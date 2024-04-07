В сезоне-2021/22 он даже стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.

В матче 31-го тура чемпионата Шотландии между «Рейнджерс» и «Хибернианом» (3:1) капитан хозяев Джеймс Тавернье забил 131-й (!) мяч в карьере. Правый защитник «Джерс» на 26-й минуте открыл счет мощным ударом из штрафной, хотя за пять минут до этого не реализовал пенальти — его выстрел по центру «съел» голкипер Дэвид Маршалл. Уже в самом начале встречи игрок обороны получил несколько шансов отличиться, а всего за 90 минут нанес пять ударов — больше всех наравне с партнером Сирилом Дессерсом, центральным нападающим.

До перехода в «Рейнджерс» у Тавернье было всего девять голов за карьеру

32-летний англичанин выступает за «Джерс» с сезона-2015/16 (почти девять лет) и за это время накрутил дикую статистику — 249 результативных действий (122+127) за 449 игр во всех турнирах. Джеймс приземлился на «Айброкс» в не лучшее для клуба время: «Рейнджерс» готовился ко второй кампании в шотландском чемпионшипе и уже четвертый год подряд проводил за пределами элиты — в 2012-м его исключили из премьер-лиги за финансовые нарушения. Тавернье вместе с командой вернулся в «вышку» и еврокубки и со временем дорос до капитанской повязки.

«Рейнджерс» подписал 23-летнего защитника всего за 250 тысяч евро. Это точно одна из самых успешных сделок клуба в истории, но поначалу так не казалось. Последние полгода перед трансфером парень провел в «Бристоле» (аренда) из третьего английского дивизиона и даже там не считался безусловно основным: во второй половине сезона-2014/15 Джеймс появился лишь в 12 из 22 игр чемпионата, в основе вообще вышел всего девять раз. Тавернье особо не впечатлял ни в одной команде: до «Бристоля» отбегал 846 минут во всех турнирах за «Уиган» и в основном мотался по арендам. «Ньюкасл», где футболист оказался в 16 лет, доверил фрешмену всего 36 минут в АПЛ.

Переезд в Шотландию все изменил: защитник мгновенно забронировал место правого защитника в «Рейнджерс» и выдал лучший сезон в карьере: в кампании-2015/16 отмотал в основе все 50 игр во всех турнирах и лишь в трех был заменен. Тогда Джеймс впервые проявил атакующие навыки: наклепал 15+23 во всех соревнованиях, став лучшим ассистентом команды и лучшим по «гол+пас». За всю карьеру до этого Тавернье выдавил лишь 21 результативное действие (9+12), так что он с ходу перебил показатель почти в два раза.

Разумеется, почти 24-летний футболист прибыл в «Рейнджерс» с уже впечатляющими атакующими способностями. Предыдущие клубы сдерживали порывы Тавернье, а на «Айброкс» ему предоставили свободу. «Он обладает невероятной скоростью и так сильно любит прорываться в атаку, что иногда нам приходится сдерживать его», — говорил тренер «Гейтсхеда» Айан Боги, где Джеймс выступал на правах аренды в начале 2011-го.

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За счет чего Джеймс раскрылся в Шотландии?

В Англии тренеры не позволяли защитнику максимально раскрыться, но в «Рейнджерс» его наступательные скилы дошли до абсолюта. Самый тусклый сезон Тавернье в клубе завершился девятью результативными действиями (2+7) — это был дебют для англичанина в премьершипе. Зато сразу в шести из девяти других (с учетом текущего) он отчеканил минимум 30 баллов по «гол+пас» — безумие для игрока обороны. В сезоне-2021/22 защитник с семью мячами даже стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, а «Джерс» дошли до финала, где уступили «Айнтрахту» в серии пенальти.

Джеймс обладает фантастической генетикой: физические данные позволяют пропахивать километры по правой бровке и действовать практически без замен. Капитан «Рейнджерс» почти не пропускает игры — лишь в двух из девяти сезонов в клубе он не входил в топ-2 по игровым минутам в команде и трижды становился абсолютно лучшим. Это же влияет и на результативность футболиста. Тавернье хватает выносливости регулярно заглядывать во вражескую штрафную и сохранять концентрацию для ключевых решений — ударов или обостряющих передач.

«У людей есть определенные типы мышечных волокон, которые определяют — ты либо спринтер, либо марафонец. Но есть маленькое гибридное мышечное волокно, изменяющее это. Те, кто генетически имеет этот гибрид, могут быть быстрыми и обладать бесконечной выносливостью. Тав наследует генетику от родителей. У него есть возможность действовать в высоком темпе — пробежать 60 метров в оборону и сразу же присоединиться к атаке, а затем вернуться снова!» — объяснил экс-игрок «Рейнджерс» физиотерапевт Гари Стивенс.

Бесконечные рывки Тавернье — действительно серьезная угроза для соперника. Но их итогом далеко не всегда становятся неотразимые удары по воротам: с игры Джеймс отгрузил всего 48 из 131 голов в карьере, что уже не так много для 32-летнего футболиста. Все остальное — штрафные и пенальти. Англичанин особенно безжалостен при ударах с точки — 65 реализованных попыток, практически половина от всех его мячей. На счету защитника сразу шесть дублей с 11-метровых. Причем впервые англичанин реализовал такой удар только в 26 лет, зато долгие годы он потратил на выработку хладнокровия.

Фото Global Look Press

«Для меня совершенно очевидно, насколько тщательно Тавернье оттачивал технику, потому что я тоже долго тренировался. Он обладает невероятной уверенностью. Как только пенальти назначен, начинается процесс подготовки к его выполнению. В этот момент я вижу, что Тавернье контролирует все — речь идет о том, чтобы отстраниться от эмоций. Джеймс хочет этой ответственности и может с ней справиться. «Рейнджерс» серьезно давит на соперников, благодаря чему зарабатывает много штрафных и 11-метровых. В таких условиях он не может не быть одним из лучших бомбардиров команды», — проанализировал Грэм Александер, которого Тавернье обошел в списке самых результативных защитников Великобритании.

К 131 голу Тавернье добавил 140 ассистов — защитник крайне опасен у чужих ворот, что делает его уникальным. Джеймс — феномен, который достаточно поздно проявился, зато оказался в идеальном клубе, где раскрылся на максимум. Экс-футболист Джим Даффи уверял, что англичанин мог бы заиграть за любой клуб топ-6 АПЛ. Но сам защитник бесконечно проникся «Рейнджерс»: с восторгом носит капитанскую повязку древнего клуба и уже вошел в историю всего британского футбола.