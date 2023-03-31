Шикарный автомобиль Роналду за 10 миллионов евро. В мире всего десять таких машин
Криштиану Роналду несколько дней назад в очередной раз улучшил мировой рекорд по голам в международных матчах. В игре с Люксембургом в отборочном турнире Евро-2024 португалец оформил дубль. Теперь на его счету 122 гола за национальную команду.
Перед возвращением в Саудовскую Аравию нападающий «Аль-Насра» побывал в Мадриде, где впервые прокатился за рулем на своем Bugatti Centodieci.
Один из самых эксклюзивных французских автомобилей класса люкс Криштиану приобрел в прошлом году за 10 миллионов евро. Но его еще ни разу не видели за рулем этого суперкара.
Фанаты обступили Роналду на улицах испанской столицы, когда он садился за руль в сопровождении охраны.
Шикарный автомобиль звезды футбола имеет 1600 лошадиных сил под капотом и разгоняется до 386 километров в час. В мире таких авто только десять. Роналду получил седьмой — номер на спине своей футболки. Впрочем, прокатиться «с ветерком» владельцу не удалось. Помешали многочисленные фанаты и правила дорожного движения.
Роналду мягко тронулся с места, почти не производя шума от мощного восьмилитрового двигателя W16, и под скандирование своего имени со стороны фанатов отправился по своим делам.
Дорогущие автомобили французской марки уже были в гараже пятикратного обладателя «Золотого мяча».
В его коллекции также можно было увидеть и другие престижные марки спортивных машин, например, «Ламборгини» и «Феррари».
Впрочем, авто представительского класса тоже по вкусу Криштиану.