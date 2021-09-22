Вице-президент Суринама сыграл в международном матче в 60 лет. Он разыскивается Интерполом, имеет 50 детей и устроил гражданскую войну

Ронни Брюнсвийк установил рекорд.

Минувшей ночью произошло уникальное событие: вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк сыграл в официальном матче в рамках Лиги КОНКАКАФ (аналог Лиги Европы для стран Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна). Он вышел на поле в составе «Интер Моэнготапоэ» против «Олимпии» из Гондураса в первом матче 1/8 финала турнира. Его клуб проиграл — 0:6.

Важный момент: Брюнсвийку 60 лет, и он стал самым возрастным футболистом, когда-либо принимавшим участие в международном матче. Политик, который вышел в основе и отыграл 54 минуты, был и капитаном команды, и президентом клуба, а также играл на стадионе, который назван в его честь. Вместе с Брюнсвийком на поле был и его сын Дамиано.

Теперь об этом событии говорят не только в Латинской Америке, но и в Европе. Фото Брюнсвийка с неестественным для профессионального футбола животом уже высмеивают в Twitter.

? Ronnie Brunswijk (60 a?os), vicepresidente de Surinam y due?o del club Inter Moengotapoe, est? jugando de titular vs Olimpia en la #ConcacafLeague ??



??Momento hist?rico pic.twitter.com/KkLg2BsPNr — TUDNRadio (@TudnRadio) September 22, 2021

Его называют Робин Гудом, но при этом он избивал оппозиционера и коммунальщика

Но с финальным свистком все самое интересное не закончилось. После игры Брюнсвийк зашел в раздевалку «Олимпии» и начал раздавать игрокам соперника деньги.

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021

Но это еще мелочи. В свое время он раскидывал с вертолета деньги прямо на своих сторонников. The New York Times даже назвала Брюнсвийка Робин Гудом, так как он обещал поровну разделять доходы от торговли нефтью между всеми жителями Суринама. Вот его слова из интервью:

«Все, что у меня есть, я отдаю людям. С детства я хотел помогать другим. Теперь у меня есть шанс помочь всей стране».

Однако с политиком связаны и довольно нелицеприятные истории. Например, сообщалось, что он избивал оппозиционного депутата во время заседания парламента и бил сотрудника коммунальной компании.

Интересно, что Брюнсвийк еще и имеет по меньшей мере 50 детей. Его мать говорила в интервью, что к ней часто подходят незнакомые люди, чтобы обняться с ней, и называют себя ее внуками.

Ронни Брюнсвийк. Фото Directoraat Volkscommunicatie

Обвиняли в вооруженном ограблении, создал партизанскую диверсионную группу и разыскивается Интерполом

В ответном матче против «Олимпии» Брюнсвийк не сыграет. Ему нельзя покидать Суринам, так как в 1999 году политик был заочно обвинен в торговле наркотиками в Европе и приговорен к восьми годам тюремного заключения — его ищет Интерпол. Сам он отрицал причастность к этому, объяснив свое состояние доходами от лесопилки и добычи золота.

Также Брюнсвийк в 1986 году основал партизанскую диверсионную группу «Коммандос джунглей». Они сражались против правительства бывшего президента Суринама Дези Баутерсе. Группу связывают с захватом почти тонны нерафинированного кокаина из Колумбии.

Примерно в это же время Брюнсвийка судили по обвинению в вооруженном ограблении банка. Он все отрицал, сказав, что его дискредитирует Баутерсе, а деньги вовсе получил после добычи золота. Закончилось все гражданской войной в Суринаме, по итогам которой Брюнсвийк сверг правительство Баутерсе.

Обвинялся в угрозах оружием на футбольном поле и оскорблял судью

В 2005 году политика отстранили от футбола из-за того, что он вышел на поле с оружием и начал угрожать одному из игроков. Однако потом все обвинения были сняты.

Тем не менее в 2012-м Брюнсвийка снова наказали — за оскорбления арбитра.

В 2002 году он построил в Суринаме стадион вместимостью 3000 зрителей и назвал арену в свою честь. Затем начал финансировать «Интер Моэнготапоэ». До матча в Лиге КОНКАКАФ Брюнсвийк успел побыть и тренером, и игроком клуба.

Теперь за его футбольной карьерой следит весь мир.