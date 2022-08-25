Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Нападающий «Маккаби» Перица отклонил предложение «Сочи»

Читать «СЭ» в

Нападающий «Маккаби» из Тель-Авива Стипе Перица отклонил на прошедшей неделе контрактное предложение «Сочи» на сумму 700 тысяч евро за сезон, сообщает walla.co.il.

Срок контракта 27-летнего хорвата с «Маккаби» истекает в конце нынешнего сезона. Нападающий зарабатывает в клубе из Тель-Авива 400 тысяч в год и надеется на продление соглашения на улучшенных условиях.

В нынешнем сезоне Перица забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за «Маккаби».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,7 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Сочи
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Месси похвасталась упругими ягодицами в обтягивающих штанишках
Можно ли вылечиться от гипертонии навсегда?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Болонья» сегодня объявит о переходе Моро
Источник: «Зенит» не планирует приобретать защитника «Фенербахче» Салаи летом
Колосков — о заявлении «Факела»: «Это полный беспредел»
В «Тоболе» прокомментировали информацию об интересе «Торпедо» к нападающему Сергееву
Источник: «Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Фенербахче» Салаи
Пять лет назад Бальде должен был заменить Мбаппе. Новая эпоха «Спартака» может начаться с неоднозначного трансфера
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Ростов» — ЦСКА, «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Болонья» сегодня объявит о переходе Моро
Источник: «Зенит» не планирует приобретать защитника «Фенербахче» Салаи летом
В «Спартаке» отреагировали на извинения «Факела»
«Факел» принес извинения «Спартаку» за некорректную формулировку заявления о запрете символики красно-белых
Колосков — о заявлении «Факела»: «Это полный беспредел»
В «Тоболе» прокомментировали информацию об интересе «Торпедо» к нападающему Сергееву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченко: «Болельщики «Спартака» могут приехать и разобрать стадион «Факела»

Ещенко назвал бредом решение «Факела» запретить символику «Спартака» в Воронеже
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости