Дубль Вагнера Лава помог «Кайрату» выиграть Кубок Казахстана
«Кайрат» в десятый раз выиграли Кубок Казахстана, победив карагандинский «Шахтер» в серии пенальти.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды обменялись голами.
Дубль оформил Вагнер Лав, который в декабре покинет «Кайрат».
Ранее сообшалось, что 37-летний бразилец может вернуться в ЦСКА. Форвард выступал в составе армейского клуба с 2004 по 2012 год и в 2013-м. С ЦСКА он трижды стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.
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