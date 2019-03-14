В самолет "Сивасспора" попала молния

В самолет, на котором "Сивасспор" должен был лететь на матч с "Фенербахче" в Стамбул, попала молния, сообщает beinsports.com. Команда хотела отправиться на игру обычным рейсом в 16.30 по московскому времени.

Вылет был отложен, самолет проверяли технические службы аэропорта Сиваса. После того, как было решено, что угрзы для полета нет, футболисты вылетели в Стамбул.