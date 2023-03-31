Шикарный автомобиль Роналду за 10 миллионов евро. В мире всего десять таких машин

Португальца впервые увидели за рулем его суперкара.

Криштиану Роналду несколько дней назад в очередной раз улучшил мировой рекорд по голам в международных матчах. В игре с Люксембургом в отборочном турнире Евро-2024 португалец оформил дубль. Теперь на его счету 122 гола за национальную команду.

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Перед возвращением в Саудовскую Аравию нападающий «Аль-Насра» побывал в Мадриде, где впервые прокатился за рулем на своем Bugatti Centodieci.

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Один из самых эксклюзивных французских автомобилей класса люкс Криштиану приобрел в прошлом году за 10 миллионов евро. Но его еще ни разу не видели за рулем этого суперкара.

Фото Соцсети

Фанаты обступили Роналду на улицах испанской столицы, когда он садился за руль в сопровождении охраны.

Фото Соцсети

Шикарный автомобиль звезды футбола имеет 1600 лошадиных сил под капотом и разгоняется до 386 километров в час. В мире таких авто только десять. Роналду получил седьмой — номер на спине своей футболки. Впрочем, прокатиться «с ветерком» владельцу не удалось. Помешали многочисленные фанаты и правила дорожного движения.

Фото Соцсети

Роналду мягко тронулся с места, почти не производя шума от мощного восьмилитрового двигателя W16, и под скандирование своего имени со стороны фанатов отправился по своим делам.

Фото Соцсети

Дорогущие автомобили французской марки уже были в гараже пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Фото Соцсети

Фото Соцсети

В его коллекции также можно было увидеть и другие престижные марки спортивных машин, например, «Ламборгини» и «Феррари».

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Впрочем, авто представительского класса тоже по вкусу Криштиану.

Фото Соцсети

Фото Соцсети