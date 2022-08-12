Педро Роша и еще 6 провальных трансферов в РПЛ. «Спартак» и «Зенит» — в лидерах
Педро Роша ушел из «Спартака». Бразильский футболист, которого подписали в 2017 году за 12 миллионов евро, договорился с красно-белыми о расторжении контракта и покинул команду в статусе свободного агента. За «Спартак» Роша почти не играл — он скитался по арендам, но ни один клуб его не выкупил.
Этот переход — не единственный трансферный провал в истории РПЛ. «СЭ» вспоминает худшие приобретения по соотношению потраченных денег и результативности плюс средств, полученных при перепродаже.
Для этого использовались данные портала Transfermarkt.
Бруну Алвеш
Перешел в «Зенит» из «Порту»
Заплатили: 22 миллиона евро
Ушел в «Фенербахче»
За сколько продали: 5,5 миллиона евро
Бруну Алвеш в первую очередь ассоциируется с эмоциональной речью Валерия Карпина про «Твенте». В 2011 году «Зенит» с португальским защитником разгромно проиграл нидерландцам (0:3) в Лиге Европы. А в соцсетях ему придумали обидное прозвище — Бруну Трешкин. Футболист, приехавший в РПЛ в статусе звезды и за огромные деньги, больше запомнился ошибками, чем надежной игрой в обороне. Вместе с «Зенитом» он дважды становился чемпионом России, один раз выиграл Суперкубок страны. И был продан в Турцию за скромные 5,5 миллиона.
После отъезда из Санкт-Петербурга защитник вернулся в Россию на ЧМ-2018, мощно поиграл в серии А и только в июне 2022-го завершил карьеру в 40 лет.
Статистика в «Зените»: 99 матчей, 3 гола и 1 голевая передача.
Гус Тил
Перешел в «Спартак» из АЗ
Сумма трансфера: 18 миллионов евро
Ушел в ПСВ
За сколько продали: 3 миллиона евро
Тил — самый дорогой трансфер в истории красно-белых. Но в «Спартаке» не заиграл ни при одном тренере. Он будто пропадал на поле в схеме Олега Кононова, а Доменико Тедеско изначально почти не рассчитывал на полузащитника.
При этом игрок отлично проявил себя в аренде в «Фейеноорде»: забил 21 мяч за сезон, дошел до финала Лиги конференций-2021/22 и вновь стал вызываться в национальную сборную. В текущем сезоне оформил хет-трик в матче за Суперкубок с «Аяксом» (5:3) и помог ПСВ завоевать трофей.
Статистика в «Спартаке»: 24 матча, 2 гола и 3 результативные передачи.
Карлос Эдуардо
Перешел в «Рубин» из «Хоффенхайма»
Сумма трансфера: 20 миллионов евро
За сколько продали: 0 (свободный агент)
В 2010-м казанцы приобрели Эдуардо за рекордные для клуба 20 миллионов евро. Курбан Бердыев лично хотел видеть хавбека сборной Бразилии в «Рубине». По некоторым данным, за пару лет до этого игрока вели скауты «Реала», но в последний момент отказались от подписания.
В «Рубине» сделку закрыли, но быстро разочаровались в новичке. После яркого дебюта с дублем в ворота «Амкара» Эдуардо чаще оставался на замене, а к концу сезона-2010 получил тяжелое повреждение. Из-за него он пропустил в общей сложности почти полтора года и уже не смог полноценно вернуться на свой уровень.
Статистика в «Рубине»: 62 матча, 7 голов и 9 ассистов.
Максимилиан Филипп
Перешел в «Динамо» из «Боруссии» Д
Сумма трансфера: 20 миллионов евро
Ушел: в «Вольфсбург»
За сколько продали: 7,5 миллиона евро
В 2019 году сменщик Марко Ройса решился на переезд в Россию. Проигнорировав предложения от других клубов бундеслиги, Филипп присоединился к «Динамо». Универсал, способный сыграть оттянутого форварда и вингера, в дебютной встрече с «Локомотивом» забил эпичный гол со штрафного. В следующем туре с «Тамбовом» отличился дальним ударом, но потом почти не играл. Филипп — из тех игроков, для которых важно, чтобы тренер в него верил. Постоянная рефлексия, травма руки и коронавирусная пауза не позволили нападающему освоиться в РПЛ. Немец заскучал по родине и летом 2021-го вернулся в Германию.
Статистика в «Динамо»: 29 матчей, 9 голов и одна голевая передача.
Эмануэль Маммана
Перешел в «Зенит» из «Лиона»
Сумма трансфера: 16 миллионов евро
Ушел: в «Ривер Плейт»
За сколько продали: 0 (свободный агент)
В 2017 году «Зенит» подписал талантливого защитника сборной Аргентины, который подавал огромные надежды и хорошо зарекомендовал себя на рынке. К моменту перехода Маммана провел сильный сезон в «Лионе» — неудивительно, что и в Санкт-Петербурге сразу стал твердым игроком основы. Все испортили две тяжелые травмы колена: в марте 2018 года — разрыв крестообразной связки, осенью 2019-го — снова «кресты». За это время в центре обороны «Зенита» сыгрались Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий.
Маммана восстановился от повреждений, но пробиться в состав не смог. После двух аренд в «Сочи» игрок расторг контракт с «Зенитом» и вернулся в «Ривер Плейт», где начинал карьеру.
Статистика в «Зените»: 41 матч и 1 результативная передача.
Янн М'Вила
Перешел в «Рубин» из «Ренна»
Сумма трансфера: 12 миллионов евро
Ушел: в «Сент-Этьен»
За сколько продали: 0 (свободный агент)*
В 2013 году в «Рубин» перешел игрок сборной Франции Янн М'Вила. Полузащитник обладал широким техническим арсеналом и ехал в Россию по приглашению Бердыева. Но вскоре тренер покинул казанцев, а в клубе стали происходить изменения на всех уровнях, что коснулось выплат по контрактам игроков, включая М'Вила. Появились задержки по зарплатам. Такое положение дел не понравилось хавбеку, который несколько раз уходил в аренду в «Интер» и «Сандерленд», а за все время в «Рубине» так и не проявил себя. Сейчас 32-летний француз играет в «Олимпиакосе».
*На сайте Transfermarkt не указана сумма, которую заплатил «Сент-Этьен». По информации Бизнес Online, «Рубин» не заработал после его ухода в французский клуб.
Статистика в «Рубине»: 80 матчей, 3 гола и 7 результативных передач.
Педро Роша
Перешел в «Спартак» из «Гремиу»
Сумма трансфера: 12 миллионов евро
За сколько продали: 0 (свободный агент)
Педро Роша появился в «Спартаке» на флажке летнего трансферного окна 2017 года. Клуб долгое время вел его одноклубника по «Гремиу» — форварда Луана, но переговоры зашли в тупик. В итоге было принято решение взять вингера, который в дальнейшем должен был заменить Квинси Промеса. Эксперимент провалился. Роша так и не адаптировался в новой стране и команде и почти не выходил на поле. За пять лет пребывания в «Спартаке» на счету бразильца лишь один забитый мяч, который обошелся клубу в 12 миллионов.
Статистика в «Спартаке»: 19 матчей, 1 гол и 2 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0