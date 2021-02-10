Роналду может сыграть в финале против Миранчука, Зидан снова выше «Барсы»

Главные события вторника в европейском футболе.

Италия: 20-й финал «Ювентуса»

«Ювентус» — «Интер» — 0:0.

Первый матч — 2:1.

Первый полуфинал на «Сан-Сиро» выиграли два человека — вечный Буффон в воротах и сделавший дубль Криштиану Роналду. У «Интера» же его главного героя не было, так как Лукаку по итогам четвертьфинальной перепалки с Ибрагимовичем заработал лишнюю желтую карточку. Антонио Конте даже сказал, что миланцы неделю назад сами подарили «Ювентусу» победу, и сейчас нужно показать безупречную игру.

До нее, правда, дело так и не дошло. Был отличный отрезок с тотальным доминированием и классными выпадами Хакими в середине первого тайма, но в целом план извлекшего уроки из поражения в чемпионате Андреа Пирло оказался более состоятельным. Предполагаемую активность гостей сначала погасили контролем мяча, а потом инициатива была возвращена агрессивным прессингом. Минимум один мяч Роналду должен был забивать.

А считая с моментами второго тайма, возможно, два или три, но Ханданович был великолепен. Ему пришлось гораздо сложнее, чем Буффону, потому что на финальном отрезке давил «Интер» больше по инерции. Хотя, скорее, это было заслугой безупречно и самоотверженно сыгравшего в обороне «Юве». Мотивация в кубке у звезд «Старой синьоры» максимальная, ведь это единственный трофей, который не покорялся Роналду в его итальянской карьере. Теперь туринцам осталось узнать соперника по рекордному для клуба 20-му финалу. В среду ответ на этот вопрос дадут действующий обладатель трофея «Наполи» и «Аталанта» Алексея Миранчука.

Англия: Сульшеру потребовалось два часа

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 1:0 (Мактоминай, 97).

Упустив победу над «Эвертоном» на пятой добавленной минуте, Уле Гуннар Сульшер вдруг заявил, что его команду не стоит рассматривать, как претендента на чемпионский титул. Но всего через пару дней отошедший от фиаско норвежец говорил уже о желании выиграть все турниры, в которых участвует «МЮ».

Но совпадают ли эти планы с возможностями, которые уменьшились после травмы лучшего игрока января Погба? Против «Вест Хэма», впервые в своей истории начавшего календарный год с шести побед и проигравшего только «Ливерпулю», француза и его идей не хватало. Хотя за идеями, скорее, нужно обращаться к Бруну Фернандешу, а его Сульшер продержал в резерве до 73-й минуты.

Ставка сработала лишь отчасти, так как сложно восстановить силы, сыграв дополнительные полчаса. Но все же в четвертьфинал Кубка Англии «красные дьяволы» вышли, а решающим оказался гол другого джокера — Мактоминая. Этот полузащитник проводит лучший сезон в карьере и забил столько же мячей (семь), сколько за 84 предыдущих матча в составе «МЮ».

Испания: мадридские короли воздуха

«Реал» — «Хетафе» — 2:0 (Бензема, 60. Менди, 66).

Накануне в домашней игре с «Сельтой» неожиданно потерял очки «Атлетико» (2:2), и преследователи «матрасников» воспрянули духом. Это, правда, понятие эфемерное, а в реальности у Зинедина Зидана катастрофически мало игроков. И все же достаточное для доминирования против «Хетафе», который в январе здорово укрепился, но все равно беззубо смотрится в атаке. Ноль ударов за первый тайм — это почти норма для нынешнего состояния команды, которая привычно сосредоточилась на обороне собственных ворот.

Real Madrid have now scored ? headed goals this season, more than any other team in #LaLigaSantander. ?#RealMadridGetafe pic.twitter.com/OV9UveTsq4 — LaLiga English (@LaLigaEN) February 9, 2021

Час они оставались на замке благодаря везению, сейвам Сории и перекладине, в которую пришелся удар Бензема. Однако свой гол француз все-таки забил, подтвердив репутацию «Реала», как лучшей команды ла лиги по точным ударам головой (10). Этого хватило, чтобы «Хетафе» развалился и получил еще один мяч от Менди. Это особенный момент, потому что француз играл не на любимом левом фланге, и не справа, как в некоторых матчах, а в центре. Фактически заменял восстанавливающегося после операции Рамоса, хотя Зидану пришлось перейти на схему с тремя центральными защитниками.

Капитан «Реала» — практически штатный бомбардир, и сменщик решил не отставать. Но сыграл на своих козырях — феноменальной скорости и умению врываться в свободные зоны, где его и нашла передача Марселу. «Реал» снова обошел «Барсу» и вышел на второе место, сократив отставание от первого места до пяти очков. С важной оговоркой: конкуренты имеют два («Атлетико») и один («Барселона») матч в запасе.