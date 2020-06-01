В «Васку да Гама» 16 человек заболели коронавирусом

У 16 футболистов «Васку да Гама» был обнаружен коронавирус. Всего были протестированы 43 игрока бразильского клуба, сообщает O Globo.

Все футболисты, сдавшие положительный тест на COVID-19, были изолированы. При этом еще три игрока уже выздоровели.

Сообщение о заболевших пришло накануне того, как клубам в Рио-де-Жанейро разрешили возобновить тренировки после двухмесячной паузы.