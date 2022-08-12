Педро Роша и еще 6 провальных трансферов в РПЛ. «Спартак» и «Зенит» — в лидерах

Неудачных покупок было много.

Педро Роша ушел из «Спартака». Бразильский футболист, которого подписали в 2017 году за 12 миллионов евро, договорился с красно-белыми о расторжении контракта и покинул команду в статусе свободного агента. За «Спартак» Роша почти не играл — он скитался по арендам, но ни один клуб его не выкупил.

Этот переход — не единственный трансферный провал в истории РПЛ. «СЭ» вспоминает худшие приобретения по соотношению потраченных денег и результативности плюс средств, полученных при перепродаже.

Для этого использовались данные портала Transfermarkt.

Бруну Алвеш. Фото ФК «Зенит»

Перешел в «Зенит» из «Порту»

Заплатили: 22 миллиона евро

Ушел в «Фенербахче»

За сколько продали: 5,5 миллиона евро

Бруну Алвеш в первую очередь ассоциируется с эмоциональной речью Валерия Карпина про «Твенте». В 2011 году «Зенит» с португальским защитником разгромно проиграл нидерландцам (0:3) в Лиге Европы. А в соцсетях ему придумали обидное прозвище — Бруну Трешкин. Футболист, приехавший в РПЛ в статусе звезды и за огромные деньги, больше запомнился ошибками, чем надежной игрой в обороне. Вместе с «Зенитом» он дважды становился чемпионом России, один раз выиграл Суперкубок страны. И был продан в Турцию за скромные 5,5 миллиона.

После отъезда из Санкт-Петербурга защитник вернулся в Россию на ЧМ-2018, мощно поиграл в серии А и только в июне 2022-го завершил карьеру в 40 лет.

Статистика в «Зените»: 99 матчей, 3 гола и 1 голевая передача.

Гус Тил. Фото ФК «Спартак»

Перешел в «Спартак» из АЗ

Сумма трансфера: 18 миллионов евро

Ушел в ПСВ

За сколько продали: 3 миллиона евро

Тил — самый дорогой трансфер в истории красно-белых. Но в «Спартаке» не заиграл ни при одном тренере. Он будто пропадал на поле в схеме Олега Кононова, а Доменико Тедеско изначально почти не рассчитывал на полузащитника.

При этом игрок отлично проявил себя в аренде в «Фейеноорде»: забил 21 мяч за сезон, дошел до финала Лиги конференций-2021/22 и вновь стал вызываться в национальную сборную. В текущем сезоне оформил хет-трик в матче за Суперкубок с «Аяксом» (5:3) и помог ПСВ завоевать трофей.

Статистика в «Спартаке»: 24 матча, 2 гола и 3 результативные передачи.

Карлос Эдуардо. Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Перешел в «Рубин» из «Хоффенхайма»

Сумма трансфера: 20 миллионов евро

За сколько продали: 0 (свободный агент)

В 2010-м казанцы приобрели Эдуардо за рекордные для клуба 20 миллионов евро. Курбан Бердыев лично хотел видеть хавбека сборной Бразилии в «Рубине». По некоторым данным, за пару лет до этого игрока вели скауты «Реала», но в последний момент отказались от подписания.

В «Рубине» сделку закрыли, но быстро разочаровались в новичке. После яркого дебюта с дублем в ворота «Амкара» Эдуардо чаще оставался на замене, а к концу сезона-2010 получил тяжелое повреждение. Из-за него он пропустил в общей сложности почти полтора года и уже не смог полноценно вернуться на свой уровень.

Статистика в «Рубине»: 62 матча, 7 голов и 9 ассистов.

Максимилиан Филипп. ФК «Динамо»

Перешел в «Динамо» из «Боруссии» Д

Сумма трансфера: 20 миллионов евро

Ушел: в «Вольфсбург»

За сколько продали: 7,5 миллиона евро

В 2019 году сменщик Марко Ройса решился на переезд в Россию. Проигнорировав предложения от других клубов бундеслиги, Филипп присоединился к «Динамо». Универсал, способный сыграть оттянутого форварда и вингера, в дебютной встрече с «Локомотивом» забил эпичный гол со штрафного. В следующем туре с «Тамбовом» отличился дальним ударом, но потом почти не играл. Филипп — из тех игроков, для которых важно, чтобы тренер в него верил. Постоянная рефлексия, травма руки и коронавирусная пауза не позволили нападающему освоиться в РПЛ. Немец заскучал по родине и летом 2021-го вернулся в Германию.

Статистика в «Динамо»: 29 матчей, 9 голов и одна голевая передача.

Эмануэль Маммана

Эмануэль Маммана. Фото ФК «Зенит»

Перешел в «Зенит» из «Лиона»

Сумма трансфера: 16 миллионов евро

Ушел: в «Ривер Плейт»

За сколько продали: 0 (свободный агент)

В 2017 году «Зенит» подписал талантливого защитника сборной Аргентины, который подавал огромные надежды и хорошо зарекомендовал себя на рынке. К моменту перехода Маммана провел сильный сезон в «Лионе» — неудивительно, что и в Санкт-Петербурге сразу стал твердым игроком основы. Все испортили две тяжелые травмы колена: в марте 2018 года — разрыв крестообразной связки, осенью 2019-го — снова «кресты». За это время в центре обороны «Зенита» сыгрались Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий.

Маммана восстановился от повреждений, но пробиться в состав не смог. После двух аренд в «Сочи» игрок расторг контракт с «Зенитом» и вернулся в «Ривер Плейт», где начинал карьеру.

Статистика в «Зените»: 41 матч и 1 результативная передача.

Янн М'Вила. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Перешел в «Рубин» из «Ренна»

Сумма трансфера: 12 миллионов евро

Ушел: в «Сент-Этьен»

За сколько продали: 0 (свободный агент)*

В 2013 году в «Рубин» перешел игрок сборной Франции Янн М'Вила. Полузащитник обладал широким техническим арсеналом и ехал в Россию по приглашению Бердыева. Но вскоре тренер покинул казанцев, а в клубе стали происходить изменения на всех уровнях, что коснулось выплат по контрактам игроков, включая М'Вила. Появились задержки по зарплатам. Такое положение дел не понравилось хавбеку, который несколько раз уходил в аренду в «Интер» и «Сандерленд», а за все время в «Рубине» так и не проявил себя. Сейчас 32-летний француз играет в «Олимпиакосе».

*На сайте Transfermarkt не указана сумма, которую заплатил «Сент-Этьен». По информации Бизнес Online, «Рубин» не заработал после его ухода в французский клуб.

Статистика в «Рубине»: 80 матчей, 3 гола и 7 результативных передач.

Педро Роша. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Перешел в «Спартак» из «Гремиу»

Сумма трансфера: 12 миллионов евро

За сколько продали: 0 (свободный агент)

Педро Роша появился в «Спартаке» на флажке летнего трансферного окна 2017 года. Клуб долгое время вел его одноклубника по «Гремиу» — форварда Луана, но переговоры зашли в тупик. В итоге было принято решение взять вингера, который в дальнейшем должен был заменить Квинси Промеса. Эксперимент провалился. Роша так и не адаптировался в новой стране и команде и почти не выходил на поле. За пять лет пребывания в «Спартаке» на счету бразильца лишь один забитый мяч, который обошелся клубу в 12 миллионов.

Статистика в «Спартаке»: 19 матчей, 1 гол и 2 результативные передачи.