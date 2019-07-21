Владимир Газзаев покинул "Тобол" из-за разногласий с руководством, хотя клуб идет на первом месте

Российский тренер Владимир Газзаев сегодня покинул казахский клуб "Тобол", в котором работал с начала сезона. Команда в данный момент идёт на первом месте, сыграв 18 матчей и опережая "Астану" на 1 очко по набранным и на 4 по потерянным.

Вот заявление Газзаева, где он объясняет причины своего решения.

– Накануне матча с "Кайратом" у меня состоялся разговор с руководством "Тобола", где мне были озвучены планы по изменению вектора развития клуба. Эти планы предусматривают расторжение контрактов с рядом футболистов основного состава, серьезное уменьшение и без того низкого бюджета клуба, а также увольнение целого ряда ключевых работников команды. Я не согласился с руководством, считая, что команда, идущая на 1-м месте в национальном чемпионате и являющаяся главным претендентом на чемпионский титул, как минимум, заслуживает несколько иных планов и озвучил, что в создавшейся ситуации наше дальнейшее сотрудничество не представляется возможным. Мне предложили продолжить работу, однако я принял решение покинуть "Тобол". Оставляю команду во главе турнирной таблицы КПЛ и желаю костанайскому клубу завоевать золотые медали чемпионата Казахстана.

Вместе с Газзаевым клуб покинул и его ассистент Николай Латыш. Клуб официально подтвердил, что 39-летний специалист подал в отставку.

Ранее "Тобол" вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив по сумму двух встреч (0:0, 1:1) клубу из Люксембурга "Женесс".