Рангник снова не выиграл, но «МЮ» уже все равно. Роналду спас ничью с «Челси»
Для «Манчестер Юнайтед» сезон завершен. Это стало понятно еще после поражения от «Арсенала», когда Ральф Рангник признал поражение в гонке за топ-4 и Лигу чемпионов. Кажется, и у самого немца уже нет никакой мотивации. В день игры с «Челси» появились слухи, что Рангник скоро возглавит сборную Австрии, но при этом продолжит работать в «МЮ» — как и анонсировалось полгода назад, консультантом. И есть подозрение, что с этой должности немец уйдет до истечения контракта (а он до 2024 года).
Назначение Эрика тен Хага главным тренером — попытка снизить градус напряжения вокруг «Юнайтед». Всем очевидно, что это чуть ли не худший сезон постфергюсоновской эпохи, и публику нужно задобрить лозунгом «Потерпите, дальше будет лучше».
Для болельщиков «МЮ» Тен Хаг — это символ светлого будущего. Но проблема в том, что им еще нужно пережить суровое настоящее, а затем еще и следующий сезон без Лиги чемпионов. В соцсетях уже смеются над тем, что «Юнайтед» привыкает играть по четвергам — матч с «Челси» как раз назначили на этот день недели.
Как выглядит команда без мотивации? Безвольно, тускло. Так, как сегодняшний «МЮ». В первом тайме за хозяев играли только Давид де Хеа и местами Криштиану Роналду. Если португалец хотя бы показывал желание, то испанский вратарь банально вынужден был потеть. До перерыва он отбил пять ударов, а ведь «Челси» еще и сам мазал. Кай Хаверц за 45 минут угробил моментов на 0,91 xG — то есть он бил из таких опасных позиций, что даже по продвинутым метрикам наиграл на гол.
Футболисты «Челси» просачивались в штрафную отовсюду, а успешнее всего — через правый фланг. Крен на эту бровку был неприличным: Рис Джеймс и Мэйсон Маунт разорвали Алекса Теллеса, а подстраховка работала слабо. Центр обороны «МЮ» даже без травмированного Харри Магуайра выглядел плачевно. Никакой компактности не было вообще — Тимо Вернер с Хаверцем гуляли между линиями и, конечно, должны были забивать минимум однажды до перерыва.
Во втором тайме «Челси» сменил вектор атак. В первую четверть часа лондонцы стали чаще пользоваться левым флангом, и в конце концов давление сыграло решающую роль. Именно по левой бровке гости раскрутили атаку, затем резко перевели мяч направо Джеймсу, а он транзитом через голову Хаверца отправил мяч на Маркоса Алонсо.
Гол «Челси» был неизбежен и логичен. По классическому сценарию дальше синие должны были забить второй, и остаток игры превратился бы в формальность. Но «МЮ» подал признаки жизни, когда Неманья Матич изящной передачей нашел Криштиану Роналду, а португалец прошил Эдуара Менди. Именно так добиваются результаты команды, у которых нет ни структуры, ни идеи, ни мотивации, — за счет индивидуальных действий.
Вспышками «МЮ» радовал «Олд Траффорд», хотя болельщиков результат не очень-то интересовал. Весь второй тайм они прыгали на трибунах под кричалку «Вставай, если ты ненавидишь Глэйзеров».
Ничья точно никого не обрадовала, но и не огорчила. «МЮ» все равно, где играть в следующем сезоне — в Лиге Европы или в Лиге конференций. А «Челси» третье место и так не потеряет и вообще больше думает о том, как обыграть «Ливерпуль» в финале Кубка Англии. «Юнайтед» опять не побеждает, но есть и хорошая новость для болельщиков «дьяволов»: конец этого кошмарного сезона стал еще на шаг ближе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|
2
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|85-22
|79
|
3
|Челси
|33
|19
|9
|5
|68-28
|66
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|
6
|МЮ
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|
7
|Вест Хэм
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|33
|15
|4
|14
|33-29
|49
|
9
|Ньюкасл
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|
10
|Лестер
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|
11
|Брайтон
|34
|9
|14
|11
|31-42
|41
|
12
|Саутгемптон
|34
|9
|13
|12
|40-56
|40
|
13
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|8
|14
|11
|43-41
|38
|
15
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|
16
|Лидс
|33
|8
|10
|15
|38-68
|34
|
17
|Бернли
|33
|6
|13
|14
|29-45
|31
|
18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|
19
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|
20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
|30.04
|14:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|30.04
|17:00
|
Астон Вилла – Норвич
|- : -
|30.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|30.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|- : -
|30.04
|17:00
|
Уотфорд – Бернли
|- : -
|30.04
|19:30
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
|1.05
|16:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|1.05
|16:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|1.05
|18:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|2.05
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|17
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7