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Вагнер Лав: «Хочу добиться новых целей в составе «Кайрата»

11:37
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Форвард «Кайрата» Вагнер Лав поделился эмоциями от продления контракта с командой.

«Я счастлив, что удалось продлить трудовое соглашение с «Кайратом». Очень рад, что мы завоевали титул. Благодарен всем работникам клуба, тренерскому штабу и игрокам за ту помощь, которую они оказывали на протяжении всех этих дней, как я приехал сюда. Желаю всем нам счастья и всего хорошего в следующем сезоне. Обещаю, что я буду много работать. Хочу добиться новых целей в следующем году в составе «Кайрата», — приводит слова Вагнера Лава официальный Instagram клуба.

Вагнер Лав перешел в «Кайрат» летом 2020 года на правах свободного агента. На его счету 10 голов и 8 результативных передач в 15 матчах за команду из Алматы. Игрок стал чемпионом Казахстана по итогам сезона-2020.

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