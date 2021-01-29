«Белого тренера бы не уволили». История первого африканца, взявшего титул в европейском футболе

Эммануэля Эгбо уволили из «Тираны» через пару месяцев после триумфа, и он убежден, что такое решение было принято из-за цвета его кожи.

В современном мире много внимания уделяется цвету кожи, в том числе и в спорте. Пару недель назад «Бостон» закрепил 22-й номер за Вилли О'Ри, первым темнокожим хоккеистом в истории НХЛ, а в американском футболе накануне Супербоула вовсю обсуждают, что в обеих командах координаторами нападения являются темнокожие тренеры. На фоне этих новостей часто возникает вопрос: «Много ли темнокожих тренеров в европейском футболе?» Их точно немного, но свое имя в историю уже вписал нигериец Эммануэль Эгбо. Он привел «Тирану» к победе в чемпионате Албании и стал первым африканским тренером, взявшим титул в Европе.

Эгбо — бывший вратарь. Он поиграл на родине, съездил в ЮАР, Египет, а лучшие годы его карьеры прошли как раз в Албании. В активе Эгбо 12 матчей за сборную Нигерии, он был в составе на двух Кубках африканских наций. А вот съездить на чемпионат мира Эгбо так и не довелось, и он называет это главным разочарованием карьеры. Сказался в том числе и скандал в сборной перед чемпионатом мира 2002 года. Тогда новый тренер Адегбойе Онигбинде включил некоторых игроков в состав за откаты, в результате чего капитан Санди Олисе и один из лидеров Финиди Джордж объявили об уходе из сборной. «Этот инцидент на долгое время выбил сборную Нигерии из колеи, — говорил Эгбо изданию Punch почти 20 лет спустя. — Так сборную не построить. Когда вы добавляете более молодых игроков, вам нужны опытные футболисты».

Эгбо перешел на тренерскую работу в 2014 году. Он вернулся в «Тирану», за которую провел полторы сотни матчей, уже как тренер вратарей и ассистент главного. Эгбо много раз был исполняющим обязанности при смене тренеров, несколько раз ему предлагали стать полноценным главным. Но он всякий раз отказывался, ссылаясь на нехватку опыта. Созрел только к 2019 году, когда над «Тираной» к середине сезона нависла реальная угроза вылететь из Суперлиги. Первым же матчем тогда еще временщика Эгбо стало дерби с «Партизани», в котором «Тирана» не выигрывала шесть лет. Все ждали, что команда нигерийца получит что-то вроде 0:5, а «Тирана» неожиданно победила 2:1. Эгбо выиграл еще два матча и был готов передать коллектив постоянному тренеру, но руководство клуба убедило его занять это место на полноценной основе.

И не зря. «Тирана» выиграла 15 из 16 последующих матчей и уверенно, с девятиочковым отрывом, заняла первое место. «Тирана» вернула себе чемпионский титул после 11-летнего перерыва (существенный срок для самого успешного клуба страны), а Эгбо вошел в историю как первый африканский тренер, приведший команду к победе в европейском чемпионате. Взяв титул, Эгбо много говорил о победном менталитете, о единстве в коллективе и так далее. И, конечно же, ответил всем критикам. «Меня постоянно атаковали, — рассказывал Эгбо ESPN. — Говорили, что у меня нет опыта, что я просто тренер вратарей. Хотя лицензию Pro я получил раньше многих из этих критиков. В Албании никто не критикует местных тренеров, зато иностранным тренерам постоянно достается. Но и здесь есть разница. Например, итальянца из другой команды не донимали, как меня. Он европеец, а я темнокожий, и они не могут с этим смириться. Это сильно затрудняет работу, необходимо быть очень терпеливым».

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Тирана» на выезде обыграла тбилисское «Динамо» (2:0), а затем дома проиграла «Црвене Звезде» (0:1) и отправилась пробиваться в Лигу Европы. Не вышло: в раунде плей-офф албанцы влетели «Янг Бойз» со счетом 0:3. А через полтора месяца Эгбо отправили в отставку: поводом стало поражение в Кубке Албании от команды «Кораби Пешкопия» из второго по силе дивизиона.

Эгбо убежден, что его увольнение не связано со спортивными результатами. «Я выиграл чемпионат, но уже через несколько игр меня убрали из команды. Если бы на моем месте был белый тренер, то клуб бы этого не допустил. В «Тиране» использовали результат, чтобы избавиться от меня, и теперь они на шестом месте. Есть много вещей, о которых я не могу говорить», — сетовал Эгбо в январе.

«Но я знаю, что игроки не особо обрадовались моему уходу, — продолжил он. — Я держу связь с командой, и до меня доходят слова футболистов, когда что-то идет не так: «Если бы тренер Эгбо был здесь, то этого не случилось бы...»

Для африканского футбола Эгбо теперь первопроходец. «Африканские тренеры должны изменить образ мышления, — говорит он. — Цвет кожи для нас — главная проблема. Пока мы будем думать, что белые люди в чем-то сильнее нас, мы не сможем двигаться вперед. Но начинать стоит все равно с молодежных составов, прогрессировать и уже потом браться за взрослые команды».

«Я надеюсь, что мой успех проложит путь для других африканских тренеров, и они будут рассматриваться в качестве кандидатов для работы в Европе, — говорил Эгбо в интервью FourFourTwo. — Надеюсь, мой пример придаст им уверенности. Джинкс (человек или вещь, приносящие неудачу. — Прим. «СЭ») сломан».