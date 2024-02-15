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Сегодня, 15:39

В «Локомотиве» из Загреба подтвердили интерес «Рубина» к Горичану

Константин Белов
Корреспондент
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Исполнительный директор «Локомотива» из Загреба Деннис Гудасич в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Силвио Горичану в «Рубин».

Ранее издание Germanijak сообщило, что хорваты получили от казанского клуба предложение по 23-летнему игроку, от которого невозможно оказаться.

«Наш клуб может подтвердить, что к игроку есть интерес не только со стороны российского клуба, но и со стороны некоторых других европейских клубов. Но мы не получали официального предложения от «Рубина» по Горичану», — сказал Гудасич «СЭ».

Горичан в этом сезоне провел 22 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. «Рубин» по итогам 18 туров занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.

ХК Рубин (Тюмень)
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