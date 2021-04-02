В Румынии уволили футбольного тренера из-за выхода на первое место в чемпионате
Румынский клуб «Залау», выступающий в третьем дивизионе, уволил тренера Мариуса Паску после того, как команда вышла на первое место, сообщил журналист Эмануэль Рошу в Twitter.
По словам Паску руководство клуба оказалось недовольно тем фактом, что команда заняла первое место и получила возможность перейти в следующий дивизион.
«Что ты делаешь, парень? Ты хочешь повышения?» – цитирует Паска слова руководства.
В текущем сезоне «Залау» занимает первое место в третьей лиге, набрав после 13 туров 27 очков. Ближайший преследователь «Байа Маре» отстает на одно очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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