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Вагнер Лав: «Приехал в «Кайрат» играть и делать все для достижения наших общих целей»

6 июля 2020, 09:16
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Форвард «Кайрата» Вагнер Лав поделился эмоциями от перехода в казахстанский клуб.

— В первую очередь, я рад, конечно же приезду, — приводит слова Вагнера Лава Instagram клуба. — Надеюсь, в скором времени мы быстро закончим все необходимые дела, медицинский осмотр и я начну тренироваться. Я также надеюсь, что уже в ближайшем времени я смогу играть в футбол, потому что я приехал сюда играть и делать все возможное, для достижения наших общих целей.

1 июля чемпионат Казахстана был возобновлен матчами третьего тура. Однако уже 5 июля в стране вводится жесткий карантин на две недели. Вводится запрет, в частности, на проведение спортивных мероприятий. В связи с этим чемпионат страны вновь может быть прерван из-за пандемии коронавируса.

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