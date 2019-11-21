В Турции пропал российский футболист Заур Садаев

Бывший форвард «Ахмата» Заур Садаев пропал без вести в Турции, сообщает Hurriyet. Сейчас он является футболистом местного клуба «Анкарагюджю».

О пропаже игрока сообщил главный тренер «Анкарагюджю» Мустафа Каплан. По его словам, 30-летний россиянин покинул команду на время перерыва на матчи сборных. После этого он не выходит на связь, представители клуба не могут дозвониться к нему.

— Сейчас он не с нами, — сказал тренер. — Он не вернулся после матчей сборных. Нам нужно объяснить болельщикам, что мы не смогли связаться с ним.

Садаев в текущем сезоне провел пять матчей за «Анкарагюджю».