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Сегодня, 14:17

Фердинанд предположил, почему Роналдо недолюбливает Роналду

Виктория Кравченко
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Роналдо.
Фото Global Look Press

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предположил, почему Роналдо недолюбливает португальца Криштиану Роналду. Он считает, что у них разногласия из-за имени.

«Роналдо будто говорит: «Ты забрал мое имя в футболе». Поэтому у него есть претензия к Криштиану», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

Ранее Роналдо составил рейтинг из восьми лучших нападающих в истории футбола и не включил туда Роналду.

В этом сезоне 39-летний футболист провел 22 матча в чемпионате Саудовской Аравии, забил 23 гола и сделал 9 голевых передач.

Криштиану Роналду
Роналдо
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