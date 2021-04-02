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В Румынии уволили футбольного тренера из-за выхода на первое место в чемпионате

22:04
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Румынский клуб «Залау», выступающий в третьем дивизионе, уволил тренера Мариуса Паску после того, как команда вышла на первое место, сообщил журналист Эмануэль Рошу в Twitter.

По словам Паску руководство клуба оказалось недовольно тем фактом, что команда заняла первое место и получила возможность перейти в следующий дивизион.

«Что ты делаешь, парень? Ты хочешь повышения?» – цитирует Паска слова руководства.

В текущем сезоне «Залау» занимает первое место в третьей лиге, набрав после 13 туров 27 очков. Ближайший преследователь «Байа Маре» отстает на одно очко.

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