Валуев: «Если Кокорин считает, что все мужчины должны последовать его примеру, то он ошибается»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Он не обозначил, все мужчины в мире или только в России? Но все это значит только одно, что исправительное учреждение не сильно подействовало на Кокорина. Раз у него осталось столь высокое мнение о себе, что все мужчины должны последовать его примеру. Наверное, еще время должно пройти, чтоб он повзрослел. Если Кокорин считает, что все мужчины должны последовать его примеру, то, как минимум, он ошибается», — цитирует Валуева Metaratings.ru.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.