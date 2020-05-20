Вице-президент ФИФА: «В футболе нужно уважать друг друга. Я не могу взять и провести финал МЛС в Лондоне»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex ответил на вопрос, можно ли проводить матчи одной лиги в другой стране и как это организовать.

— Есть такое понятие, как согласование. Нет ничего страшного в том, что люди хотят, чтобы их команда сыграла в другой стране. Но нельзя, чтобы твой клуб просто взял и сел в самолет, полетев куда-то на территорию другого государства. Нужно уважать правила и других людей. Ты хочешь, чтобы с уважением относились к тебе? Тогда нужно уважать свою лигу, свою федерацию и свою конфедерацию. А я, говоря от имени КОНКАКАФ, должен уважать другие конфедерации, входящие в ФИФА. Это не означает, что ты автоматически получишь отрицательный ответ. Но ты должен пройти процесс согласования. Возьмем, к примеру, английскую премьер-лигу. Согласитесь, будет странно, если мы в разгаре сезона решим провести на «Эмирейтс» финал Кубка МЛС. Я это расценил бы как неуважение. Но можно ли провести матч МЛС в Англии? Безусловно — при согласии местных футбольных властей, федерации и лиги. (Александр Бобров)