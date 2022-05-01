Дортмунд не спас хет-трик Холанна и другие события субботы в европейском футболе.

Англия: Клопп дал отдохнуть лидерам

Подписавший новый контракт с «Ливерпулем» Юрген Клопп может себе позволить такую роскошь, как оставить на скамейке запасных Александра-Арнольда, Фабиньо, Тиаго Алькантару и Салаха. Забить же у красных может каждый, включая Кейта, а попытки «Ньюкасла» уговорить арбитра отменить взятие ворот ни к чему не привели, так как начавший атаку отбором Милнер сначала сыграл в мяч.

В свою очередь тревога у ворот гостей оказалась ложной, так как поразивший цель Альмирон забрался в офсайд. Да, для полного спокойствия «Ливерпулю» не хватало второго гола, который обязан был забивать Диогу Жота. Однако гости справились и без этого, оставшись верны примете, согласно которой в этом сезоне выиграны все матчи, где мяч в сетку отправлял Кейта.

«Сити» снова пришлось возвращать себе лидерство, и данная задача была решена без видимых проблем. Команде Хосепа Гвардиолы оказалось достаточно удачной игры на «стандартах». В первом случае Родри мастерски вылетел на поданный Фоденом штрафной. Во второй раз успех принес угловой и работа связки центральных защитников. Рубен Диаш выполнил скидку к площади ворот, а там самым расторопным оказался Аке. Концовка — с очередным голом разыгравшего Габриэла Жезуса — превратилась в добивание «Лидса». «Горожане» снова первые. Их гонка с «Ливерпулем» с большой долей вероятности продлится до заключительного тура.

Испания: у «Атлетико» проблемы

После поражения в Ливерпуле Унаи Эмери снова устроил массовую ротацию состава, и это стоило «Вильярреалу» поражения от замыкающего таблицу «Алавеса». Максимум, чего могли добиться «подводники» — это уйти от поражения. Однако в концовке Ло Сельсо промахнулся из отличной позиции, а два удара Пако Алькасера были остановлены голкипером. Валенсийцам просто не хватает сил для игры на два фронта, что ставит под угрозу участие в еврокубках в следующем сезоне. Отставание «Вильярреала» от занимающего шестое место «Реал Сосьедад» составляет три очка, и в воскресенье баски могут увеличить отрыв в случае успеха в гостевом матче с «Райо Вальекано».

Накануне золотого матча стало известно, что Лука Модрич договорился с «Реалом» о новом контракте, причем он не ограничивается одним сезоном, и соглашение может быть продлено еще на год — до лета 2024-го. Эти новости — уже праздник. А продолжение последовало на «Сантьяго Бернабеу», где болельщики на 7-й минуте еще и поддержали своего бывшего кумира Криштиану Роналду.

На поле же наступало молодое поколение. Разыгравшийся весной Родриго в пяти последних матчах забил четыре мяча. Столько же, сколько было у бразильца в предыдущих 79 играх! И символично, что счет он открыл с передачи ветерана-соотечественника Марсело. Он теперь самый титулованный футболист в истории «Королевского клуба», который завоевал 24-й трофей и превзошел скончавшегося в январе легендарного Пако Хенто.

Марсело — тоже легенда. Как и поставивший в игре победную точку Бензема. И, естественно, как Карло Анчелотти. Первый в истории тренер, который стал чемпионом во всех ведущих европейских лигах. Его возвращение в Мадрид себя полностью оправдало. А если «Реал» еще и выиграет Лигу чемпионов, это будет фантастикой. Пока же выигравшие 35-й титул мадридцы стали рекордсменами чемпионатов топ-5, оставив за спиной «Ювентус».

«Атлетико» сохраняет за собой четвертое место благодаря осечкам конкурентов. Сами же мадридцы сейчас на спаде. В прошлом туре они не смогли взломать оборону рискующей вылететь «Гранады», а сейчас ожидаемо столкнулись с проблемами в Бильбао. Баски же делом доказывали, что в январе они заслуженно обыграли команду Диего Симеоне в полуфинале Суперкубка.

Больше всего «матрасникам» досаждал Иньяки Уильямс, который создал первый гол, выиграв борьбу у Хименеса и заставив Эрмосо срезать мяч в собственные ворота. Он же, выполняя крученую подачу с фланга, отметился попаданием в штангу. «Атлетико» же проснулся лишь после перерыва, когда Гризманн со штрафного зарядил в перекладину.

Только впечатление получилось обманчивым, и уже в ответной атаке хозяева заработали пенальти, а Уильямс-старший привел «Сан-Мамес» в восторг, исполнив паненку. Означает это одно: уже в понедельник «Бетис», который ждет гостевая встреча с «Хетафе», может сократить отставание от четвертого места до одного очка.

Италия: «Наполи» вышел из пике

Выпавший из чемпионской гонки «Наполи», которому удалось набрать лишь одно очко в трех последних турах, выместил все зло на «Сассуоло». Южане выдали такое мощное начало, что о статусе грозы фаворитов черно-зеленым пришлось забыть. По сути, игру можно было заканчивать к середине первого тайма. Неаполитанцам хватило двадцати минут, чтобы забить четыре мяча, и это был самый впечатляющий старт команды с 2009 года. Персонально стоит отметить успех Осимхена, который впервые в карьере забил 13 мячей за один сезон в чемпионатах топ-5. Вроде бы не самая большая цифра, но надо учитывать, что нигериец из-за травмы не играл несколько месяцев. А главное, что шансы команды Лучано Спаллетти на финише вмешаться в спор двух миланских клубов немного выросли.

Германия: не день фаворитов

Уже в ранге действующего чемпиона «Бавария» сенсационно проиграла в Майнце. Единственный позитивный для мюнхенцев момент — гол Левандовски. Поляк установил очередной рекорд бундеслиги, в рамках одного турнира забив 18 мячей в гостевых матчах. На большее команды Юлиана Нагельсманна не хватило, а что такое мощный камбэк, в параллельной игре пыталась продемонстрировать «Боруссия».

Дортмундцы шокировали своих болельщиков двумя голами, пропущенными уже к 8-й минуте, однако Холанн нашел, чем ответить. Норвежец до перерыва дважды реализовал пенальти, а во второй половине после прострела Ройса и вовсе оформил 12-й хет-трик в профессиональной карьере. Казалось, «Бохум» в нокауте, только гости оказались крепче духом и в концовке вырвали сенсационную победу, которая гарантировала им сохранение прописки в бундеслиге.

Статистика дня

2-й командой, которая в каждом из четырех последних сезонов вылетала из АПЛ, стал «Норвич». Ранее такая же серия была у «Кристал Пэлас». Но только «канарейки» суммарно опускались в чемпионшип шесть раз.

5 генуэзских дерби выиграл главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло. Это рекордный показатель после перехода на трехочковую систему в сезоне-1994/95.

10 сезонов подряд чемпионом становится защитник «Реала» Алаба. Австриец впервые выиграл ла лигу после девяти последовательных побед в бундеслиге.

10-м футболистом, забившим 150 мячей за один клуб серии А, стал нападающий «Лацио» Иммобиле.

124 игры голландского чемпионата подряд провел установивший клубный рекорд полузащитник «Аякса» Тадич.

500 футболистов выходили на поле в рекордном по данному показателю чемпионате Германии.

550-й матч в ла лиге провел полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия. Он сравнялся с легендой «Реала» Раулем, а впереди по количеству игр только хавбек «Бетиса» Хоакин (596) и знаменитый в прошлом голкипер Субисаррета (622).

13 659 дней разделили два титула «Трабзонспора», который в субботу в седьмой раз стал чемпионом Турции.