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«Ливерпуль» и «Ман Сити» продолжают великую гонку, «Реал» — самый титулованный в топ-лигах

«Ливерпуль» обыграл «Норвич», «Манчестер Сити» разгромил «Лидс» в матче АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты «Ливерпуля» Луис Диас и Наби Кейта празднуют гол в ворота «Норвича».
Фото Reuters
Дортмунд не спас хет-трик Холанна и другие события субботы в европейском футболе.

Англия: Клопп дал отдохнуть лидерам

Подписавший новый контракт с «Ливерпулем» Юрген Клопп может себе позволить такую роскошь, как оставить на скамейке запасных Александра-Арнольда, Фабиньо, Тиаго Алькантару и Салаха. Забить же у красных может каждый, включая Кейта, а попытки «Ньюкасла» уговорить арбитра отменить взятие ворот ни к чему не привели, так как начавший атаку отбором Милнер сначала сыграл в мяч.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
30 апр, 14:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
0:1
Ливерпуль
Голы
Кейта, 19 (0:1)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер (Ласкеллес, 61) Таргетт Крафт (Мерфи, 85) Берн Шелви Альмирон Уиллок (Вуд, 67) Гимарайнс Жоэлинтон Сен-Максимен
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Гомес Робертсон Матип Милнер (Тиагу Алькантара, 78) Кейта Хендерсон (Фабинью, 69) Диас Мане (Салах, 69) Диогу Жота
Предупреждения
Жоэлинтон 43’  -  Диогу Жота 43’, Гомес 51’, Мане 68’
Судьи
Марринер (Англия)

В свою очередь тревога у ворот гостей оказалась ложной, так как поразивший цель Альмирон забрался в офсайд. Да, для полного спокойствия «Ливерпулю» не хватало второго гола, который обязан был забивать Диогу Жота. Однако гости справились и без этого, оставшись верны примете, согласно которой в этом сезоне выиграны все матчи, где мяч в сетку отправлял Кейта.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
30 апр, 19:30. Elland Road (Лидс)
Лидс
0:4
Манчестер Сити
Голы
Эрнандес, 13 (0:1), Аке, 54 (0:2), Габриэл Жезус, 78 (0:3), Фернандинью, 90+3 (0:4)
Лидс
Мелье Эйлинг Фирпо (Гелхардт, 62) Кох Даллас (Джеймс, 45+7) Стрейк Филлипс Клих Рафинья Родриго (Гринвуд, 83) Харрисон
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Аке (Зинченко, 60) Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган Эрнандес (Фернандинью, 83) Стерлинг Габриэл Жезус Грилиш Фоден (Бернарду Силва, 80)
Предупреждения
Фирпо 6’  -  Грилиш 14’, Жоау Канселу 68’
Судьи
Тирни (Англия)

«Сити» снова пришлось возвращать себе лидерство, и данная задача была решена без видимых проблем. Команде Хосепа Гвардиолы оказалось достаточно удачной игры на «стандартах». В первом случае Родри мастерски вылетел на поданный Фоденом штрафной. Во второй раз успех принес угловой и работа связки центральных защитников. Рубен Диаш выполнил скидку к площади ворот, а там самым расторопным оказался Аке. Концовка — с очередным голом разыгравшего Габриэла Жезуса — превратилась в добивание «Лидса». «Горожане» снова первые. Их гонка с «Ливерпулем» с большой долей вероятности продлится до заключительного тура.

Испания: у «Атлетико» проблемы

Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 15:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
2:1
Вильярреал
Голы
Лагуардия, 4 (1:0), Эскаланте, 31 (2:0), Чуквуэзе, 47 (2:1)
Алавес
Пачеко Дуарте Лагуардия Лежен Ксимо Наварро Лум Ману Гарсия (Понс, 82) Эскаланте (Томас Пина, 87) Хоселу Риоха (Хасон, 87) Мендес (Агиррегабирия, 64)
Вильярреал
Серхио Асенхо Пау Торрес (Фойт, 46) Манди Педраса (Эступиньян, 58) Орье Парехо (Ло Сельсо, 46) Иборра (Пако Алькасер, 75) Тригерос Чуквуэзе Диа Мойсес Гомес (Капуэ, 58)
Предупреждения
Ману Гарсия 52’, Эскаланте 69’, Лагуардия 80’, Дуарте 90+2’, Хасон 90+5’  -  Диа 41’, Капуэ 76’
Судьи
Арьяс (Испания)

После поражения в Ливерпуле Унаи Эмери снова устроил массовую ротацию состава, и это стоило «Вильярреалу» поражения от замыкающего таблицу «Алавеса». Максимум, чего могли добиться «подводники» — это уйти от поражения. Однако в концовке Ло Сельсо промахнулся из отличной позиции, а два удара Пако Алькасера были остановлены голкипером. Валенсийцам просто не хватает сил для игры на два фронта, что ставит под угрозу участие в еврокубках в следующем сезоне. Отставание «Вильярреала» от занимающего шестое место «Реал Сосьедад» составляет три очка, и в воскресенье баски могут увеличить отрыв в случае успеха в гостевом матче с «Райо Вальекано».

Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:0
Эспаньол
Голы
Родригу, 33 (1:0), Родригу, 43 (2:0), Асенсио, 55 (3:0), Бензема, 81 (4:0)
Реал
Куртуа Вальехо Марселу Модрич (Кроос, 60) Каземиру (Иско, 61) Себальос Камавинга (Хила, 75) Асенсио Васкес Родригу (Винисиус Жуниор, 75) Диас (Бензема, 60)
Эспаньол
Диего Лопес Кабрера Калеро (Давид Лопес, 83) Гомес Дардер Мелендо (Вила, 65) Вилена (Морланес, 65) Эррера (Мерида, 76) Пуадо Рауль де Томас (У Лэй, 65) Алейш Видаль
Предупреждения
Диас 42’, Каземиру 46’  - 
Судьи
Монтеро (Испания)

Накануне золотого матча стало известно, что Лука Модрич договорился с «Реалом» о новом контракте, причем он не ограничивается одним сезоном, и соглашение может быть продлено еще на год — до лета 2024-го. Эти новости — уже праздник. А продолжение последовало на «Сантьяго Бернабеу», где болельщики на 7-й минуте еще и поддержали своего бывшего кумира Криштиану Роналду.

На поле же наступало молодое поколение. Разыгравшийся весной Родриго в пяти последних матчах забил четыре мяча. Столько же, сколько было у бразильца в предыдущих 79 играх! И символично, что счет он открыл с передачи ветерана-соотечественника Марсело. Он теперь самый титулованный футболист в истории «Королевского клуба», который завоевал 24-й трофей и превзошел скончавшегося в январе легендарного Пако Хенто.

Марсело — тоже легенда. Как и поставивший в игре победную точку Бензема. И, естественно, как Карло Анчелотти. Первый в истории тренер, который стал чемпионом во всех ведущих европейских лигах. Его возвращение в Мадрид себя полностью оправдало. А если «Реал» еще и выиграет Лигу чемпионов, это будет фантастикой. Пока же выигравшие 35-й титул мадридцы стали рекордсменами чемпионатов топ-5, оставив за спиной «Ювентус».

Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:0
Атлетико
Голы
Эрмосо, 8 (1:0), Иньяки Уильямс, 56 (2:0)
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Берчиче (Вивиан, 88) Де Маркос Весга Икер Муниаин Дани Гарсия (Венседор, 75) Иньяки Уильямс (Беренгер, 77) Рауль Гарсия (Баленсиага, 88) Уильямс (Саррага, 74)
Атлетико
Облак Хименес Лоди Эрмосо Мандава (Корреа, 46) Кондогбья (де Пауль, 65) Льоренте Эррера (Коке, 65) Гризманн Суарес (Врсалько, 70) Феррейра-Карраско (Кунья, 65)
Предупреждения
Дани Гарсия 25’, Иньяки Уильямс 68’, Беренгер 90+1’  -  Эрмосо 1’, Мандава 18’, Лоди 71’
Судьи
Лаос (Испания)

«Атлетико» сохраняет за собой четвертое место благодаря осечкам конкурентов. Сами же мадридцы сейчас на спаде. В прошлом туре они не смогли взломать оборону рискующей вылететь «Гранады», а сейчас ожидаемо столкнулись с проблемами в Бильбао. Баски же делом доказывали, что в январе они заслуженно обыграли команду Диего Симеоне в полуфинале Суперкубка.

Больше всего «матрасникам» досаждал Иньяки Уильямс, который создал первый гол, выиграв борьбу у Хименеса и заставив Эрмосо срезать мяч в собственные ворота. Он же, выполняя крученую подачу с фланга, отметился попаданием в штангу. «Атлетико» же проснулся лишь после перерыва, когда Гризманн со штрафного зарядил в перекладину.

Только впечатление получилось обманчивым, и уже в ответной атаке хозяева заработали пенальти, а Уильямс-старший привел «Сан-Мамес» в восторг, исполнив паненку. Означает это одно: уже в понедельник «Бетис», который ждет гостевая встреча с «Хетафе», может сократить отставание от четвертого места до одного очка.

Италия: «Наполи» вышел из пике

Выпавший из чемпионской гонки «Наполи», которому удалось набрать лишь одно очко в трех последних турах, выместил все зло на «Сассуоло». Южане выдали такое мощное начало, что о статусе грозы фаворитов черно-зеленым пришлось забыть. По сути, игру можно было заканчивать к середине первого тайма. Неаполитанцам хватило двадцати минут, чтобы забить четыре мяча, и это был самый впечатляющий старт команды с 2009 года. Персонально стоит отметить успех Осимхена, который впервые в карьере забил 13 мячей за один сезон в чемпионатах топ-5. Вроде бы не самая большая цифра, но надо учитывать, что нигериец из-за травмы не играл несколько месяцев. А главное, что шансы команды Лучано Спаллетти на финише вмешаться в спор двух миланских клубов немного выросли.

