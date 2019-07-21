Владимир Газзаев ушел с поста главного тренера казахского "Тобола"

Владимир Газзаев ушел с поста главного тренера "Тобола"​, сообщает официальный сайт клуба.

"Главный тренер Владимир Газзаев подал в отставку в связи с новым вектором развития костанайского клуба. Также свой пост покидает ассистент главного тренера Николай Латыш.

ФК "Тобол" благодарит Владимира Газзаева и его штаб за работу, проделанную в клубе и желает удачи в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

"Тобол" под руководством 39-летнего специалиста вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей клубу из Люскембурга "Женесс".