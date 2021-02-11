Моуринью и Анчелотти выдали самый безумный матч года. Девять голов и 5:4 в овертайме!

«Эвертон» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии.

Англия: Девять голов на «Гудисон парк» и новый рекорд Гвардьолы

«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 5:4 (Калверт-Льюин, 36. Ришарлисон, 38, 68. Сигурдссон, 43, с пенальти. Бернард, 97 — Санчес, 4, 57. Ламела, 45+3. Кейн, 83)

Жозе Моуринью обещает принести «шпорам» трофеи, и на кубковую игру лондонцы вышли, словно неделю голодавшие в неволе хищники. Создали один момент, тут же реализовали второй, и перешли к любимой стратегии — принялись ловить «Эвертон» на переходах. Но, кажется, после 3:3 на «Олд Траффорд» в прошлые выходные «ирисок» ничем не испугаешь. Особенно с Калвертом-Льюином в составе. За семь минут и 26 секунд форвард забил свой 50-й гол за «Эвертон», ассистировал Ришарлисону и заработал пенальти для Сигурдсона.

Команда Карло Анчелотти сейчас едва ли не самая веселая в Англии. В атаке она хороша ровно настолько, насколько ужасна в обороне. Сон Хын Мин с Ламелой раскатали ее, словно в футбольном симуляторе. К тому же у «Тоттенхэма» был золотой резерв в лице начавшего матч в запасе Кейна, тогда как хозяева потеряли получившего травму Калверта-Льюина. А еще работали «стандарты», после которых дважды отличился Санчес, за один вечер забивший больше, чем за 137 предыдущих матчей в составе лондонского клуба.

Быть колумбийцу героем вечера, если бы не его зевок в обороне, позволивший отличиться Ришарлисону. Однако Сон и Кейн решили, что полтора часа — слишком мало для такого футбольного праздника. Кейн с его 209 голами теперь единолично второй снайпер в истории «Тоттенхэма», и такими темпами догнать рекордсмена Джимми Гривза (266 мячей) не так уж и сложно.

Пусть это была атака вторым темпом, а не прямой розыгрыш углового, это не отменяет главного: корнеры в среду стали кошмаром «Эвертона». Хотя, какие могут быть кошмары, когда команда выигрывает самый безумный матч 2021 года в европейском футболе?! Гол, который организовали автор ассистентского хет-трика Сигурдсон и Бернард, — настоящее искусство.

Можно лишь предположить, что Анчелотти оказался лучше готов к настолько результативному футболу. Это у Моуринью с его 981 матчем на тренерской скамейке подобных взаимных перестрелок не случалось, тогда как у его итальянского оппонента (1149 игр) были 4:4 с «Ювентусом» и «ПСЖ». Это просто не стихия Особенного. Шесть лет назад он проиграл «Тоттенхму» Маурисио Покеттино 3:5, а сейчас португальца разбили уже в качестве наставника «шпор». С трофеями Жозе придется повременить. Как минимум до апрельского финала Кубка лиги против «Манчестер Сити».

«Суонси» — «Манчестер Сити» — 1:3 (Уиттакер, 77 — Уокер, 30. Стерлинг, 47. Габриэл Жезус, 50)

Защитник «горожан» Уокер в прошлый раз забил в Кубке Англии в 2011 году, когда еще защищал цвета «Астон Виллы». Если быть совсем точным, пауза между двумя точными ударами составила 3686 дней. Хотя, удар — не совсем точное слово. Уокер c фланга выполнил диагональный пас на партнера по команде, а тот, махнув мимо мяча, дезориентировал голкипера «Суонси».

После этого «Сити» буднично пробился в следующий раунд. Хотя, разве можно употребить такой эпитет к голу Габриэла Жезуса, который одним касанием поймал мяч в воздухе, а вторым с разворота отправил его в сетку?! Наконец, это пятнадцатая подряд победа подопечных Хосепа Гвардьолы во всех турнирах при суммарной разности мячей 40:5!. Ничего подобного в истории английского футбола прежде не случалось, а по 14 выигрышей было у «Престона» (1892) и «Арсенала» (1987).