Италия. Серия А. 35-й тур
30 апр, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
6:1
Сассуоло
Голы
Кулибали, 7 (1:0), Осимхен, 15 (2:0), Лосано, 19 (3:0), Мертенс, 21 (4:0), Мертенс, 54 (5:0), Ррахмани, 80 (6:0), Лопес, 87 (6:1)
Наполи
Оспина Мариу Руй (Гулям, 82) Ррахмани Ди Лоренцо (Дзаноли, 82) Кулибали Руис (Демме, 77) Замбо Ангисса Осимхен (Эльмас, 77) Лосано (Политано, 77) Мертенс Инсинье
Сассуоло
Консильи Рожериу Мерт Мюльдюр Кирикеш (Каан Айхан, 46) Феррари Лопес Джуричич (Матеус Энрике, 25) Фраттези (Маньянелли, 72) Распадори Берарди Скамакка (Дефрель, 46)
Предупреждения
Лопес 18’, Фраттези 53’, Берарди 84’
Судьи
Рапуано (Италия)

Германия: не день фаворитов

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
30 апр, 16:30. Opel Arena (Майнц)
Майнц
3:1
Бавария
Голы
Буркардт, 18 (1:0), Ниакате, 27 (2:0), Левандовски, 33 (2:1), Баррейро, 57 (3:1)
Майнц
Центнер Мартин Белль Ниакате Видмер Хак Штах (Брозински, 89) Баррейро (Штегер, 90+2) Кор (Папела, 90+2) Онисиво (Ингвартсен, 89) Буркардт (Боэтиус, 81)
Бавария
Ульрайх Зюле (Станишич, 79) Павар Дэйвис Эрнандез (Ньянзу, 67) Киммих Горецка (Мусиала, 46) Забитцер (Сане, 46) Гнабри Левандовски Шупо-Мотинг (Видович, 67)
Предупреждения
Киммих 43’, Эрнандез 65’, Павар 73’, Сане 86’
Судьи
Штегеманн (Германия)
Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
30 апр, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:4
Бохум
Голы
Польтер, 3 (0:1), Хольтманн, 8 (0:2), Холанн, 18 (1:2), Холанн, 30 (2:2), Холанн, 62 (3:2), Локадиа, 81 (3:3), Пантович, 85 (3:4)
Боруссия Д
Хитц Загаду Рафаэл Геррейру (Роте, 84) Аканджи Ройс Брандт (Пападопулос, 87) Беллингем Витсель (Мукоко, 87) Холанн Вольф (Рейниер, 84) Байно-Гиттенс (Пасслак, 63)
Бохум
Риманн Гамбоа Машович Бокхорн Лайч Лосийя Реджбецай (Левен, 84) Пантович Асано (Цоллер, 72) Хольтманн (Антви-Аджей, 68) Польтер (Локадиа, 72)
Предупреждения
Беллингем 24’, Брандт 54’, Роте 89’, Пападопулос 90+3’  -  Лосийя 31’, Машович 35’, Цоллер 90+2’
Судьи
Хартманн (Германия)

Уже в ранге действующего чемпиона «Бавария» сенсационно проиграла в Майнце. Единственный позитивный для мюнхенцев момент — гол Левандовски. Поляк установил очередной рекорд бундеслиги, в рамках одного турнира забив 18 мячей в гостевых матчах. На большее команды Юлиана Нагельсманна не хватило, а что такое мощный камбэк, в параллельной игре пыталась продемонстрировать «Боруссия».

Дортмундцы шокировали своих болельщиков двумя голами, пропущенными уже к 8-й минуте, однако Холанн нашел, чем ответить. Норвежец до перерыва дважды реализовал пенальти, а во второй половине после прострела Ройса и вовсе оформил 12-й хет-трик в профессиональной карьере. Казалось, «Бохум» в нокауте, только гости оказались крепче духом и в концовке вырвали сенсационную победу, которая гарантировала им сохранение прописки в бундеслиге.

Статистика дня
2-й командой, которая в каждом из четырех последних сезонов вылетала из АПЛ, стал «Норвич». Ранее такая же серия была у «Кристал Пэлас». Но только «канарейки» суммарно опускались в чемпионшип шесть раз.
5 генуэзских дерби выиграл главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло. Это рекордный показатель после перехода на трехочковую систему в сезоне-1994/95.
10 сезонов подряд чемпионом становится защитник «Реала» Алаба. Австриец впервые выиграл ла лигу после девяти последовательных побед в бундеслиге.
10-м футболистом, забившим 150 мячей за один клуб серии А, стал нападающий «Лацио» Иммобиле.
124 игры голландского чемпионата подряд провел установивший клубный рекорд полузащитник «Аякса» Тадич.
500 футболистов выходили на поле в рекордном по данному показателю чемпионате Германии.
550-й матч в ла лиге провел полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия. Он сравнялся с легендой «Реала» Раулем, а впереди по количеству игр только хавбек «Бетиса» Хоакин (596) и знаменитый в прошлом голкипер Субисаррета (622).
13 659 дней разделили два титула «Трабзонспора», который в субботу в седьмой раз стал чемпионом Турции.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК Реал
Бундеслига
1
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