилась у Мишеля Платини, когда ситуация была совсем другой. Сейчас футбольная индустрия переживает серьезнейший кризис, и было бы глупо ограничивать инвестиции для тех клубов, чьи владельцы могут себе это позволить. И это же пойдет на пользу клубам-продавцам, которые живут за счет трансферов. Если деньги не уходят из футбольной индустрии, то это выгодно всем».

Uefa: «The Covid situation has pushed the necessity to reform (the financial fair-play)» — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 25, 2021

Систему ФФП добило дело «Манчестер Сити», а Covid-19 стал триггером

Информация, рассказанная La Gazzetta dello Sport и Палмьери, выглядит сенсационной только на первый взгляд. Разговоры о реформе ФФП начались не сегодня и не вчера.

Напомним, в июле прошлого года УЕФА из-за истории с Covid-19 на один сезон приостановил действие ФФП. Пандемия действительно ударила по футбольной индустрии. Согласно вышедшему в конце января традиционному отчету компании Deloitte, по итогам сезона-2019/20 доходы топ-20 самых зарабатывающих клубов мира упали на 1,1 миллиарда евро. Причем снижение шло почти по всем статьям. Доходы от матчдэй снизились на 257 миллионов евро, или 17%. Доходы от ТВ — на 937 миллионов, или 23% (почти везде бродкастеры сократили выплаты: в Англии — на 330 миллионов фунтов, в Испании — на 100 миллионов евро, в Италии Sky удержал 130 миллионов — сейчас идут судебные разбирательства между компанией и лигой, во Франции вещатели суммарно удержали 122,9 миллиона, правда, государство компенсирует эти суммы в виде кредитов, которые нужно будет вернуть в течении пяти лет).

При этом очевидно, что ситуация будет только ухудшаться, ведь год назад пандемия затронула только треть сезона. По мнению аналитиков Deloitte, суммарные потери клубов по итогам сезона-2020/21 достигнут двух миллиардов евро.

Но, как резонно замечает Палмьери, ковид стал только триггером, который ускорил ход событий. Потому что, по мнению многих, ФФП в своем нынешнем виде не работал. Апофеозом стала прошлогодняя история с «Манчестер Сити», который УЕФА за нарушение ФФП исключил из еврокубков на два года и оштрафовал на 30 миллионов евро, однако затем Спортивный арбитражный суд (СAS) после апелляции англичан серьезно смягчил наказание: дисквалификация была отменена, а штраф сокращен до 10 миллионов евро.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы отношение к ФФП было более серьезным. Потому что если этого не случится, то такой ФФП нам не нужен. Нам необходимы четкая структура и серьезные правила, чтобы добиться большей конкуренции. Потому что в будущем одни и те же клубы будут побеждать в бундеслиге, АПЛ или других лигах, я думаю, это быстро наскучит», — говорил в интервью Goal.com знаменитый в прошлом вратарь, а сейчас директор «Баварии» Оливер Кан после вердикта СAS в отношении «Манчестер Сити».

Действительно, после того как ФФП начал свое действие в сезоне-2011/12, та же «Бавария» стала чемпионом Германии восемь раз, у «ПСЖ» семь из девяти титулов во Франции, а «Ювентус» взял в Италии девять скудетто из девяти возможных.

В глазах многих болельщиков ФФП — это сфальсифицированная система, направленная не на то, чтобы создавать равные правила игры для всех, а на то, чтобы помешать новым клубам добиться успеха в Европе. И кейс «Манчестер Сити» отлично ложится в эту парадигму — мол, у нуворишей всегда найдутся деньги на ушлых дорогущих адвокатов, которые найдут лазейку в законах. Или истории с «ПСЖ»: дела против парижан открывались несколько раз, однако до наказания дело дошло только однажды — в 2014-м клуб был оштрафован на 49 миллионов евро и, по общему мнению, легко отделался. А в 2017-м, когда в Париж в течение одного трансферного окна переехали Неймар и Кильян Мбаппе, все было и вовсе спущено на тормозах.

Чеферин анонсировал перемены еще год назад

Президент УЕФА Александер Чеферин заговорил о возможных переменах еще в марте 2020-го, до вердикта СAS.

«Еще рано говорить, как система будет выглядеть в будущем, но мы думаем о переменах. Вероятно, нам придется адаптироваться, этот вопрос стоит на повестке дня. Наши эксперты ведут диалог, но, полагаю, это будет длительный процесс», — сказал он Reuters.

«Мы пытаемся найти способы позволить клубам инвестировать больше, но в то же время сделать так, чтобы клубы из маленьких стран не были забыты», — это цитата Чеферина из интервью ESPN в июле 2020-го.

Очевидно, что история с победой «Сити» в СAS и реакция на это общественности (если погуглить, можно найти десятки статей с заголовками вроде «ФФП мертв?») побудила чиновников из УЕФА всерьез задуматься над этой проблемой и ускорить процесс, а ситуация с Сovid-19 стала дополнительным стимулом.