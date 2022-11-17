Алешандре Пато объявил об уходе из «Орландо Сити»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато решил сменить клуб. Футболист объявил об уходе из «Орландо Сити». 33-летний бразилец еще не определился с местом для продолжения карьеры.

«Это история, которая навсегда останется в моем сердце. Спасибо всем болельщикам, которые были со мной. Я останусь болельщиком «Орландо», — цитирует игрока Tuttosport.

Пато выступал за «Орландо» с 2021 года. До МЛС форвард играл за «Челси», «Милан», «Вильярреал». Также он провел 27 матчей за сборную Бразилии и забил десять мячей.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 27 играх за «Орландо» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1 миллион евро.