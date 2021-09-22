«Даже моя слепая бабушка смогла бы увидеть, что он будет великим футболистом». Как Роналдо потряс Европу

Вспоминаем первый сезон великого бразильца в ПСВ.

Сегодня легендарному Роналдо исполняется 45 лет. Поздравляем Феномена с круглой датой и рассказываем, как он почти 30 лет назад приехал покорять Европу и сразу же потряс всех.

Совет Ромарио и роль Арнесена

Ярко проявив себя в «Крузейро» (12 голов в 14 матчах), 17-летний Роналдо попал в заявку сборной Бразилии на триумфальный для «Селесао» ЧМ-1994 в США. И хоть юноша впервые появился на поле, радостно выбежав на него после промаха Роберто Баджо с 11-метровой отметки в финале, поездка в Северную Америку окончательно закрепила статус Роналдо в глазах европейской общественности как признанного таланта.

Переезд вундеркинда в Европу стал вопросом времени и самого выгодного предложения. И вдруг, когда слухи говорили о «Ювентусе» и «Милане», Роналдо сделал нетривиальный выбор и уехал в Нидерланды. На это решение сильно повлиял второй бомбардир ЧМ-1994 и лучший снайпер ла лиги в составе «Барселоны» — легендарный Ромарио.

«Ромарио сказал мне, что ПСВ — один из самых профессионально организованных клубов в Европе. Он сказал, что это лучшее место, чтобы привыкнуть к Европе и новому футболу. Думаю, он оказался прав», — вспоминал Роналдо.

Конечно, подобная рекомендация не могла появиться из воздуха — Ромарио на протяжении пяти лет выступал в Эйндховене (149 матчей и 128 голов) и знал, о чем говорил. Однако и сам ПСВ подсуетился вовремя — премия футбольного Христофора Колумба за открытие Феномена уже давно вручена бывшему генеральному директору голландского клуба Франку Арнесену. Роль датчанина в карьере Роналдо лучше всего охарактеризовал сам бразилец, прокомментировав назначение Арнесена в «Тоттенхэм» в 2004 году в интервью News Of The World:

«Переход Франка в «Тоттенхэм» заставляет меня вновь подумать про Англию. Для меня будет идеально поработать с ним снова. Он открыл меня миру и с тех пор стал для меня как отец».

Сам Арнесен так рассказывал про свой успех в подписании Роналдо:

«Даже моя слепая бабушка смогла бы увидеть, что он будет великим футболистом. Так что дело здесь не в скаутинге. Ты должен быть в нужное время в нужном месте и взаимодействовать с игроком».

Известна история, что работающий сейчас с «Локомотивом» Ральф Рангник очень хотел привезти Роналдо в «Штутгарт», где в то время трудился координатором молодежных команд клуба. «Крузейро» просил за 17-летнего парня 6 миллионов долларов — у немцев попросту не было такой суммы.

А вот Арнесен и ПСВ сумели скинуть цену до 5 миллионов, и Роналдо отправился в Нидерланды.

«Я никогда не видел, чтобы так играли в 18 лет!»

30 голов в 33 матчах чемпионата Голландии. 35 забитых мячей в 36 матчах во всех турнирах. Для сравнения: в свой первый сезон в ПСВ Ромарио выбил 26 голов в 34 играх. Однако самый запоминающийся перформанс в сезоне-1994/95 Роналдо выдал в матче, в котором ПСВ в итоге уступил.

17 сентября 1994 года, Леверкузен, встреча с местным «Байером» в первом раунде Кубка УЕФА. Более 30 тысяч зрителей на «Бай-Арене» наблюдали за триллером с девятью голами. За девять дней до своего 18-летия Роналдо отличился трижды. Сначала с пенальти, который сам же и заработал. Бразилец получил мяч и, казалось, отпустил его слишком далеко — вратарь Фолльборн резко вышел из ворот и сократил угол, но вундеркинд оказался первым на мяче и быстрым движением попытался обвести голкипера. На повторе и контакт кажется сомнительным, но бразилец заслужил это везение, переиграв оппонента.

Правда, к 16-й минуте счет стал уже 3:1 в пользу «Байера». А на 41-й нападающий хозяев Ульф Кирстен оформил хет-трик. И вот тогда Роналдо включился. На последней минуте первого тайма бразилец резко отскочил в опорную зону и открылся под передачу. Приняв мяч примерно в 25 метрах от ворот, Феномен ложным движением смутил выдвинувшегося на него защитника и не дал ему приблизиться, а сам улучшил позицию и нанес сокрушительный удар в «девятку».

А в третьем голе Роналдо проявил инстинкт финишера и, виртуозно отклеившись от опекуна на дальней штанге, успел к центру вратарской под прострел с фланга.

Форварда заменили на 80-й минуте — бразилец похрамывал после жестких фолов со стороны оппонентов. ПСВ в итоге проиграл — 4:5, однако главным итогом матча стал комментарий легендарного Руди Феллера, который тогда выступал за «Байер».

«Я никогда не видел, чтобы 18-летний парень так играл!» — заявил немецкий нападающий.

Партнер Роналдо отказывался жить с ним в номере

За свою карьеру Феномен играл с одними из лучших футболистов в истории — Зиданом, Роналдиньо, Фигу, Бэкхемом... Однако своим лучшим партнером на поле называет Люка Нилиса.

Бельгийский нападающий перешел в ПСВ из «Андерлехта» летом 1994 года одновременно с Роналдо. Их дуэт с бразильцем был восхитителен.

Забавно, но этому способствовало их совместное проживание в одном номере. Правда, здесь все получилось не сразу. В первой половине сезона-1994/95 Нилис отказывался селиться с Роналдо, потому что тот жутко храпел. Бельгиец рассказал об этом тренеру и врачам, но только оказалось, что у Феномена проблемы с гландами. Решить их удалось к зиме.

«Он (Люк) помогал мне в каждом матче даже больше, чем Зидан. Он, может, не такой выдающийся футболист, но он никогда не жадничал. Наоборот — всегда был щедрым и часто отдавал передачи. Мы отлично дополняли друг друга», — вспоминал Роналдо.

Второй сезон в ПСВ получился не таким ярким. Причина — боли в колене. Проблема, из-за которой Роналдо так и не сумел до конца реализовать свой космический потенциал. В феврале 1996 года бразилец перенес операцию, после которой восстанавливался четыре месяца, а летом отправился в «Барселону».

Но первый сезон в Эйндховене — это чистый восторг, даже когда смотришь нарезку на Youtube. 18-летний Роналдо потряс Европу своей филигранной техникой, фирменным финтом «эластико», продемонстрировал бешеные природные данные: шикарную скорость, ловкость, силу, выносливость. Первые шаги на пути к мировой славе были сделаны.