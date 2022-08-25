Нападающий «Маккаби» Перица отклонил предложение «Сочи»

Нападающий «Маккаби» из Тель-Авива Стипе Перица отклонил на прошедшей неделе контрактное предложение «Сочи» на сумму 700 тысяч евро за сезон, сообщает walla.co.il.

Срок контракта 27-летнего хорвата с «Маккаби» истекает в конце нынешнего сезона. Нападающий зарабатывает в клубе из Тель-Авива 400 тысяч в год и надеется на продление соглашения на улучшенных условиях.

В нынешнем сезоне Перица забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за «Маккаби».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,7 миллиона евро.