В «Интер Майами» регулярно сватают звезд, но пока дела клуба идут не очень хорошо.

В 2014 году бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм объявил о покупке доли в будущей франшизе МЛС из Майами. Клуб «Интер Майами» появился только через шесть лет, и все сразу пошло не лучшим образом.

У Бекхэма грандиозные планы, он размышляет о приглашении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Без сомнения, это те игроки, которых мы стремимся привлечь в наш клуб. Думаю, болельщики оценят это. Ведь как владельцы мы хотим, чтобы здесь были только целеустремленные футболисты, которые хотят побеждать, — это наш приоритет. Вместе с Матюиди и Игуаином это именно те игроки, которые, по нашему мнению, добавят клубу блеска и гламура», — сказал Бекхэм.

Но почему же сейчас потенциальная команда Месси и Роналду плетется на 12-м месте Восточной конференции и какие у нее финансовые проблемы?

Все началось с образования команды. 29 января 2018 года МЛС официально объявила о создании франшизы в городе Майами. С того момента Бекхэм и другие владельцы начали работу над комплектованием состава и руководства. Глядя на этот процесс спустя время, можно сказать, что получилось не лучшим образом.

26 июля 2019 года «Интер Майами» подписал двух первых игроков. Ими стали 19-летние аргентинцы Матиас Пеллегрини и Хулиан Карранса. 30 декабря клуб нанял на должность главного тренера Диего Алонсо. В его активе — победы с мексиканскими «Пачукой» и «Монтерреем» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. К моменту подписания контракта с уругвайским специалистом в клубе числился 21 футболист, что вызвало очевидную проблему: не все игроки подходили под игровую систему Алонсо.

У «Интер Майами» были средства для летних подписаний, но в дело вмешались неудачный старт первого сезона и коронавирус. Команда проиграла два матча, после чего турнир в МЛС приостановили из-за пандемии. Летом сезон-2020 возобновили, но клуб Бекхэма продолжал терпеть поражения. Спортивный и технический директор «Интер Майами» Пол Макдона перед рестартом чемпионата заявил, что не собирается приобретать звезд.

«Я не буду подписывать большого, выдающегося игрока и платить ему вдвое больше, чем какому-либо футболисту в истории лиги», — сказал Макдона пресс-службе МЛС.

Как часто случается после подобных заявлений, в прессе пошли слухи о переговорах «Интер Майами» с Эдинсоном Кавани и Виллианом, а 13 августа 2020 года клуб официально объявил о заключении контракта с чемпионом мира-2018 Блезом Матюиди. Еще через месяц команду пополнил другой бывший игрок «Ювентуса» — Гонсало Игуаин. Звездные подписания не помогли исправить ситуацию — «Интер Майами» вчистую проиграл «Нэшвиллу» (0:3) в игре за выход в плей-офф МЛС.

Как уже было сказано выше, в клубе были и проблемы с подбором персонала. До июля 2020 года (старт сезона в марте) в «Интер Майами» не было вице-президента по финансам. До начала сезона бухгалтерия клуба была не укомплектована всеми сотрудниками. Не было управляющего строительством стадиона и тренировочного центра, этим занимался многострадальный Макдона. Впоследствии его уволили, ведь на нем было слишком много обязанностей, он не справлялся со всем.

Неразбериха на всех уровнях клуба привела к довольно печальным последствиям. Например, чего стоит один только контракт Матюиди. МЛС очень пристально следит за соблюдением потолка зарплат и в марте даже начала расследование в отношении француза. Потолок для основного состава (это 20 человек) — 4,9 миллиона долларов. Максимальная зарплата игрока взрослого состава — 612 500 долларов в год, а минимальная — 81 375 долларов. Три футболиста могут выходить за пределы потолка. Например, Игуаин получает около 7 миллионов долларов. За каждый такой контракт клуб платит лиге налог в размере 612 500 долларов (максимальная зарплата игрока взрослого состава).

Так вот, Матюиди подписан не в качестве одного из трех выведенных из-под потолка футболистов, и это вызвало подозрения у представителей МЛС. По официальным данным, «Интер Майами» пользуется TAM (Targeted Allocation Money, или целевые средства) для увеличения зарплаты Матюиди. В 2020 году TAM составлял 2,8 миллиона долларов на команду. «Интер Майами» платит один миллион из этих средств 34-летнему полузащитнику, таким образом, его оклад — 1 612 500 долларов, во что руководство лиги не верит. В МЛС считали, что «Интер Майами» доплачивает французу через посредника.

Расследование привело к санкциям по отношению к клубу. На 250 тысяч долларов оштрафовали одного из владельцев Хорхе Маса. Бывший технический и спортивный директор Макдона отстранен от работы в лиге до конца 2022 года, из-за этого ему пришлось уйти из «Атланты». Но все это цветочки по сравнению с двумя главными наказаниями. МЛС оштрафовал «Интер Майами» более чем на 2 миллиона долларов целевых средств на два сезона (без штрафа 5,6 миллиона долларов) и заставил клуб убрать из состава одного игрока, выходящего за пределы потолка зарплат. Чемпион мира Матюиди остался в команде, а пострадал 21-летний Пеллегрини. Аргентинец отправился в аренду в свой бывший клуб — «Эстудиантес».

После подобных решений лиги совладельцы клуба Марсело Клауре и Масаеси Сон начали переговоры о продаже своих акций.

В нынешнем сезоне дела у «Интер Майами» идут не лучше, чем в прошлом. Командой руководит бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Невилл, который когда-то играл вместе с Бекхэмом. В его тренерской карьере была только женская сборная Англии, а проект Бекса стал первым клубом. По сведениям издания The Athletic , Невилл ладит с игроками лучше своего предшественника Алонсо, но к росту результатов это пока не приводит.

Что касается состава, то летом его пополнил экс-защитник «Арсенала» Киран Гиббс. Еще с прошлого года в команде есть другой бывший представитель чемпионата Англии — Райан Шоукросс, известный по выступлениям за «Стоук Сити». С ними пока проблем нет, а вот другие звезды европейского футбола мешают команде не только большими зарплатами.

Игуаин не очень хорошо ладит с партнерами, его называют пессимистичным и критикуют за плохое отношение к команде. Матюиди недавно тоже выкинул фортель. Француз в недавнем матче с «Нью-Ингленд Революшн» был заменен в перерыве, после чего покинул стадион. Невилл не оценил этого поступка и оставил бунтаря на скамейке в следующем туре.

На неделе «Интер Майами» дома обыграл «Чикаго Файр» — 3:2. Победный гол забил один из лидеров и выведенных из-под потолка зарплат игроков — Родольфо Писарро. Игуаин в этой встрече отдал две голевые передачи. После этой игры он лучший бомбардир (8 мячей) и лучший ассистент (4 голевые передачи) команды. Однако эта победа стала всего пятой в 18 матчах сезона.