Нынешний сезон проходит под знаком тотального доминирования «МС», который еще и отпраздновал 200-ю победу под началом Гвардьолы в 268-м матче испанца на Британских остовах. В данный момент Пеп достиг рекордно высокого показателя в 73 процента выигранных матчей с одной командой — это даже лучше, чем в золотые времена «Барселоны».

?@ManCity's last 15 games in all comps:

1?5? wins

4?0? goals scored

1?0? clean sheets

5? goals conceded



? pic.twitter.com/PM1BkqlSFN — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 10, 2021

Испания: Ракитич добил «Барсу»

«Севилья» — «Барселона» — 2:0 (Кунде, 25. Ракитич, 85)

Сине-гранатовым нужен трофей. Один они недавно упустили, сенсационно проиграв финал Суперкубка Испании «Атлетику» (2:3). Из трех оставшихся турниров самым перспективным видится Кубок страны, до которого осталось три шага. Только «Севилья» сейчас слишком хороша, чтобы строить далеко идущие планы. Например, Месси перестал забивать в ворота своего самого любимого соперника в матчах, когда за андалусийцев играл Кунде. В прошлом сезоне француз запомнился тем, как после штрафного Лео головой выбил мяч из-под перекладины. Теперь Кунде продемонстрировал незаурядные атакующие навыки и открыл счет, издевательски переиграв Юмтити.

В свою очередь Месси один раз сорвался, пытаясь вырвать мяч из рук затягивавшего игру Хордана. Нервозность аргентинца понятна, так как его замыслы не получалось реализовать. То «Севилью» спасал не пропустивший в восьми кубковых играх ни одного мяча Буну, то партнеры губили передачи аргентинского капитана. Используй «Барса» хотя бы один шанс, перед ответным матчем все было бы иначе, а так гол Ракитича может оказаться решающим. Хорват, как и обещал, не стал праздновать гол в воротам бывших одноклубников, зато теперь на «Камп Ноу» фаворитом будет уже «Севилья».

?? Rakitic's goal gives Sevilla 2-0 first-leg advantage in Copa del Rey semifinal



?? Luis Suarez atop the table and leading La Liga in goals with Atletico



Barcelona's former men are thriving ? pic.twitter.com/AOj2og2mSw — B/R Football (@brfootball) February 10, 2021

Франция: Неймар получил травму

«Кан» — «ПСЖ» — 0:1 (Мойзе Кин, 49)

Кубок Франции — один из самых богатых на сюрпризы турниров, но пока фавориты оправдывают свой статус. Не стал исключением и «ПСЖ», игра которого в Кане запомнится благодаря Неймару. Повод мог быть положительным, так как бразилец впервые вывел парижан на игру с капитанской повязкой и отдал решающий голевой пас. А сейчас кажется, что Маурисио Покеттино жалеет отом, что выпустил свою звезду на в общем-то проходной матч. На 60-й минуте Неймара пришлось менять из-за травмы, и случилось это за шесть дней до первой игры с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов.

Neymar left PSG's French Cup match vs. Caen with an injury in the 60th minute.



PSG play Barcelona next week... pic.twitter.com/49HAaIB8Cy — B/R Football (@brfootball) February 10, 2021

Голландия: «Аякс» поддержал дисквалифицированного вратаря

«Аякс» — ПСВ — 2:1 (Аллер, 19, 24 — Тимбер, 58, в свои ворота)

Амстердамцы играли не только без возвращающегося в «Спартак» Промеса, но и без своего голкипера Онаны. Камерунец на год отстранен от футбола за нарушение антидопинговых правил, так как по ошибке принял содержащее фуросемид лекарство супруги. «Аякс» считает своего первого номера невиновным и обещает подать апелляцию. А перед кубковым четвертьфиналом футболисты поддержали своего одноклубника, выйдя на на разминку во вратарских свитерах с 24-м номером и фамилией голкипера.

На поле же в этот вечер солировал Аллер. Нападающий, за которого клуб заплатил 22,5 миллиона евро, за первый тайм выиграл все девять единоборств и дважды поразил ворота. Фактически француз сделал результат, и снова заставил вспомнить дикую для большого клуба историю о том, как горе-менеджмент чемпионов Голландии по ошибке не внес его в заявку на Лигу Европы.