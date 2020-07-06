Вагнер Лав: «Приехал в «Кайрат» играть и делать все для достижения наших общих целей»

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав поделился эмоциями от перехода в казахстанский клуб.

— В первую очередь, я рад, конечно же приезду, — приводит слова Вагнера Лава Instagram клуба. — Надеюсь, в скором времени мы быстро закончим все необходимые дела, медицинский осмотр и я начну тренироваться. Я также надеюсь, что уже в ближайшем времени я смогу играть в футбол, потому что я приехал сюда играть и делать все возможное, для достижения наших общих целей.

1 июля чемпионат Казахстана был возобновлен матчами третьего тура. Однако уже 5 июля в стране вводится жесткий карантин на две недели. Вводится запрет, в частности, на проведение спортивных мероприятий. В связи с этим чемпионат страны вновь может быть прерван из-за пандемии коронавируса.