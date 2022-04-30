Супергонки в Англии и Италии, восхождение Тедеско и битва Головина за Лигу чемпионов. Интриги топ-5 лиг

За чем следить в конце европейского сезона.

Англия

Положение команд.

Про чемпионскую гонку в АПЛ много говорить не нужно — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» творят на наших глазах очередную эпическую историю. И, скорее всего, развязка наступит только в последнем туре.

Вторая горячая точка — борьба «Арсенала» и «Тоттенхэма» за четвертую строчку и место в Лиге чемпионов, где оба клуба не появлялись давно. «Шпоры» — с сезона-2019/20, а «канониры» и вовсе с сезона-2016/17. Плюс это дерби Северного Лондона, которое еще остается актуальным несмотря на то, что многие болельщики команд давно живут в других районах британской столицы. Наконец, «Тоттенхэм» опережал «Арсенал» в таблице пять сезонов подряд, и это тоже заноза для фанатов «канониров».

Многое может решиться в очном матче, который состоится 12 мая. А так календарь «Арсенала» выглядит чуть более простым: «Вест Хэм» (г), «Лидс» (д), «Ньюкасл» (г), «Эвертон» (д). Тогда как у «Тоттенхэма» игры с «Лестером» (д), «Ливерпулем» (г), «Бернли» (д) и «Норвичем» (г).

Еще одна интрига — окажется ли «МЮ» в Лиге конференций, чтобы поколесить по европейскому захолустью? Кажется, что уж лучше тогда вообще без еврокубков.

Испания

Положение команд.

Уже в субботу, 30 апреля, «Реал» с огромной долей вероятности оформит чемпионство. Для этого нужно просто не проиграть на своем поле «Эспаньолу». Вполне посильная задача даже с учетом того, что все мысли Мадрида сейчас заняты ответным полуфиналом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Похоже, что все ясно и с топ-4. «Бетис» в прошлый уик-энд выиграл Кубок Испании, взяв первый трофей за 17 лет, и вполне может считать сезон удавшимся.

Италия

Положение команд.

Провалив апрель, «Наполи» самоустранился из чемпионской гонки, и теперь на скудетто претендуют только «Милан» и «Интер». Получается, что второй год подряд первые два места в таблице займут команды из Милана, который снова, как и 20 лет назад, может считаться главным футбольным городом Италии.

В серии А в случае равенства очков первый дополнительный показатель — очные матчи. И здесь преимущество у «Милана» — 1:1, 2:1. Но при этом у «Интера» проще календарь: «Удинезе» (г), «Эмполи» (д), «Кальяри» (г), «Сампдория» (д). Тогда как красно-черным играть с «Фиорентиной» (д), «Вероной» (г), «Аталантой» (д) и «Сассуоло» (г).

Жарко будет и в борьбе за Лигу Европы. Учитывая, что в финале Кубка Италии сыграют «Интер» и «Ювентус», пропуском в ЛЕ станет и 6-е место, а 7-я строчка — это Лига конференций. Впрочем, «Рома» может попасть в Лигу Европы и через победу как раз в Лиге конференций — там команде Жозе Моуринью предстоит ответный полуфинал с «Лестером» (первый матч в гостях завершился вничью — 1:1).

Германия

Положение команд.

Главная интрига в оставшихся трех турах — борьба за место в топ-4 и еврокубках. В первом случае фавориты — «Байер» и «Лейпциг», однако команде Доменико Тедеско приходится отвлекаться на Лигу Европы, плюс ее еще ждет финал Кубка Германии с «Фрайбургом». С другой стороны, победа в ЛЕ для «Лейпцига» — еще один способ попасть в Лигу чемпионов.

И дико интересно следить за восхождением «Униона». Культовая берлинская команда три года назад пробилась в бундеслигу, в прошлом сезоне — попала в Лигу конференций. Обычно такие скромняги не тянут подобную нагрузку и сдуваются, но не «Унион». Команда, которую можно считать целым культурным явлением, готова сделать еще один шаг вперед и пробиться в Лигу Европы.

Франция

Положение команд.

«ПСЖ» — чемпион (удивительно, правда). «Марсель» должен удержать второе место. Главное, за чем нужно следить, — борьба за 3-е место. Оно дает право сыграть в отборочном раунде Лиги чемпионов. Этот нюанс важно помнить — в прошлом августе «Монако» не смог пробиться в основной турнир, проиграв «Шахтеру». Теперь монегаски стараются добыть себе еще одну попытку.

При равенстве очков первый показатель — разность мячей. И «Ренн» тут заметно лучше, так что единственный шанс «Монако» — не только выигрывать все самим, но и ждать, что клуб из Бретани потеряет очки. Наиболее вероятно, что это случится в 37-м туре, когда «Ренн» сыграет с «Марселем».

Есть еще «Ницца», но ей в следующие выходные предстоит финал Кубка Франции с «Нантом». Взять первый за 25 лет трофей, возможно, куда важнее, чем прорваться в топ-3.