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Рангник снова не выиграл, но «МЮ» уже все равно. Роналду спас ничью с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду празднует забитый гол в ворота «Челси» с одноклубником Диогу Далотом.
Фото Reuters
Ральф Рангник.
Фото Reuters
Кай Хаверц.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» уже готовится к новому сезону.

Для «Манчестер Юнайтед» сезон завершен. Это стало понятно еще после поражения от «Арсенала», когда Ральф Рангник признал поражение в гонке за топ-4 и Лигу чемпионов. Кажется, и у самого немца уже нет никакой мотивации. В день игры с «Челси» появились слухи, что Рангник скоро возглавит сборную Австрии, но при этом продолжит работать в «МЮ» — как и анонсировалось полгода назад, консультантом. И есть подозрение, что с этой должности немец уйдет до истечения контракта (а он до 2024 года).

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
28 апр, 21:45. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:1
Челси
Голы
Алонсо, 60 (0:1), Криштиану Роналду, 62 (1:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Варан Далот Алекс Теллес Бруну Фернандеш Матич (Джоунс, 79) Мактоминай Криштиану Роналду Рэшфорд (Мата, 79) Эланга (Гарначо, 90+1)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо Канте (Лофтус-Чик, 82) Маунт Хаверц (Лукаку, 71) Вернер (Пулишич, 70)
Предупреждения
Рюдигер 87’
Судьи
Дин (Англия)

Назначение Эрика тен Хага главным тренером — попытка снизить градус напряжения вокруг «Юнайтед». Всем очевидно, что это чуть ли не худший сезон постфергюсоновской эпохи, и публику нужно задобрить лозунгом «Потерпите, дальше будет лучше».

Для болельщиков «МЮ» Тен Хаг — это символ светлого будущего. Но проблема в том, что им еще нужно пережить суровое настоящее, а затем еще и следующий сезон без Лиги чемпионов. В соцсетях уже смеются над тем, что «Юнайтед» привыкает играть по четвергам — матч с «Челси» как раз назначили на этот день недели.

Как выглядит команда без мотивации? Безвольно, тускло. Так, как сегодняшний «МЮ». В первом тайме за хозяев играли только Давид де Хеа и местами Криштиану Роналду. Если португалец хотя бы показывал желание, то испанский вратарь банально вынужден был потеть. До перерыва он отбил пять ударов, а ведь «Челси» еще и сам мазал. Кай Хаверц за 45 минут угробил моментов на 0,91 xG — то есть он бил из таких опасных позиций, что даже по продвинутым метрикам наиграл на гол.

Кай Хаверц. Фото Reuters
Кай Хаверц.
Фото Reuters

Футболисты «Челси» просачивались в штрафную отовсюду, а успешнее всего — через правый фланг. Крен на эту бровку был неприличным: Рис Джеймс и Мэйсон Маунт разорвали Алекса Теллеса, а подстраховка работала слабо. Центр обороны «МЮ» даже без травмированного Харри Магуайра выглядел плачевно. Никакой компактности не было вообще — Тимо Вернер с Хаверцем гуляли между линиями и, конечно, должны были забивать минимум однажды до перерыва.

Во втором тайме «Челси» сменил вектор атак. В первую четверть часа лондонцы стали чаще пользоваться левым флангом, и в конце концов давление сыграло решающую роль. Именно по левой бровке гости раскрутили атаку, затем резко перевели мяч направо Джеймсу, а он транзитом через голову Хаверца отправил мяч на Маркоса Алонсо.

Гол «Челси» был неизбежен и логичен. По классическому сценарию дальше синие должны были забить второй, и остаток игры превратился бы в формальность. Но «МЮ» подал признаки жизни, когда Неманья Матич изящной передачей нашел Криштиану Роналду, а португалец прошил Эдуара Менди. Именно так добиваются результаты команды, у которых нет ни структуры, ни идеи, ни мотивации, — за счет индивидуальных действий.

Ральф Рангник. Фото Reuters
Ральф Рангник.
Фото Reuters

Вспышками «МЮ» радовал «Олд Траффорд», хотя болельщиков результат не очень-то интересовал. Весь второй тайм они прыгали на трибунах под кричалку «Вставай, если ты ненавидишь Глэйзеров».

Ничья точно никого не обрадовала, но и не огорчила. «МЮ» все равно, где играть в следующем сезоне — в Лиге Европы или в Лиге конференций. А «Челси» третье место и так не потеряет и вообще больше думает о том, как обыграть «Ливерпуль» в финале Кубка Англии. «Юнайтед» опять не побеждает, но есть и хорошая новость для болельщиков «дьяволов»: конец этого кошмарного сезона стал еще на шаг ближе.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Ральф Рангник
Томас Тухель
3
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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35 тур
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38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 - : -
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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